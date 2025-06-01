Наши парни проведут первый международный матч с 2022 года!

Женская сборная России уже обыграла Сербию. Теперь черёд за мужчинами! LIVE

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Сегодня, 1 июня, в Белграде пройдёт матч Кубка Первого канала по волейболу. Между собой трофей разыграют мужские сборные России и Сербии.

Накануне подобная встреча прошла между женскими командами. Победу в нём одержали россиянки — 3:2. Причём наши девчонки отыгрались с 0:2 по сетам!

Теперь настал черёд парней. Российская сборная не проводила международных матчей с 2022 года. Даже на встречи с Беларусью выходила не основа, а вторая команда. Так что теперь у наших парней есть все шансы громко напомнить о себе!

«Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию матча и расскажет обо всех важных событиях на площадке и за её пределами. Старт игры — в 21.00 мск.