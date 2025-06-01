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Кубок Первого канала — 2025, волейбол, Сербия — Россия, мужчины, онлайн-трансляция матча, 1 июня 2025 года

Женская сборная России уже обыграла Сербию. Теперь черёд за мужчинами! LIVE
Татьяна Постникова
Сборная России по волейболу
Комментарии
Наши парни проведут первый международный матч с 2022 года!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 1 июня, в Белграде пройдёт матч Кубка Первого канала по волейболу. Между собой трофей разыграют мужские сборные России и Сербии.

Накануне подобная встреча прошла между женскими командами. Победу в нём одержали россиянки — 3:2. Причём наши девчонки отыгрались с 0:2 по сетам!

Теперь настал черёд парней. Российская сборная не проводила международных матчей с 2022 года. Даже на встречи с Беларусью выходила не основа, а вторая команда. Так что теперь у наших парней есть все шансы громко напомнить о себе!

«Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию матча и расскажет обо всех важных событиях на площадке и за её пределами. Старт игры — в 21.00 мск.

Live Татьяна Постникова

В прошлом году матчи Кубка Первого канала не были международными. Тогда играли команды Владимира Алекно и Константина Брянского. Это был крайне необычный опыт.

Каким был Кубок Первого канала год назад?
Алекно вернулся! Его команда кайфанула на площадке и выиграла Кубок Первого канала
Алекно вернулся! Его команда кайфанула на площадке и выиграла Кубок Первого канала
11:04 Татьяна Постникова

На Кубке Первого канала уже сыграли женские команды России и Сербии. Наши девчонки обыграли чемпионок мира со счётом — 3:2 (23:25, 22:25, 25:23, 25:23, 15:13).

Как это было?
Российские волейболистки обыграли чемпионок мира: в матче с драмой и крутым сюжетом
Российские волейболистки обыграли чемпионок мира: в матче с драмой и крутым сюжетом
11:01 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию матча между Россией и Сербией в Кубке Первого канала. Старт игры в 21.00 по Москве.

Самое важное о матче между Россией и Сербией:
Россия против Сербии. Всё, что нужно знать о крутом волейболе в Белграде
Россия против Сербии. Всё, что нужно знать о крутом волейболе в Белграде
Комментарии
Новости. Волейбол
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