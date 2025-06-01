Женская сборная России уже обыграла Сербию. Теперь черёд за мужчинами! LIVE

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Сегодня, 1 июня, в Белграде пройдёт матч Кубка Первого канала по волейболу. Между собой трофей разыграют мужские сборные России и Сербии.
Накануне подобная встреча прошла между женскими командами. Победу в нём одержали россиянки — 3:2. Причём наши девчонки отыгрались с 0:2 по сетам!
Теперь настал черёд парней. Российская сборная не проводила международных матчей с 2022 года. Даже на встречи с Беларусью выходила не основа, а вторая команда. Так что теперь у наших парней есть все шансы громко напомнить о себе!
«Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию матча и расскажет обо всех важных событиях на площадке и за её пределами. Старт игры — в 21.00 мск.
В прошлом году матчи Кубка Первого канала не были международными. Тогда играли команды Владимира Алекно и Константина Брянского. Это был крайне необычный опыт.
На Кубке Первого канала уже сыграли женские команды России и Сербии. Наши девчонки обыграли чемпионок мира со счётом — 3:2 (23:25, 22:25, 25:23, 25:23, 15:13).
Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию матча между Россией и Сербией в Кубке Первого канала. Старт игры в 21.00 по Москве.