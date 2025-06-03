Секреты чемпионства «Локомотива». Интервью с боссом лучшего волейбольного клуба России

Калининградский «Локомотив» в минувшем сезоне в сложнейшем финале вырвал золото чемпионата страны у казанского «Динамо-Ак Барс», а через неделю добавил к этому успеху победу и в Кубке России.

Кому как не генеральному директору «Локомотива» знать, что стоит за достижениями и какой ценой даётся успех команде. Об удачном сезоне, возвращении тренера-чемпиона и уходе Эбрар Каракурт поговорили с Александром Косырьковым.

«Работать под таким давлением очень непросто»

— Александр Петрович, с какими чувствами завершили этот сезон?

— А могут быть варианты (улыбается)?! Конечно, мы все счастливы! Впервые в своей истории «Локомотив» сделал «золотой» дубль — выиграл не только золото чемпионата России, но и Кубок страны, которого у нас ещё не было. Это блестящий результат! Правда, все эти победы забрали массу сил и эмоций. Да и вообще, сезон для нас получился тяжелейшим. В плей-офф Суперлиги «Локомотив» второй год подряд провёл 13 матчей – это максимум возможного.

Затем через неделю после завершения чемпионата нас ждали решающие матчи Кубка России. После финальной серии Суперлиги и так все были уже на пределе – игроки, тренеры. А ведь нам предстояло сыграть ещё четыре матча за пять дней против лучших команд страны. Нагрузка очень серьёзная. Поэтому хочу ещё раз поблагодарить игроков и тренеров за волю к победе, за целеустремленность. За то, что наконец-то взяли Кубок, которого нам так не хватало, и на победной ноте завершили сезон.

— «Локомотив» на протяжении семи лет, с первого года основания клуба, находится в топе, не опускаясь в чемпионате России ниже второго места. Расскажите, за счёт чего удаётся удерживать ведущие позиции?

— Все наши успехи — итог тяжелой, кропотливой и ежедневной работы. Когда ради успеха все выкладываются на 100% — и тренерский штаб, и игроки, и администрация, и менеджмент. Одни трудятся на площадке, другие — за её пределами. У нас коллектив единомышленников, готовых работать 24/7. Да, трудиться в таком режиме очень сложно. Но иного пути к победам просто не существует. Кстати, титулы у «Локомотива» есть во всех официальных дисциплинах волейбола – в классическом, пляжном и волейболе на снегу. Пока в России никто, кроме нас, такого добиться не смог!

Андрей Воронков с игроками Фото: dinamo-kazan.com

— Многие считают, что одним из ключевых факторов успеха «Локомотива» в этом сезоне стало возвращение на пост главного тренера Андрея Воронкова. В чём сильные стороны этого специалиста?

— Для «Локомотива», для болельщиков, для всей Калининградской области возвращение Андрея Геннадьевича – знаковое событие. Он стоял у истоков команды. Все титулы, все трофеи, выигранные нашей командой, связаны с его именем. Конечно, когда Андрей Геннадьевич вновь занял должность главного тренера, на него легла огромная ответственность. Все ждали, что он в третий раз сделает «Локомотив» чемпионом.

А работать под таким давлением, когда от тебя требуют только золото, очень непросто. Но он выдержал! Что касается сильных сторон, то у Воронкова наработана своя система подготовки. Он знает, как правильно подвести команду к сезону, как подойти в оптимальном состоянии к решающим матчам. К тому же Андрей Геннадьевич – прекрасный психолог. Всё это вместе и стало залогом успеха.

— По ходу сезона команда сталкивалась с серьёзными проблемами: травмами ведущих игроков, отсутствием стабильности в игре. А главный конкурент – «Динамо-Ак Барс» – выглядел практически непобедимым. Вы тогда верили, что сможете с таким триумфом завершить сезон?

— Конечно. Я не сомневался в возможностях команды, верил в игроков, зная, на что они способны. Вообще, любой руководитель клуба в любой ситуации должен верить в свою команду до последнего. Но самое главное, что в свои силы верили наши волейболистки!

— То есть, даже когда «Локомотив» уступал в финале «Динамо-Ак Барс» 0-2 по матчам и 0:2 по партиям в третьей игре, вы надеялись на то, что ход серии ещё можно перевернуть?

— Безусловно! Тем более что преценденты уже были. Вспомните 2021 год, когда мы впервые стали чемпионами. Тогда в решающем матче с московским «Динамо» мы тоже проиграли две первые партии и уступали в третьей, однако смогли всё изменить. Подобных моментов в истории «Локомотива» было немало. Так что опыт по выходу из безвыходных ситуаций у нас есть (улыбается). Нет ничего невозможного. Нужно просто не сдаваться и играть до конца.

«Каракурт стала украшением Суперлиги»

— Огромный вклад в победы «Локомотива» внесла Эбрар Каракурт, а ведь начало чемпионата у неё получилось не самым ярким. Почему?

— Здесь всё объяснимо. Эбрар практически целое лето провела в сборной Турции, принимала участие в Олимпийских играх, в Лиге наций. После таких больших турниров всегда наступает спад – физический, психологический. Впрочем, мы были к этому готовы. Постепенно Эби набрала форму, а к решающим матчам вышла на пик. Остановить её было уже невозможно, концовку чемпионата и кубковый «Финал шести» она провела очень мощно и была абсолютно заслуженно признана лучшим игроком обоих турниров. Она вообще стала настоящим украшением нашей Суперлиги.

— Каракурт – волейболистка очень эмоциональная. Легко ли с ней работать?

— Очень легко! А её эмоции – это, считаю, большой плюс. Они помогают самой Эбрар в игре, заводят команду, болельщиков. Вообще, спорт без эмоций – нонсенс. Мы выходим на площадку не только для того, чтобы победить, но и для того, чтобы своей игрой подарить зрителям праздник. Эбрар это и делала. Отмечу ещё и её личные качества. Эби — замечательный человек, открытый, позитивный. Её будет сильно не хватать всему нашему волейболу!

— Насколько серьёзной потерей для команды станет её уход?

— Во многом вокруг неё строилась игра «Локомотива», она дважды становилась лучшим бомбардиром Суперлиги. Конечно, мы были бы рады, если бы Каракурт осталась. Но она соскучилась по дому, по родным, о чём не раз говорила. Поэтому Эби приняла решение вернуться в чемпионат Турции, чтобы быть ближе к семье. Так что дело здесь вовсе не в финансовых условиях, как писали некоторые издания. Надо отдать должное Эбрар, о своём уходе она предупредила нас ещё зимой, так что мы были готовы к такому повороту событий. При этом Эби не раз отмечала, что может вернуться в «Локомотив» через какое-то время.

— В середине сезона пошли разговоры, что именно из-за Каракурт «Локомотив» покинула Юлия Бровкина. Так и было?

— Знаете фразу: «Всё, что было в Вегасе, остаётся в Вегасе». В нашем случае: «Всё, что было в «Локомотиве», остаётся в «Локомотиве» (улыбается). Единственное, что могу добавить: очень многое из того, что писалось в СМИ, в соцсетях, не соответствует действительности. А Юле мы очень благодарны за её вклад в успехи команды. И желаем удачи.

Что случилось между Каракурт и Бровкиной? Юлия Бровкина покинет «Локомотив» после драки с Эбрар Каракурт — источник

— Ещё осенью из-за травмы надолго выбыла из игры Ксения Парубец. Это был сильный удар?

— Безусловно! Лишиться такого классного игрока, капитана команды, которая ярко начала сезон, очень обидно. К сожалению, Ксюша так и не смогла полноценно восстановиться. А ведь я мечтал, чтобы Ксения Парубец и Ирина Воронкова сыграли в «Локомотиве» вместе. Уверен, это была бы одна из лучших линий доигровки в мире. В любом случае Ксюше огромное спасибо. Даже будучи вне игры, она поддерживала команду. Сейчас Ксения взяла паузу в карьере, и мы ей желаем здоровья.

— Потеряли вы уже в середине сезона и Валерию Зайцеву.

— Лера очень уверенно провела первую часть чемпионата. Все мы знаем, на что она способна. К сожалению, травмы лишили её возможности проявить себя на 100%. Надеюсь, следующий сезон получится для Валерии намного более успешным.

«Мы решили пойти по пути омоложения команды»

— Давайте от потерь перейдём к приобретениям. Вместо Каракурт в «Локомотиве» будет играть бразильская диагональная Киси Насименто. Почему выбор остановили именно на ней?

— Эта волейболистка подходит под ту игровую схему, которую мы хотим выстроить в следующем сезоне. Киси играет в быстрый волейбол, но может атаковать и с высоких мячей. Вообще, она очень сильный игрок!

— Вы редко ошибаетесь с приглашением легионеров. В своё время Луиза Липпман, Лаура Дейкема, Мальвина Смаржек, Ана Клегер ярко себя проявили в составе «Локо». И вот два фантастических сезона выдала Эбрар Каракурт. По каким принципам выбираете иностранных игроков?

— Здесь очень много нюансов, обо всех и не расскажешь. Конечно, мы внимательно изучаем подробнейшую статистику — и индивидуальную, и тех команд, где раньше выступала волейболистка. Стараемся узнать, как игрок ведёт себя в коллективе, и вообще рисуем психологический портрет. Только после всего этого можно принимать решение. Исходя из того, что у нас легионеры всегда играли важную роль, помогали нам, получается, мы всё делаем правильно.

— Сложно ли в нынешних реалиях приглашать легионеров в Россию?

— Скажем так, непросто. Во-первых, наши клубы пока не выступают на международной арене, а многим игрокам участие в Лиге чемпионов, в еврокубках тоже важно. Второй момент связан с финансовой составляющей. В этом плане нам всё труднее конкурировать с ведущими европейскими чемпионатами. Многие волейболистки предпочитают иметь контракт чуть меньше, но при этом играть в более, скажем так, комфортном чемпионате. В Турции, например, почти половина команд базируется в Стамбуле, да и в другие города можно добраться за несколько часов на автобусе. Так же, как и в Италии. В России же много перелётов. Порой дорога на игру может занять целый день. Не все легионеры готовы к такому графику. Тем более что есть ещё сильные лиги в США, Китае, Японии. В общем, выбор у волейболистов широкий.

— Кем ещё, кроме Киси, планируете усилиться?

— Мы приняли решение пойти по пути омоложения команды. Делаем ставку на воспитанников, которые прошли нашу клубную систему подготовки. Вообще, мы стремимся к тому, чтобы наша первая команда была сформирована на 60% из воспитанниц. Работаем над этим с первого же дня существования нашего клуба. При поддержке нашего генерального партнера ОАО «РЖД» и правительства Калининградской области мы создали для молодых игроков отличные условия для игр, для тренировок. Девочки, которые выступают за наши молодёжные команды «Локомотив-2» и «Локомотив-СШОР по ИВС», живут в специализированном интернате в Зеленоградске, прямо на берегу моря. Многие о таком могут только мечтать (улыбается).

Результаты такой работы уже есть. Вы сами видели, какой отличный сезон провела наша воспитанница — блокирующая Даша Киселёва. Хорошо зарекомендовала себя Марина Аслямова. Привлекалась к играм первой команды и Катя Купреева. К тому же ряд наших молодых игроков выступает на правах аренды в других командах Суперлиги и Высшей лиги А. Мы за всеми внимательно следим. Кстати, возвращается в «Локомотив» Анастасия Капралова. Два года она на правах аренды отыграла в чемпионате Италии, хорошо себя там проявила, вошла в число самых результативных волейболисток чемпионата. Мы на неё очень рассчитываем.

Награждение Дарьи Киселёвой Фото: vc-lokomotiv.ru

— По поводу Дарьи Киселёвой – ожидали от неё такой уверенной игры?

— Даша – очень талантливый игрок, с огромным потенциалом. Так получилось, что по ходу сезона она стала основной блокирующей. Это большая ответственность, тем более для 18-летней девушки, которая проводит первый сезон на таком высоком уровне. Было заметно, что Даша волнуется, переживает. Но она справилась с давлением, и я очень доволен её игрой. Думаю, уже в ближайшем будущем при должном трудолюбии Даша может стать лучшей блокирующей в Суперлиге. Вообще, у нас много молодых талантливых игроков, на которых мы рассчитываем в перспективе.

— Имена назовёте? Или вообще расскажете, какие ещё перестановки планируются в первой команде?

— Как вы уже знаете, «Локомотив» покидают Ирина Воронкова, Ксения Парубец. Алла Гaлкинa приостановила карьеру. Что касается других изменений, то давайте не будем спешить. Скоро всё узнаете. Тем более что работу в этом направлении мы по-прежнему ведём, в том числе и по второму легионеру.

— Будут ли корректироваться цели на сезон в связи с тем, что взят курс на омоложение?

— Мы всегда ставим перед собой максимальные задачи. В начале нашего разговора вы спрашивали, верил ли я в свою команду по ходу минувшего сезона, и я сказал: безусловно — да. Верю, что и в новом сезоне мы сможем показать высокий результат.

— Как вы относитесь к тому, что многие наши волейболистки уезжают играть заграницу?

— Отрицательно. Считаю, что не стоит молодым девчонкам в 18-19 лет уезжать заграницу. В этом возрасте игрокам нужно ещё многому научиться в волейболе. В России тренеры много работают с молодёжью индивидуально, тем более у нас хватает классных специалистов. За границей же от игроков будут требовать в первую очередь результат. И там им уже не до учёбы. Кто-то справится, а кто-то и не выдержит. Так можно и карьеру погубить. Если уж есть большое желание поиграть за границей, то делать это нужно в зрелом возрасте. А вообще, не будь такого оттока игроков, наш чемпионат был бы гораздо интереснее. И если бы хоть половина из тех волейболисток, что отправились заграницу, выступала сейчас в России, уровень Суперлиги стал бы ещё выше.

Руководство «Локомотива» поддерживает команду на матче Фото: dinamo-kazan.com

— Руководство мужского новосибирского «Локомотива» не раз отмечало, что у них не топ-клуб по финансированию. Как с этим обстоят дела в женском «Локомотиве»?

— Главное, что у нас есть стабильность уверенность в завтрашнем дне, без чего было бы невозможно добиваться высоких результатов на протяжении семи лет. За это огромное спасибо ОАО «РЖД». Спасибо губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных, который поддерживает «Локомотив». Но при всём этом нужно ещё учитывать, что у нас не две команды, как у подавляющего большинства клубов, а пять. «Локомотив-2», пляжка, снежный волейбол – это тоже большие статьи расходов.

«Хотелось бы больше свободного времени»

— Вы постоянно с командой, даже на выездных матчах. Расскажите, как вам удавалось сохранять самообладание во время игр, особенно в матчах финальной серии?

— А кто вам сказал, что я его сохранял (смеётся)?! Я всегда переживаю за команду, порой слишком эмоционально. Причём в каждом матче — независимо от его статуса. Для меня важны не только финалы, но и вообще все игры без исключения.

— Вы легко переключаетесь с волейбола на повседневную жизнь, на семью? Или волейбол в вашей жизни 24/7?

— Конечно, хотелось бы, чтобы свободного времени у меня было хоть немного больше. В том числе и для того, чтобы чаще выбираться на рыбалку, где я действительно отдыхаю душой. Но это пока это только мечты.

Александр Косырьков Фото: vc-lokomotiv.ru

— То есть пока рыба может чувствовать себя спокойно в калининградских водоёмах?

— Ну иногда у меня получается порыбачить. Вот сейчас сезон завершился, и немного свободного времени появилось. Но волейбол в моей жизни в любом случае присутствует постоянно. Я стараюсь смотреть все матчи, в том числе по пляжному волейболу и по волейболу на снегу. А ещё еврокубки, игры сборных. Общаюсь с игроками, с тренерским штабом. Всё это требует времени. И я очень благодарен своей супруге Юлии! Она поддерживает меня и с пониманием относится к моей работе. Да и сама Юля очень любит волейбол. Можно сказать, что супруга такой же фанат волейбола, как и я. Ещё раз спасибо ей за терпение, понимание и поддержку.

— Ваши дети тоже увлечены волейболом?

— Дочки занимаются спортом, но они выбрали другое направление — гимнастику. Вот сын Артём выступал за молодёжку «Факела», дважды выигрывал Молодёжную лигу. Думаю, его будущее тоже будет связано с волейболом.