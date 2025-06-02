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Волейбол, Россия выиграла Кубок Первого канала, обыграв Сербию, подробности матча, счёт

Российские волейболисты выиграли Кубок Первого канала. Возвращение состоялось
Пётр Кондаков
Российские волейболисты выиграли КПК
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Команда Константина Брянского долго запрягала, но нашла свою игру.

Если в матче женского Кубка Первого канала россиянки были в шаге от поражения, отыгравшись с 0:2 и 20:23, то у мужчин всё для нашей сборной получилось проще. Хотя помучиться пришлось.

Сербы всё же собрали боеспособный состав. Изначально список игроков команды Георге Крецу не слишком радовал — много молодёжи, которая пусть и перспективная, но вряд ли смогла бы оказать достойное сопротивление нашей команде. Однако в итоге хозяева площадки вышли с составом из проверенных бойцов. Разве что либеро Вукашин Ристич публике пока не слишком известен. У нашей же команды на площадке оказались игроки московского «Динамо», разбавленные Дмитрием Волковым и Ильясом Куркаевым. Впрочем, последнего по ходу встречи сменил ещё один динамовец Дмитрий Жук.

Кубок Первого канала . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Сербия
Окончен
1 : 3
Россия
Сербия: Николич, Машулович, Миланович, Ристич, Негич, Ивович, Йовович, Перич, Гайович, Кулпинац, Машулович, Лубурич, Йеремич, Петрович, Тодорович, Брборич, Кокеза, Неделькович
Россия: Власов, Панков, Динейкин, Сапожков, Баранов, Волков, Богдан, Лызик, Жук, Абаев, Фёдоров, Казаченков, Сёмышев, Куркаев

Первая партия осталась за сербами. Они намного меньше ошибались (3:10), да и в атаке уровень смогли выдержать. Российская сборная много рисковала на подаче, много выигрывала блоком (5:0 за партию), но в действиях волейболистов чувствовалась скованность. Всё-таки первый международный матч за четыре года. В атаке Павел Панков сделал ставку на Максима Сапожкова, а вот у Дмитрия Волкова игра не заладилась, взаимодействие было не на высшем уровне. Второго доигровщика, Дениса Богдана, в атаке грузили ещё меньше, однако на него выпала ударная нагрузка в приёме. С которой, надо сказать, он справлялся. Выиграть сет помешали собственные ошибки.

Однако начиная со второго сета сборная России медленно, но верно стала забирать инициативу в свои руки. Быстро выяснилось, что в атаке сербы могут рассчитывать только на Дражена Лубурича. Новичок казанского «Зенита» закончил матч с 20 очками и выдержал показатель в 50% реализованных атак. Однако к третьему сету его эффективность резко снизилась — диагональный попросту «наелся». С доигровщиками Велько Масуловичем и Марко Ивовичем наши блок и защита справились. Первый завершил матч с ужасающим показателем полезности «-10», у второго – «-3».

Подробности матча:
Сборная России выиграла Кубок Первого канала! Наши парни мощно прошлись по Сербии
Сборная России выиграла Кубок Первого канала! Наши парни мощно прошлись по Сербии

Дала плоды тактика максимального риска на подаче — на 20 ошибок у нас 10 эйсов, плюс полный разгром соперника на блоке — 20:7. Хорошо получалось и конвертировать в очки доигровки — 59% на 34% у сербов при примерно равном количестве удачных защит. Если говорить просто — сборная России на сегодня выше классом. И это превосходство она уверенно реализовала.

Хватит ли этого класса, чтобы побеждать топ-команды? Прямо сейчас сказать сложно. Всё-таки нынешняя версия сборной Сербии, при всём уважении, крепкий середняк мирового волейбола. Ясно одно — потенциал у сборной России очень высок. Первый шажок к возвращению в большой волейбол сделан. Будем надеяться, за ним последуют и другие.

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Новости. Волейбол
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