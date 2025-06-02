Российские волейболисты выиграли Кубок Первого канала. Возвращение состоялось

Если в матче женского Кубка Первого канала россиянки были в шаге от поражения, отыгравшись с 0:2 и 20:23, то у мужчин всё для нашей сборной получилось проще. Хотя помучиться пришлось.

Сербы всё же собрали боеспособный состав. Изначально список игроков команды Георге Крецу не слишком радовал — много молодёжи, которая пусть и перспективная, но вряд ли смогла бы оказать достойное сопротивление нашей команде. Однако в итоге хозяева площадки вышли с составом из проверенных бойцов. Разве что либеро Вукашин Ристич публике пока не слишком известен. У нашей же команды на площадке оказались игроки московского «Динамо», разбавленные Дмитрием Волковым и Ильясом Куркаевым. Впрочем, последнего по ходу встречи сменил ещё один динамовец Дмитрий Жук.

Первая партия осталась за сербами. Они намного меньше ошибались (3:10), да и в атаке уровень смогли выдержать. Российская сборная много рисковала на подаче, много выигрывала блоком (5:0 за партию), но в действиях волейболистов чувствовалась скованность. Всё-таки первый международный матч за четыре года. В атаке Павел Панков сделал ставку на Максима Сапожкова, а вот у Дмитрия Волкова игра не заладилась, взаимодействие было не на высшем уровне. Второго доигровщика, Дениса Богдана, в атаке грузили ещё меньше, однако на него выпала ударная нагрузка в приёме. С которой, надо сказать, он справлялся. Выиграть сет помешали собственные ошибки.

Однако начиная со второго сета сборная России медленно, но верно стала забирать инициативу в свои руки. Быстро выяснилось, что в атаке сербы могут рассчитывать только на Дражена Лубурича. Новичок казанского «Зенита» закончил матч с 20 очками и выдержал показатель в 50% реализованных атак. Однако к третьему сету его эффективность резко снизилась — диагональный попросту «наелся». С доигровщиками Велько Масуловичем и Марко Ивовичем наши блок и защита справились. Первый завершил матч с ужасающим показателем полезности «-10», у второго – «-3».

Дала плоды тактика максимального риска на подаче — на 20 ошибок у нас 10 эйсов, плюс полный разгром соперника на блоке — 20:7. Хорошо получалось и конвертировать в очки доигровки — 59% на 34% у сербов при примерно равном количестве удачных защит. Если говорить просто — сборная России на сегодня выше классом. И это превосходство она уверенно реализовала.

Хватит ли этого класса, чтобы побеждать топ-команды? Прямо сейчас сказать сложно. Всё-таки нынешняя версия сборной Сербии, при всём уважении, крепкий середняк мирового волейбола. Ясно одно — потенциал у сборной России очень высок. Первый шажок к возвращению в большой волейбол сделан. Будем надеяться, за ним последуют и другие.