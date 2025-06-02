Победа вместо праздника. Что же не так с Кубком Первого канала?

Мужская сборная России выиграла Кубок Первого канала, победив Сербию и вернувшись таким образом на международную арену. Цель на этот сбор достигнута. Но у многих болельщиков после этого матча остался осадок. Давайте разбираться,

Итак, на сбор национальной команды главный тренер Константин Брянский вызвал семь волейболистов московского «Динамо», которое он возглавляет. На самом деле, это логично. Так поступил бы любой совмещающий тренер. Он знает их лучше, видит их потенциал, да и, прямо скажем, каждый из этой семёрки вызов заслужил. К тому же сам Константин Владиславович прокомментировал свой выбор. Очень достойно, назвав фамилии тех, на кого не смог рассчитывать. Никаких вопросов.

Неудивительным было и то, что в стартовом составе на матч с Сербией вышли пять динамовских игроков. Исключениями стали лишь Дмитрий Волков из казанского «Зенита» и Ильяс Куркаев из «Локомотива». Опять же, волейболисты московского клуба лучше адаптированы к требованиям Брянского, наверное, лучше понимают систему, по которой наставник хочет работать. Здесь тоже сложно предъявить претензии. По ходу встречи на площадке появился Дмитрий Жук, это тоже абсолютно понятное и логичное решение в тот момент, когда у команды не всё шло гладко.

Но начиная с третьего сета стало понятно, что сборную России в этот вечер сербы не остановят. Они и сами подсели, да и наши игроки почувствовали уверенность. Казалось бы, можно было бы дать поиграть и остальным ребятам из заявки. Однако из квадрата запасных эпизодически появился только Станислав Динейкин. Антон Сёмышев (кстати, динамовец), Илья Казаченков, Константин Абаев, Дмитрий Лызик и Илья Фёдоров простояли весь матч в квадрате. И это огорчило.

Волейболисты сборной России Фото: volley.ru

Понятно, что нужно было выиграть. Это было бы красиво и символично, так как в этот турнир вложили немалые средства, и нужно было показать, что российский волейбол процветает. Всё это, наверное, правильно. Но у каждой медали есть обратная сторона. Так ли нужна была победа любой ценой? Так ли нужно было всеми силами показывать, что мы играем суперпринципиальную встречу, в которой главное — результат?

Что бы мы ни говорили, как бы ни преподносили Кубок Первого канала — как невероятно престижный международный турнир, матч с Сербией был просто товарищеским. Результат которого со спортивной точки зрения имел очень маленькое значение. Это не финал Олимпиады, не финал чемпионата мира или Европы, да даже не финал Лиги наций. И красноречиво говорит о статусе этого события в мире спорта тот факт, что Первый канал, именем которого Кубок назвали, не показал матч в прямом эфире.

Но это детали. В конце концов, товарищеские игры на федеральных каналах у нас в прямом эфире показывают крайне редко. И то если это футбольные матчи. Вернёмся к тренерским решениям. Константин Брянский пошёл по самому простому пути. Выставил сыгранный состав из волейболистов «Динамо», разбавив его двумя серебряными призёрами Олимпиады в Токио. Выиграл. Убедительно. Точка.

Однако червячок-то остался. Из пяти волейболистов, которые не вышли на площадку, для четверых матч с сербами стал бы дебютным в сборной. Лызик, Абаев, Казаченков, Фёдоров — все они в команду начали вызываться, когда отстранение вступило в силу. И это будущее российского волейбола на ближайшие годы, если, конечно, сборную вернут на международную арену.

Илья Казаченков Фото: volley.ru

Неужели нельзя было дать им сыграть хотя бы несколько мячей? И ладно это были бы волейболисты, вызванные ознакомительно на далёкую перспективу. Нет, это игроки, которые уже сейчас одни из лучших в своих амплуа как минимум в нашей лиге. И с такими сербами точно бы не испортили картины. Когда они теперь сыграют за сборную России? Итальянцы новости о возможном товарищеском матче в августе уже опровергли. Получается, в лучшем случае через год.

Наверное, хотели увидеть своих любимцев те же болельщики из Новосибирска, в их часовом поясе матч начинался уже в 1:00 понедельника, 2 июня. Конечно, это не концерт по заявкам, это спорт, но, опять же, так ли было важно выиграть разгромно в четвёртом сете? Да и кто сказал, что с запасными в этой игре было бы хуже?

Давайте называть вещи своими именами. То, что этот матч состоялся — отлично. То, что сборная России в нём победила — тоже здорово, выигрывать всегда приятно. Вот только чисто болельщицкого удовлетворения этот успех не вызвал. Кажется, мы движемся куда-то не туда.