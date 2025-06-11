Всё, что надо знать о мужской волейбольной Лиге наций — 2025: формат, расписание, фавориты

Главное волейбольное событие 2025 года – это чемпионат мира, в этом нет никаких сомнений. Но к нему нужно хорошенько подготовиться и проверить свои силы. Для этого команды используют крупнейший коммерческий турнир – Лигу наций. 18 сборных будут сражаться за победу и главный приз – $ 1 млн. Рассказываем всё, что нужно знать о предстоящем соревновании.

Кто сыграет в Лиге наций — 2025?

В этом году число участников увеличилось с 16 до 18 сборных. По итогам прошлого сезона никто не покинул турнир. А добавились команды Китая и Украины. Азиатская сборная выиграла Кубок претендентов, украинцы же получили путёвку как сборная с наивысшим рейтингом.

Мужская сборная Китая Фото: volleyballworld.com

Таким образом, в мужской Лиге наций — 2025 сыграют Франция, Япония, Польша, Словения, Италия, Канада, Бразилия, Аргентина, Куба, Сербия, Германия, США, Нидерланды, Болгария, Иран, Турция, Китай и Украина.

Каков формат розыгрыша Лиги наций?

Каждая сборная на предварительном этапе проведёт по 12 матчей.

Предварительный этап будет состоять из трёх игровых недель. На каждой из них сборные будут играть по четыре матча. По итогам 12 встреч восемь лучших выйдут в финальный раунд. Там всё будет по классике – четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место.

Календарь мужской Лиги наций – 2025

Как мы уже сказали, предварительный этап будет состоять из трёх игровых недель. На каждой из них команды будут базироваться в трёх городах.

11-15 июня — Квебек (Канада), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Сиань (Китай).

25-29 июня — Бургас (Болгария), Хоффмен Эстейтс (США), Белград (Сербия).

16-20 июля — Гданьск (Польша), Любляна (Словения), Тиба (Япония).

«Финал восьми» пройдёт с 30 июля по 3 августа в китайском Нинбо.

Кто фаворит Лиги наций – 2025?

FIVB делает всё, чтобы национальные команды играли в Лиге наций сильнейшими составами, но многие сборные всё равно рассматривают этот турнир лишь как важный этап подготовки к ЧМ-2025. Поэтому многие команды не досчитаются своих звёзд как минимум на первых этапах. А ряд команд и вовсе не собирается играть на турнире сильнейшими составами.

Так, сборная США заранее объявила, что 11 основных игроков с Майкой Кристенсоном и Мэттом Андерсоном во главе пропустят Лигу наций. Пять волейболистов состава образца Парижа-2024 не сыграют за Польшу, четверо – за Словению. Потери есть практически у всех сборных, а на первой неделе многие будут проверять молодых игроков, поэтому назвать фаворитов до того, как прошли матчи первой-второй игровых недель, сложно.

Действующий чемпион Лиги наций – сборная Франции. Команда Андреа Джани в прошлом сезоне стала только шестой на предварительном этапе, но в «Финале восьми» последовательно победила Италию (3:2), Польшу (3:2) и Японию (3:1). Следом за Лигой наций в прошлом году французы выиграли и домашнюю Олимпиаду. Поэтому за ними стоит последить внимательнее.

Кто из игроков Суперлиги сыграет в Лиге наций?

Из представителей российской Суперлиги в матчах Лиги наций можно будет увидеть около десятка волейболистов: аргентинца Сантьяго Данани («Зенит-Казань»), сербов Николу Йововича («Нова») и Дражена Лубурича («Зенит-Казань»), кубинцев Марлона Янта («Зенит»), Осниэля Мельгарехо («Динамо-ЛО») и Давида Фиэля («Кузбасс»), француза Женю Гребенникова («Зенит»), китайца Чжан Цзининя («Белогорье»), болгарина Симеона Николова («Локомотив»), итальянца Юри Романо («Факел Ямал»).

Где смотреть прямые трансляции Лиги наций – 2025?

На территории России Лигу наций показывает ОККО. Сервис будет транслировать по два матча каждый день.

Кроме того, можно оформить подписку на сервис Международной федерации волейбола Volleyball World и смотреть на этой платформе все игры.