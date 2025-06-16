В волейбольной Суперлиге будет новая команда. Поговорили о «Корабелке» с её тренером

В предстоящем сезоне состав женской волейбольной Суперлиги пополнится новым клубом – из Северной столицы. Новичком лиги станет «Корабелка», которая состоит преимущественно из молодых и дерзких игроков, прорывающихся к вершинам под руководством опытной Светланы Сафроновой, и постарается бросить вызов старожилам элитного дивизиона.

Светлана Сафронова после завершения своей карьеры игрока очень успешно работала с юниорскими и молодёжными командами России: многие из её воспитанниц сейчас играют в Суперлиге и даже в главной сборной. И вот теперь известная специалистка сама возглавит клуб Суперлиги.

С чемпионкой Олимпиады-1980 мы поговорили не только о молодом коллективе и дебюте в Суперлиге, но и о важности международных соревнований.

Светлана Сафронова с игроками «Корабелки» Фото: vc-korabelka.ru

«Будем пытаться бороться за высокие места»

– Светлана Михайловна, спасибо, что нашли время для нашего интервью. Скажите, у тренера есть время в межсезонье, чтобы отдохнуть от волейбола?

– Очень мало. Так как работа нравится, может быть, мы даже сами её и ищем. Поэтому, отдыхать, в общем-то, и некогда. Сейчас идёт процесс становления команды и создание молодёжки, поэтому времени очень мало.

– Расскажите про «Корабелку». Команде всего два года, и она уже успела стать чемпионом Высшей лиги А. Вообще, какие задачи стоят перед клубом?

– Мы сами перед собой ставим самые высокие задачи. И если уже занимаемся этим делом, то должны выполнять его на 100%. Пытаться хотя бы. Задачи конкретные есть, однако пока не будем их озвучивать. Посмотрим, как начнётся чемпионат. Во всяком случае будем пытаться бороться за высокие места.

– Вы сразу согласились с предложением возглавить эту команду?

– Подумала немножко. Потому что для меня это тоже был новый опыт. До этого я в основном работала в молодёжных сборных. Но меня подкупило то, что девчонки в основном были молодые. Мы сделали только точечный выбор в пользу двух-трёх человек, которые немного постарше. Остальным всем по 17-19 лет. Поэтому меня это и заинтересовало.

Волейболистки «Корабелки» Фото: vc-korabelka.ru

– Клуб делает акцент на молодёжь. Это местные воспитанницы или всё же игроки по большей части приезжие?

– Многие приезжие. В этом году добавится одна девочка из Санкт-Петербурга. Но в основном приезжие, конечно.

– Вы в своих интервью не раз признавались, что любите работать с молодёжью. В Италии начинали как детский тренер, в России работали юниорскими и молодёжными командами. Чем вас подкупают именно молодые игроки?

– Такой тяжёлый вопрос (улыбается). Просто нравится мне больше работать с молодыми девчонками. Когда видишь результат проделанной работы. Когда же игрок готов, то ты просто даёшь ему задание по тактике. С молодыми в этом плане интереснее работать, потому что видишь их рост как спортсменов. Например, когда в молодёжной сборной работаешь, то видишь их только летом по два-три месяца. А сейчас они уже играют в Суперлиге. Это приятно. И когда, например, приходит готовый игрок, то с ним нужно разговаривать по большому счёту только о тактике, куда и что сделать. А мне интересно видеть их рост.

Светлана Сафронова Фото: vc-korabelka.ru

– «Корабелка» второй год занимает первое место в Высшей лиге А, но только после этого сезона решила подняться на ступень выше. Почему так? Чего не хватало клубу, чтобы сделать это ещё в прошлом году?

– Давайте это лучше у клуба спросим (улыбается). Наверное, было рановато в прошлом году. Рановато для команды. Очень редко бывает, когда собирают команду в первый год и она после этого сразу выходит в Суперлигу.

– Вы опытный наставник, но в тоже время и тренер-дебютант в Суперлиге. По сути, на вас никакого давления и вотум доверия? Или же наоборот?

– Всегда бывает первый раз. Ещё я всегда говорю: волков бояться – в лес не ходить. Я была на чемпионатах мира с молодёжными командами. Это приблизительно можно где-то приравнять к Суперлиге. Понятно, что в следующем сезоне уровень будет высокий и нам будет тяжело. Однако я могу сказать, что и эти два года нам было нелегко. Но у нас планируется усиление. Поэтому мы сможем показать свою игру и попробуем сделать что-то уже в первый год. Однако, повторюсь, это будет очень тяжело. Понятно, что Суперлига – это Суперлига, а не «вышка А». Я это прекрасно понимаю. Зато будет интересно.

«Я сказала, что будет тяжело. Но мы к этому готовы»

– «Корабелка» – очень молодая команда, для зрителя ваши игроки – ноунеймы. К кому стоит присмотреться? Кто, на ваш взгляд, в перспективе сможет создать конкуренцию уже опытным игрокам в Суперлиге, а может, даже и в сборной России?

– Я не говорю такие вещи, зачем. Если кого-то выделю, кого-то нет, будет неправильно. Да, у нас есть некоторые игроки, два-три человека, которые могут о себе заявить в дальнейшем. Но пока не буду их выделять. Потому что всё равно побеждает команда. А им ещё нужно дальше расти, поэтому пока не буду говорить.

Светлана Сафронова Фото: vc-korabelka.ru

– Насколько обновится команда в межсезонье?

– Давайте подождём, когда будет официально всё объявлено. Однако то, что команда обновится – да. И обновится достаточно. Я думаю, что три-четыре человека ещё придут.

– Усиление будет игроками из Суперлиги?

— Будут и молодые, и те, кто уже прошёл «школу» Суперлиги.

– Есть информация, что в составе «Корабелки» мы увидим опытную связующую Ирину Филиштинскую.

– Да. И я очень рада, что она в этом сезоне выиграла чемпионат России. Думаю, это будет большой вклад на следующий год в нашу будущую игру.

– А на усиление каких позиций вы сделали упор?

– Почти всех (улыбается).

– Вообще, следили за будущими соперниками в этом сезоне? Что можете сказать?

– Честно говоря, особо следить времени не было. Потому что сезон был достаточно тяжёлый у нас, мы сыграли 52 матча. Это очень много. Да, иногда получалось смотреть игры Суперлиги – уровень высокий. Я сразу сказала, что будет тяжело. Но мы к этому готовы, будем бороться.

– В следующем сезоне как будете удивлять соперников?

– Нам надо просто найти свою игру. И чем быстрее это сделаем, тем будет лучше. В этом году начали готовиться очень рано, 10 июня у нас уже сборы. И чем быстрее найдём взаимопонимание между игроками, тем более что в этом сезоне придут новые люди, тем быстрее команда станет командой с большой буквы.

– Получается, в новом сезоне в Санкт-Петербурге будет два женских топ-клуба. Как считаете, это плюс или минус?

– Это здорово. Потому что мы можем проводить товарищеские игры между собой, чтобы лучше подготовиться. Это прекрасно. Почему нет? Отлично – две команды в Питере. В Москве – одна, а в Санкт-Петербурге две будет. Замечательно.

– Получается будете делить зал с «Ленинградкой». А что с болельщиками?

– Тоже будем делить (улыбается). Будут болеть и за «Ленинградку», и за «Корабелку». Прекрасно.

«Важно пробовать силы на международной арене»

– Вы сама как игрок сборной и тренер юниорских и молодёжных команд, что скажете про игры с Сербией? Насколько это важно в наших реалиях?

– На данный момент – это очень важно! Было очень ценно посмотреть, как готова национальная команда на сегодняшний день. Надо обязательно проводить такие игры, стараться выступать в каких-то турнирах. Например, «Корабелка» поедет на турнир во Вьетнам. Так что это очень важно. Сейчас просто необходимо попробовать свои силы на международной арене.

Светлана Сафронова и молодёжная сборная России Фото: РИА Новости

– Как оцените нынешнее поколение игроков сборной? Большинство заявило о себе на международной арене именно с вами.

– Я считаю, что у нас очень перспективная молодёжь. И именно в этот момент необходимо работать на перспективу, подтягивать больше молодых игроков. Ну, как молодых. 20 лет – это уже не молодые. У нас прекрасный возраст 2002-2003 год, также 2006-2007 год. Та же Даша Киселёва, которая в этом сезоне выстрелила в чемпионате России и выиграла золотую медаль с калининградским «Локомотивом». Поэтому есть выбор на будущее.

– С кем-то из тех игроков поддерживаете связь? Например, кто-то может позвонить вам и спросить совет?

– Многие могут (улыбается). Я их всех люблю. И всем желаю, самое главное, здоровья.