Слёзы Ирана и лидерство Польши. Как прошла первая неделя Лиги наций

В мужской волейбольной Лиге наций позади осталась первая игровая неделя предварительного этапа. По её итогам выделился лидер – сборная Польши, которая выиграла все матчи и не потеряла ни одного очка. А вот внизу таблицы всё очень плотно. Каждая из 18 команд смогла победить хотя бы раз. А борьба за место в «Финале восьми» обещает быть очень жаркой. Рассказываем о самых запоминающихся событиях первого этапа.

Кто выглядел хорошо?

Сборная Польши. Объективно, вряд ли кто-то из состава, который сыграл в Китае, будет претендовать на место в заявке на чемпионате мира. Однако поляки выиграли все четыре матча, испытав реальные сложности разве что во встрече с Японией, где смогли спастись в первом сете со счёта 20:24. В четвёртой партии «бяло-червоные» уже сами растеряли преимущество и выдали на пару с японцами самый длинный сет этапа — 39:37.

Обратили на себя внимание диагональный Кевин Сасак и либеро Максимилиан Гранечны. Очевидно, что они должны получить шанс и на второй неделе. Там Польшу ждёт усиление — уже точно известно, что сыграет хорошо знакомый российским болельщикам Бартош Беднож, возможно, и ещё кто-то из основного состава присоединится к команде.

Мужская сборная Польши по волейболу Фото: volleyballworld.com

Сборная Словении. У многих экспертов были сомнения в перспективах словенцев, ведь костяку команды далеко за 30. Перестройку доверили Фабио Соли, и первый её этап однозначно можно признать удачным. Итальянец дал отдохнуть ряду ветеранов, а из оставшихся в строю и молодых сколотил очень приличную команду. Пожалуй, из собравшихся в Рио-де-Жанейро именно словенцы показывали наиболее симпатичный волейбол. Единственное поражение пришлось на матч с Бразилией, где Соли откровенно экспериментировал. А молодой диагональный Ник Муянович уже сейчас готов если не подвинуть, то точно конкурировать с Тончеком Штерном за место в составе.

Сборная Украины. Для дебютантов Лиги наций украинцы сыграли очень хорошо. И это без своей главной звезды – Олега Плотницкого, который отказался выступать за сборную. Победы над США и Кубой, пятисетовые поражения от Бразилии и Ирана – очень достойно. Класса подопечным Рауля Лосано не всегда хватает, но самоотдача на высочайшем уровне. А ещё не повезло с расписанием – украинцы играли три дня подряд, на третий тай-брейк за три дня во встрече с Ираном их просто не хватило.

Мужская сборная Украины по волейболу Фото: volleyballworld.com

Сборная Болгарии. Здесь перестройка коренная – на первые роли вышли братья Николовы, а из ветеранов в команде – только либеро Мартин Божилов. Даже в сравнении с прошлым годом болгары выглядели намного сильнее и увезли из Канады две победы – над Аргентиной и Германией. Посмотрим, как команда будет выглядеть, когда соперники привезут более сильные составы, однако пока увиденное внушает оптимизм. А Симеон Николов наверняка порадовал болельщиков «Локомотива» как минимум своей подачей — два его эйса в концовке матча с аргентинцами принесли Болгарии победу.

Кто разочаровал?

Сборная Бразилии. Да, Бернардиньо много говорил, что эта команда только начинает строиться, но на домашнем этапе во встречах с не самыми сильными соперниками бразильцы оставили не лучшее впечатление. Даже несмотря на три победы. Проиграли Кубе, чудом вытащили матч с Украиной. Тренеру даже пришлось задействовать Алана Соузу, который только-только восстановился после травмы. И если бы не он, игру с украинцами вряд ли бы удалось перевернуть.

Мужская сборная Бразилии по волейболу Фото: volleyballworld.com

Сборная Сербии. К сожалению, выступления сербов обесценивают победу нашей сборной в матче Кубка Первого канала. Понятно, что идёт смена поколений, однако по именам состав у Сербии был довольно приличный. Да и к ротации Георге Крецу особо не прибегал, использовав лидеров. Но на выходе провал – одна победа в игре с Турцией и сухие поражения от Китая, Японии и Польши. И что самое печальное – никакой борьбы в этих матчах не получилось. Возможно, пик формы подгадывают под домашний этап в Белграде, однако, если сербы продолжат и дальше так играть, они будут претендовать на вылет.

Сборная Турции. Эта команда привезла в Китай основной состав, за исключением получившего травму Адиса Лагумджии, но неплохой волейбол показала только в заключительном матче с Китаем. Поражения от Польши, Сербии и Нидерландов — явно не то, на что рассчитывали турки. Тем более что усиливаться по ходу турнира им практически некем.

Мужская сборная Турции по волейболу Фото: volleyballworld.com

Сборная Кубы. Нападающие у кубинцев – одни из лучших в Лиге наций, но всё это нивелируется очень низким классом связующих и либеро. А с учётом того, что, в общем-то, все волейболисты с Острова Свободы в защите напоминают столбики, картина получается грустная. Победа над Бразилией – приятно, однако поражения от Украины и резервистов команды США – тревожный звонок. В прошлом сезоне кубинцы до последнего боролись за путёвку в финал, сейчас кажется, что в этой драке они принимать участия не будут. Выделим здесь «петербуржца» Марлона Янта, который постепенно становится лидером команды. Но и он ошибался непозволительно много.

Что ещё запомнилось?

Молодые звёздочки сборной Франции. Андреа Джани привёз на первый этап сборную проспектов, усиленную Тревором Клевено и Тео Фором. Стабильности этой команде ожидаемо не хватило, но связующий Амир Тизи-Уалу и доигровщик Ноа Дюфло-Росси понравились. Скорее всего, ещё минимум неделю в Лиге наций им дадут.

Слёзы сборной Ирана. Конечно, нельзя не сказать о ситуации вокруг сборной Ирана. Конфликт с Израилем перешёл в активную фазу прямо во время встречи команды с США.

«Во время матча мы получили информацию, что в Иране происходит что-то плохое. Но новость игрокам передали только после последнего розыгрыша. Некоторые волейболисты находятся в ужасном эмоциональном состоянии, поскольку живут в районах, близких к местам бомбардировок», – сказал главный тренер сборной Ирана Роберто Пьяцца.

Такие известия повергли иранцев в шок. Сразу после встречи волейболисты не могли сдержать слёз. Плакал и Пьяцца, когда один из болельщиков крикнул, что Бразилия молится за Иран.

Мужская сборная Ирана по волейболу Фото: volleyball.ir

Во время исполнения национального гимна перед встречей со Словенией все иранцы подняли правую руку, отдавая честь. Победить им, правда, не удалось. Но в последней игре с Украиной они всё же оказались сильнее, хоть и уступали 1:2 по сетам.

«Мы поклялись, что выиграем этот матч и сделаем наш народ немного счастливее. Мы посвящаем эту победу нашим соотечественникам, которым сейчас тяжело», — сказал после матча блокирующий Саид Эйса Насери.

Теперь Иран отправится не домой, а сразу в Сербию, где сыграет на втором этапе Лиги наций. Несмотря на слухи об отказе от участия в турнире, команда готова продолжать. Правда, нужно решить визовые проблемы. Роберто Пьяцца уже обратился к Международной федерации волейбола с этой просьбой.

Второй этап Лиги наций пройдёт с 25 по 29 июня в Бургасе (Болгария), Белграде (Сербия) и Чикаго (США).