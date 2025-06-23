Италия поймала волну, а Сербия тонет. Итоги второй недели в женской Лиге наций

У подопечных Зорана Терзича ничего не получилось даже в родных стенах. Команду спасёт только чудо.

Вторая игровая неделя в женской Лиге наций внесла свои корректировки в турнирную таблицу. После неё только итальянская сборная смогла удержаться в тройке топов, пройдя экватор предварительного этапа без единой осечки. В то же время команда Сербии, напротив, пока не может похвастаться ни одним выигранным матчем и в графе побед у сборной стоит грустный ноль.

Однако грустить или ликовать пока рано: чтобы ворваться в плей-офф есть ещё одна игровая неделя. А сейчас мы фиксируем сформировавшиеся тенденции.

Италия – лидер. Япония не удержалась

После первого игрового отрезка только три сборные были непобеждёнными: Япония, Италия и Турция. Именно они и составляли топ-3. Но уже вторая неделя свела две первые сборные в одну группу.

В Гонконге действующие победительницы Лиги наций и чемпионки Олимпиады из Италии без особых проблем обыграли команды Болгарии, Таиланда и Китая. Лишь встреча со сборной Японии стала настоящей проверкой для подопечных Хулио Веласко. Матч, как и ожидалось, прошёл в упорной борьбе и завершился на тай-брейке – 3:2.

Если у японок на первый план вышли крайние нападающие, то в итальянской сборной всех за собой повела блокирующая Сара Фар. Она взяла на себя лидерство в атаке, пока Паола Эгону искала бреши в защите соперниц.

Японские волейболистки не могли справиться с центром и допускали много невынужденных ошибок. Несмотря на это, в пятой партии у команды Ферхата Акбаша было сразу четыре шанса, чтобы завершить матч победой, но ни одним из них японки не воспользовались. Зато «Скуадра адзурра» свою единственную возможность не упустила и дожала соперниц с минимальным преимуществом. Поэтому через неделю в нидерландском Апелдорне итальянки начнут третью неделю турнира в ранге лидеров соревнований.

Матч Италия – Япония в женской Лиге наций Фото: volleyballworld.com

Что касается Японии, то серебряные призёры Лиги наций – 2024 после такого обидного проигрыша не смогли собраться даже на следующий день и получили щелчок по носу ещё и от сборной Китая – 1:3. После двух поражений японки откатились с первого места на пятое, пропустив вперёд всех своих прямых конкурентов, в том числе Польшу и Бразилию. Как раз с ними Япония и сыграет на заключительном этапе – на домашней площадке в Тибе.

Китай, кстати, поправил своё положение в таблице, выиграв три матча из четырёх. Команда из Поднебесной трижды завоевывала награды Лиги наций, однако не попала в тройку год назад и сейчас постарается это исправить.

Турция побила рекорд, но не Бразилию

На площадке в Стамбуле выступали сборные Бельгии, Бразилии, Канады, Доминиканской Республики, Южной Кореи и Турции.

Команда Даниэле Сантарелли радовала турецкую публику сухими победами, пока на противоположную сторону площадки не вышли бразильянки. Эта сборная второй год подряд становится камнем преткновения для Турции на предварительном этапе. Даже усиленный состав победительниц Лиги наций – 2023 не справился с Аной Кристиной и компанией. Звезда Мелиссы Варгас в нужный момент не зажглась, а шумные болельщики, которых было больше 17 тысяч, не смутили атакующих игроков сборной Бразилии.

Женская сборная Бразилии по волейболу Фото: volleyballworld.com

Турецкие волейболистки выиграли только вторую партию – благодаря хорошему блоку в концовке сета. После этого Зе Роберто внёс свои корректировки и привёл Бразилию к важной победе. Удивительно, но эта южноамериканская сборная ещё ни разу не выигрывала Лигу наций. Трижды команда доходила до финала и становилась серебряным призёром, а год назад заняла только четвёртое место. В Рио-де-Жанейро на первой неделе турнира бразильянки выиграли три матча из четырёх, уступив итальянкам. В Стамбуле же у команды джек-пот – четыре из четырёх и третья строчка. А вот турецкая сборная после единственного поражения покинула топ-3.

США – в восьмёрке, Сербия продолжает тонуть

Третья группа, состоявшая из команд Франции, Германии, Нидерландов, Польши, Сербии и США, играла в Белграде. Предполагалось, что домашние стены должны помочь подопечным Зорана Терзича нащупать свою игру, однако чуда не случилось. Сербкам вновь не удалось ощутить вкус побед, и в таблице уже 0-8 не в пользу бывшего тренера сборной России. Самое обидное, что из восьми игр пять команда Терзича проиграла на тай-брейке.

Лидером группы в столицу Сербии приехала сборная Польши, одержавшая три победы по итогам первой недели. Пусть и не без труда, но со своими лучшими игроками Магдаленой Стысяк, Мальвиной Смажек и блокирующей Агнешкой Корнелюк Польша закрепила свой успех, выиграв все матчи. Теперь команда дышит в спину сборной Италии, расположившись на второй строчке.

Женская сборная Польши по волейболу Фото: volleyballworld.com

Что касается команды США, то с одной победой в четырёх матчах она была лишь на 13-м месте в таблице после Рио-де-Жанейро. В Белграде её состав укрепился серебряным призёром Олимпийских игр – 2024 центральной блокирующей Даной Реттке и её коллегой по амплуа Брайонн Батлер. Это сказалось на результате: три победы и место в заветной восьмёрке.

Заключительный третий этап Лиги наций пройдёт с 9 по 13 июля в Апелдорне, Нидерланды, Арлингтоне, США, и Тибе, Япония. В эти дни уже окончательно определятся команды, которые продолжат борьбу за медали.