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Волейбольный клуб Корабелка выступает на международном турнире VTV Cup 2025 во Вьетнаме — состав команды, расписание, соперники

Российский волейбольный клуб играет на международном турнире. Заберёт себе кубок?
Елена Коваленко
ЖВК «Корабелка»
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«Корабелка» начинает выступления на VTV Cup во Вьетнаме.

Женская волейбольная Суперлига пока на паузе. Игроки большинства команд только-только собираются выходить из летних отпусков. Но новичок лиги – «Корабелка» из Санкт-Петербурга – зря времени не теряет. С 28 июня по 5 июля она будет играть на международном турнире VTV Cup во Вьетнаме.

Что это за турнир такой? Давайте разбираться.

«Корабелка» уже выигрывала VTV Сup

«Корабелка» является действующим победителем турнира. В прошлом году во Вьетнаме команда под руководством Светланы Сафроновой одержала победу над соперницами из Японии, Китая, Тайваня, Филиппин, Казахстана и Вьетнама. В 2025 году команда снова едет в Азию за победой.

В этот раз петербурженки примут участие в этом довольно престижном событии в обновлённом составе. К «Корабелке» присоединились игроки Суперлиги – Виктория Боброва из «Тулицы» и Варвара Филиппова из саратовского «Протона», а главным приобретением команды стала действующая чемпионка страны – Ирина Филиштинская. Теперь у Светланы Сафроновой появился опытный дирижёр в лице лучшей связующей России, который и будет руководить амбициозной молодёжью в этом сезоне.

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Состав «Корабелки» на VTV Cup 2025:

связующие: Ирина Филиштинская, Полина Сарапова;
доигровщики: Ирина Артюхина, Анастасия Черняева, Виктория Боброва, Арина Папаникола;
блокирующие: Александра Захарова, Варвара Филиппова, Елизавета Пальшина, Мария Муравьёва, Полина Лифарь;
диагональная: Елизавета Нестерова;
либеро: Кристина Исакова, Наталья Муранова.

Традиционно турнир во Вьетнаме проходил в августе, но в этом году из-за чемпионата мира по волейболу, который состоится с 22 августа по 7 сентября 2025 года в четырёх городах Таиланда, было принято решение перенести его на июнь. Поэтому, перед тем как отправиться покорять Азию, команда Светланы Сафроновой немного форсировала свою подготовку и приступила к тренировочному процессу 10 июня, пройдя двухнедельный цикл сборов на базе в Новогорске. Поскольку турнир носит статус международного, то волейболистки использовали в подготовке мячи Mikasa V200W.

ЖВК «Корабелка»

ЖВК «Корабелка»

Фото: vc-korabelka.ru

Кто в соперниках у российского клуба?

В этом году состав участниц немного изменился по сравнению с прошлым. Помимо «Корабелки», в нём примут участие национальные команды Таиланда, Филиппин, Австралии, Тайваня. А также Китай, который выступит клубной командой. Хозяева турнира из Вьетнама сыграют сразу двумя составами.

Расписание матчей российской команды:

28 июня, 12:00. «Корабелка» – Таиланд U21;
30 июня, 15:00. «Корабелка» – Вьетнам U21;
1 июля, 12:30. Тайвань – «Корабелка».

Какой формат турнира?

Команды поделены на две подгруппы, в которых пройдут предварительные игры в круг. Каждой команде предстоит сыграть по три матча. После этого определится четвёрка, которая продолжит борьбу за трофей.

Составы групп:

Группа А: Австралия, Вьетнам, «Сычуань» (Китай), «Петро Газз» (Филиппины);
Группа В: Таиланд U21, Тайвань, Вьетнам U21, «Корабелка» (Россия).

Турнир будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол» и на портале volley.ru

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