Бразилия и Куба преобразились, а Сербия терпит бедствие. Итоги второй недели Лиги наций

В мужской волейбольной Лиге наций позади две трети дистанции предварительного этапа. Постепенно команды подтягивают своих лидеров, а круг претендентов на участие в «Финале восьми» понемногу сужается.

Рассказываем, как прошла вторая игровая неделя.

Кто порадовал своих болельщиков?

Сборная Бразилии. На первой неделе команда Бернардиньо хоть и выиграла три встречи, смотрелась не очень-то убедительно. И это в домашних стенах! Но на втором этапе латиноамериканцы преобразились. Выиграли два тяжелейших матча подряд у Италии и Польши, уверенно победили США и Китай. И вышли в лидеры турнира. Команду тащат на себе два брата-диагональных – Алан и Дарлан. Теперь место в финале бразильцам практически гарантировано, а к решающей стадии турнира к команде наверняка подключится восстанавливающийся после травмы Рикардо Лукарелли.

Сборная Кубы. Эта команда на первом этапе смотрелась откровенно бледно, а в Белград добиралась с огромными приключениями — федерация не подала документы на визы вовремя. За сутки до первого матча в распоряжении тренера было всего шесть игроков, а основная группа прилетела в Сербию всего за пять часов до матча. Но в итоге из Белграда кубинцы увезли три победы! Пострадали Германия, Сербия и Нидерланды. Могли кубинцы выиграть и все четыре матча, но сил на Аргентину просто не хватило. Тем не менее такое выступление позволяет сборной с «Острова свободы» остаться в борьбе за «Финал восьми». Правда, сами волейболисты признавались, что всё, чего им хочется после насыщенной недели, – это выспаться.

Сборная Кубы Фото: volleyballworld.com

Сборная Украины. Дебютанты Лиги наций по-прежнему в восьмёрке! Да, на второй неделе у команды Рауля Лосано были не самые сильные соперники, а хозяева этапа из Болгарии вышли на матч без основного связующего, но украинцы играют дружно и качественно. Особняком стоит победа над Японией. Даже с учётом того, что у «самураев» отдыхают лидеры.

Кто разочаровал?

Сборная Сербии. Это единственное разочарование недели, но очень крупное. Уже на первом этапе было понятно, что чудес от сербов ждать не стоит. Но то, что в родных стенах команда Георге Крецу не сможет выиграть ни разу, – это уже провал. После двух недель Сербия идёт на предпоследней позиции с одной победой. А на третьем этапе им предстоит играть с Италией, Украиной, Словенией и Канадой. Если ничего не изменится, сербы будут бороться с Нидерландами за выживание в турнире. Очень грустная ситуация.

Что ещё запомнилось?

Травма Николова. Болельщики новосибирского «Локомотива» наверняка схватились за головы, когда их связующего увозили на каталке с площадки в матче с Турцией. Болгарский вундеркинд подвернул голеностоп и повредил связки. К счастью, обошлось без перелома. Теоретически Симеон может восстановиться к третьей неделе, но Джанлоренцо Бленджини нужно думать, как играть без своего юного лидера. Без него болгары не справились с турками и украинцами. Дальше будет только сложнее, домашнего зала больше не будет, а резервный связующий Стоил Палев совсем не убедил.

Болезни словенцев. Команда Фабио Соли подхватила вирус после возвращения из Рио-де-Жанейро. Как итог — опытнейшие Тине Урнаут и Жига Штерн не смогли сыграть на второй неделе, а остальные игроки явно не были готовы на 100%. В таких кондициях удалось обыграть только одного из аутсайдеров — Турцию. Три поражения если не лишили Словению шансов на попадание в «Финал восьми», то очень усложнили эту задачу.

Сборная Словении Фото: volleyballworld.com

Ротация поляков. Команда Николы Грбича потеряла лидерство в турнирной таблице Лиги наций, проиграв прямым конкурентам — Италии и Бразилии. Но при этом, в отличие от соперников, поляки выступают без многих своих лидеров. И выглядят очень прилично. Хорошо смотрелась пара доигровщиков Артур Шальпук – Камиль Семенюк, а вот связующий Марцин Коменда, кажется, своим шансом не воспользовался. Тем не менее никаких проблем с попаданием в финальную пульку у «бяло-червоных» быть не должно. Тем более что третью турнирную неделю они проведут дома.

Матчи третьей игровой недели Лиги наций пройдут с 16 по 20 июля в Гданьске (Польша), Чибе (Япония) и Любляне (Словения).