Российский волейбольный клуб завоевал международный трофей. Браво, «Корабелка»!

В субботу, 5 июля, во вьетнамской провинции Футхо завершился 19-й международный турнир VTV Cup 2025. В этом году он был приурочен к празднованию 55-летия национального телевидения Вьетнама. Символично, что до финала дошла именно вьетнамская сборная, которая приложила максимум усилий, чтобы добыть знаковый для себя трофей.

Но девушек из Вьетнама победы лишил клуб из России.

Для «Корабелки», которой в этом году предстоит сделать первые шаги в элите российского волейбола, этот турнир был дополнительной возможностью проверить игровые связи и обкатать обновлённый состав. Потому что к перспективной молодёжи, которая составляла костяк команды в прошлом году, присоединились игроки, имеющие опыт выступлений в Суперлиге. И, конечно, такой симбиоз молодости и опыта требует дополнительного сплачивания и игровой практики. И где, как не на турнирах, её получать.

К тому же матчи с азиатскими командами – это дополнительные трудности для российских волейболисток. Соперницы, как правило, отличаются цепкой и вязкой защитой, подкрепляемой скоростной атакой.

Молодёжная сборная Вьетнама – яркий представитель этого стиля. Неудивительно, что эта команда без особых проблем добралась до главной встречи турнира, одолев всех своих соперниц с одинаковым счётом – 3:0. А вот российской команде пришлось изрядно потрудиться, чтоб перестроиться на азиатскую манеру игры. Поэтому у «Корабелки» было только две победы в трёх сетах. В других матчах же пришлось постараться посильнее.

Турнир VTV Cup во Вьетнаме Фото: vc-korabelka.ru

В решающей встрече подопечные Светланы Сафроновой могли оформить ещё один «сухарь», ведь вели 2:0. Но хозяйки турнира по максимуму использовали свою тягучую защиту, чтобы дотащить игру до пятого сета. И даже в нём команды вышли за рамки 15 очков. Основной угрозой для российской команды в финальном противостоянии стала диагональная Нгуен Тхи Бич Туен. Волейболистка по окончании турнира была признана лучшим игроком в своём амплуа. А в финальной встрече вьетнамская нападающая реализовала 51% в атаке, а это 44 забитых мяча из 87, и завершила матч с фантастическим показателем полезности «+30». Но вот в концовке неугомонную вьетнамскую диагональную всё-таки получилось прикрыть блоком. Это и стало определяющим фактором в игре на балансе и в борьбе за главный трофей. У «Корабелки» же больше всех очков набрала Елизавета Нестерова.

Сразу четыре представительницы российского клуба были отмечены индивидуальными наградами, среди них и два новичка команды:

Ирина Филиштинская – лучшая связующая;

Виктория Боброва – лучшая доигровщица;

Елизавета Пальшина – лучшая блокирующая;

Елизавета Нестерова – самый ценный игрок.

Турнир действительно позволил наладить игровые связи между игроками российского клуба. Ирина Филиштинская, присоединившаяся к «Корабелке» в это межсезонье, отлично выстраивала игру не только через крайних нападающих, но и активно взаимодействовала с первыми темпами – Александрой Захаровой и Елизаветой Пальшиной.

Доигровщица Елизавета Нестерова, которая забрала титул MVP, в каждой игре турнира становилась самой результативной в своей команде, а несколько раз волейболистка и вовсе добиралась до отметки в 30 набранных очков. Если Нестерова уже второй год подряд признаётся самым ценным игроком турнира, то для Виктории Бобровой индивидуальная награда – первая на международных стартах. Новичок «Корабелки» приносила очки не только скоростной атакой, но и сложной подачей. Особенно в важнейших мачтах: в полуфинале с Филиппинами Боброва оформила четыре эйса, а во встрече с Вьетнамом у доигровщицы получилось огорчить соперниц трижды.

Через несколько месяцев мы будем наблюдать за «Корабелкой» уже в Суперлиге. Как знать, может быть, успешный старт сезона придаст новичку лиги дополнительной уверенности и в российском чемпионате.