«Пинком стало желание поиграть с другими странами». Россиянки добыли трофей в волейболе!

Новичок российской волейбольной Суперлиги «Корабелка» из Санкт-Петербурга заставляет говорить о себе уже в межсезонье. Летом команда выиграла международный турнир VTV Cup 2025 во Вьетнаме.

Турнир не был проходным, нашим девушкам пришлось подстраиваться к азиатской манере игры и бороться за победу с волейболистками, которые осенью будут выступать на чемпионате мира. Обо всём этом рассказала «Чемпионату» лидер петербуржского клуба Елизавета Нестерова.

Доигровщица, кстати, второй год подряд стала самым ценным игроком турнира во Вьетнаме. И как только ей это удаётся?

«Главное – умение терпеть, играть до конца!»

– Елизавета, поздравляю твою команду с победой, а тебя лично – с получением награды MVP. Но начало турнира получилось для «Корабелки» скомканным: вы буквально с самолёта отправились на матч. Как получилось настроиться на важную первую игру после тяжёлой дороги?

– Соглашусь, что в начале было тяжело с этими перелётами. У нас задержали рейс до Катара, поэтому мы не успели на перелёт до Ханоя. Но все были заинтересованы в этом турнире. Это новый опыт, для некоторых девчонок это первый международный турнир. Поэтому желание поиграть с командами из других стран было своего рода пинком (улыбается) – что надо подстроиться и перетерпеть трудности в начале этого пути.

– Насколько быстро вам удалось подстроиться к азиатской манере игры, в которой команды обладают вязкой и тягучей защитой?

– На самом деле, игра действительно кардинально отличается от того волейбола, который мы видим в России. Но у большинства девчонок был уже подобный опыт в прошлом году. Примерно мы знаем, как они играют и чего ждать. Также помогают тренеры по тактике ведения игры. У нас вроде получилось перестроиться после первого же матча.

– В чём главный фактор успеха в игре с такими командами?

– Главное, как говорит наш тренер, – умение терпеть. Знать, что они могут поднять любой мяч, смягчить атаку блоком. Поэтому нужно просто уметь терпеть, добивать наверняка и играть до конца, до победного. Причём ни в коем случае не ввязываться в их быструю игру!

Елизавета Нестерова Фото: vc-korabelka.ru

– Какой соперник был самым неудобным для вас?

– Все матчи были по-своему сложными. Полегче, пожалуй, была Австралия. Потому что там девчонки повыше, и волейбол был похож на российский. А самым неудобным был Вьетнам. Потому что это сборная, и она в августе участвует в чемпионате мира. И до этого турнира у них уже были игры. Так что команда сыгранная, с сильными и опытными игроками. Так что, да, скажу, что самым сложным соперником был Вьетнам.

– Кажется, в этом году «Корабелке» было сложнее, чем в прошлом: было всего две победы с сухим счётом. Как думаешь, почему так?

– Мне кажется, они уже знали, как мы играем. Плюс команды усилились по сравнению с прошлым годом. Взять тот же Вьетнам – на прошлогоднем турнире в составе этой сборной не было многих сильных игроков.

«Запоминаю каждое слово, что говорит тренер»

– Ты ожидала, что второй год подряд станешь самым ценным игроком?

– На самом деле, нет. Вообще не было никаких ожиданий по поводу турнира. Просто мне очень нравится играть во Вьетнаме. Там очень дружелюбные болельщики, которые любят нас. Я просто играла в свою игру, радовалась каждому моменту. И очень приятно, что мои старания оправдались.

– Ты была самым результативным игроком в команде на протяжении всего турнира. Как получается держать такой стабильно высокий уровень?

– Скорее всего, это из-за того, что я очень сильно прислушиваюсь к тренеру. Запоминаю каждое слово, что она говорит мне или другим девчонкам. И пытаюсь как можно лучше и быстрее это выполнить. Знаю также, что девчонки на меня надеются. Думают, мол, сейчас дадут пас Нестеровой, и она должна забить. Я стараюсь оправдать такое доверие девчонок.

– Лиза, ты же выступала на международной арене в составе молодёжной сборной. Этот «багаж» помогает тебе сейчас в таких турнирах?

– Скорее нет. Потому что это было довольно давно, мы были ещё маленькими. Тогда для нас был первый опыт. Сейчас же совсем другие команды. В тех соревнованиях не было ни одной азиатской команды. Может, только если в психологическом плане, что я с иностранками уже играла (улыбается).

– «Корабелка» вышла из отпуска раньше всех, однако после турнира команда будет отдыхать до 20 июля. Как планируешь провести эти дни?

– Я сейчас нахожусь в Нижегородской области, а в Питер приеду только 11 июля. Там планирую хорошенько отдохнуть после тяжёлого турнира и перелётов, но буду ходить на поддерживающие тренировки.

– В этом году ваша команда дебютирует в Суперлиге. Какие ожидания от предстоящего сезона есть лично у тебя?

– Так как я уже играла в Суперлиге, у меня нет никакого страха. Ожидаю, что мы покажем достаточно высокие результаты, потому что у нас хорошая и слаженная команда. С некоторыми девчонками уже по три года вместе. Плюс добавились новые опытные игроки, будут ещё легионеры. Поэтому лично у меня только положительные ожидания от сезона.