Самый дикий волейбольный матч года. Турция забрала сет со счётом 25:4 и… проиграла!

Абсолютно невероятный по накалу и результату матч случился на третьей неделе женской Лиги наций – 2025. Фаворит очередной встречи – сборная Турции – установила рекорд турнира, унизив соперниц из Чехии. Но те сумели ответить достойно!

«У них не было других вариантов»

На групповом этапе Лиги наций волейболистки сборной Турции вышли против национальной команды Чехии в статусе безоговорочного фаворита. Перед 10-м матчем турнира на их счету значилось лишь одно поражение от сборной Бразилии, тогда как Чехия к тому моменту проиграла пять из девяти встреч. Они уступили Бразилии, Германии, Китаю, Японии и Сербии.

Встреча сборных в нидерландском Апельдорне стартовала довольно неожиданно. Подопечные Даниэле Сантарелли сначала уступили в первом сете со счётом 22:25, а затем отдали и второй – 21:25.

Третий сет турчанкам было необходимо забрать, чтобы хотя бы сохранить шансы на победу и постараться дотянуть до тай-брейка. Задачу девушки поняли и, кажется, даже слегка перестарались, начисто прибив соперниц. Сет завершился со счётом 25:4 в пользу фаворитов матча. Это рекорд Лиги наций: никто прежде в одной партии не выигрывал с разницей «+21».

Сборная Чехии Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

«В третьем сете турчанки активизировали игру. У них не было других вариантов, и они начали очень мощно подавать. Сначала они набрали несколько очков подряд, и мы немного занервничали. Они классно подавали, и мы не могли по-настоящему включиться в игру на протяжении всего сета», – объяснила связующая Чехии Катержина Валкова.

Правда, сразу после такого невероятного сета турчанки, раскачавшие своих болельщиков на эмоциональных качелях, проиграли четвёртую партию со счётом 20:25, а с ней и всю встречу. Команда с Мелиссой Варгас и Эбрар Каракурт в составе неожиданно потерпела второе поражение на турнире.

«Мы были явно не на должном уровне. Я хочу поздравить чешскую команду, потому что они невероятно действовали в защите. Они поставили нас в очень сложную ситуацию. Мы начали первый сет с большим количеством ошибок, играли немного несбалансированно. Мы обязательно извлечём уроки из сегодняшнего матча и постараемся в дальнейшем играть лучше», – прокомментировала поражение капитан Мелиха Дикен.

Несбалансированно. Это уж точно…

«Это невероятное достижение»

Чешские волейболистки же после победы устроили танцы на площадке.

«У меня нет слов. Перед матчем наш тренер сказал нам, что мы можем сегодня обыграть Турцию, и мы втайне на это надеялись, однако реальность – нечто совершенно иное. Это невероятное достижение для всего чешского волейбола», – сказала блокирующая сборной Магдалена Егларжова.

«Как и вся команда, я не могу подобрать слов, но для нас это был невероятный опыт. После третьего сета мы сказали себе, что продолжим в том же духе и если будем играть в свою игру и работать сообща, то сможем победить. В конечном итоге мы вели 2:1, и давление на турчанок было сильнее. Мы станем праздновать максимум два часа, а затем полностью сосредоточимся на следующей встрече», – отмечала после игры Валкова.

После поражения Турция опустилась на четвёртое место, а Чехия, одержав победу, оказалась на 13-й строчке в турнирной таблице. Вряд ли этот отдельный матч повлияет на перспективы выхода команд в плей-офф, куда проходят восемь лучших сборных, но и тем, и другим запомнится надолго.