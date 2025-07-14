Италия не проигрывает уже 26 матчей подряд! Остановит ли её кто-то в финале Лиги наций?

В женской волейбольной Лиге наций завершился предварительный раунд: после трёх игровых недель определилась восьмёрка сильнейших сборных, которая и продолжит борьбу за медали в финальной стадии турнира.

Заключительная часть группового этапа, которая проходила в Тибе (Япония), Апелдорне (Нидерланды) и Арлингтоне (США), не принесла глобальных изменений, а только уточнила итоговое расположение участников плей-офф.

Восьмёрка сильнейших команд выглядит следующим образом:

Италия Бразилия Япония Польша Турция Китай Германия США.

Италия остаётся непобедимой

В Апелдорн итальянская сборная ехала в статусе фаворита и без единого поражения. И матчи в Нидерландах снова подтвердили превосходство команды Хулио Веласко. «Скуадра адзурра» не отдала ни сета сборным Чехии, Сербии и хозяйкам площадки из Нидерландов. Сложности у действующих победителей Лиги наций возникли лишь в матче с Турцией. Подопечные Даниэле Сантарелли вели по ходу встречи – 2:1. Но даже 26 очков Мелиссы Варгас не помогли турчанкам победить. Сборная Италия не просто завершила групповой этап непобеждённой, но и установила рекорд – 26 побед подряд. Последний раз итальянки терпели поражение 1 июня 2024 года в матче со сборной Бразилии. Потом были победы в Лиге наций и на Олимпиаде. И сейчас команда намерена продолжить яркую серию.

Для сборной Турции, кстати, третья игровая неделя прошла со знаком минус. Турчанки могут записать себе в актив только победу над хозяйками площадки. Особняком, конечно, стоит матч с Чехией – возможно, самый необычный в истории всей Лиги наций. Подопечные Сантарелли умудрились поставить рекорд, выиграв одну из партий со счётом 25:4, но сам матч при этом проиграли!

У турчанок был шанс вернуться на победные рельсы в игре с Италией, однако они не смогли его использовать. И после двух таких обидных поражений проиграли ещё и ни шатко ни валко выступающей сборной Сербии.

Очень долго запрягавшая команда Зорана Терзича смогла разогнаться только с появлением в составе Тияны Бошкович. Диагональная мирового уровня и стала тем элементом пазла, которого сербскому коллективу не хватало для победы. Именно с Бошкович в составе Сербия смогла выиграть три матча из четырёх на заключительном отрезке групповой стадии турнира. Как знать, если бы диагональная приехала на Лигу наций раньше, то, может, действующие чемпионки мира и прорвались бы в заветную финальную восьмёрку.

Тияна Бошкович Фото: volleyballworld.com

Бразилия – в топ-3 даже без лидера

Сборная Бразилии катком проехалась по очередной группе соперников: выиграла все четыре встречи на неделе. Хотя для команды Зе Роберто всё могло сложиться не так радужно, потому что в матче с француженками бразильянки лишились своего лидера Аны Кристины. Волейболистка получила травму мениска, и теперь её участие в финале под большим вопросом. Но Бразилия и без главной забойщицы расправилась и с Францией, и с Польшей, и с Японией. С ролью лидеров атак отлично справились доигровщицы Габриэла Гимараес и Жулия Бергманн, а в центре их поддержала Жулия Кудиесс. Центральная повторила рекорд Лиги наций по максимальному количеству результативных блоков – 52. Жулия сравнялась с бразильянкой Каролин Гаттаз (2022) и полькой Агнешкой Корнелюк (2018). И, скорее всего, побьёт этот рекорд в плей-офф.

Сборная Бразилии Фото: volleyballworld.com

Япония, упустившая лидерство после второй игровой недели, по итогам матчей на домашней площадке в Тибе удержалась в топ-3, забрав три матча. Сначала японки «потренировались» на сборных Франции и Южной Кореи. А после выбили из тройки девушек из Польши – 3:1.

Для самой Польши групповой турнир был определением конкретного места, с которого команда начнёт четвертьфинальный раунд. На правах хозяек финала польским волейболисткам не нужно было переживать о проходе дальше. В Тибе Польша проиграла прямым конкурентам – Бразилии и Японии – и откатилась со второй строчки на четвёртую. Однако вся борьба впереди.

Чуда не произошло, американки – восьмые

В Арлингтоне между собой боролись три сборные, которые и получили оставшиеся три путёвки в финал – Германия, Китай и США. Пожалуй, самым зрелищным получился матч между Китаем и США, который и завершал весь предварительный этап. Обе сборные заранее обеспечили себе попадание в финальную часть турнира, но победа в этой игре имела большее значение для американских волейболисток, потому что в случае успеха они могли избежать встречи в четвертьфинале с Италией. Звёздно-полосатые были близки к успеху, ведя 2:0. Однако китаянки смогли совершить классический камбэк и вырвать победу в пятом сете на «больше-меньше». Таким образом, американки снова встретятся со своими обидчицами по прошлогоднему четвертьфиналу. Удастся ли в этом году им взять реванш у Италии, узнаем уже через неделю.

Кто сыграет в четвертьфинале Лиги наций?

Финальные матчи Лиги наций команды проведут в польском городе Лодзь с 23 по 27 июля. Турнир пройдёт по системе плей-офф, начиная с четвертьфиналов.

Пары 1/4 финала выглядят следующим образом: