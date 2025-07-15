Топ-матчи среды: «Бруклин» Дёмина против «Нью-Йорка», квалификация ЛЧ и волейбол

Лучший спорт 16 июля: этап «Тур де Франс» в Тулузе, Аргентина — Бразилия в мужской Лиге наций, футбол и теннис! Следите вместе с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 1:00: «Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс», НБА, Летняя лига

Интрига: сумеют ли Дёмин и компания впервые победить?

«Бруклин Нетс» проиграл «Оклахоме» и «Вашингтону» в Летней лиге НБА. Егор Дёмин выступал на неплохом уровне, но команде так и не удалось до сих пор одержать победу. «Сети» встретятся со своим соседом по городу «Нью-Йорк Никс». Россиянину и компании необходимо прибавлять, удастся ли?

🏐 6:00: Аргентина — Бразилия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: противостояние двух лучших команд Южной Америки

Аргентина против Бразилии — это всегда ярко и остро! Бразильцы после двух этапов возглавляют турнирную таблицу и практически гарантировали себе выход в «Финал восьми». Аргентинцы пока седьмые — на грани, так что им очень нужна победа. У команды Марсело Мендеса есть усиление в лице лучшего принимающего Суперлиги Сантьяго Данани. Хватит ли этого для победы?

🎾 12:00*: Екатерина Александрова (Россия, 1) — Эва Веддер (Нидерланды, Q), Гамбург, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Александрова стартует в Гамбурге?

Россиянка Екатерина Александрова начинает выступления после Уимблдона на турнире категории 250 в Гамбурге, где она посеяна под первым номером. Её соперницей будет квалифаер Эва Веддер из Нидерландов. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Каролина Вернер — Валентина Штайнер.

🏐 🎦 13:20: Германия — Япония, Лига наций, мужчины, предварительный этап

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Интрига: Георг Гроцер против японских звёзд

К третьей неделе практически все команды получили усиление. За Германию сыграет Георг Гроцер. 40-летний диагональный наверняка станет лидером атак. Ну а японцев перед домашними трибунами усилят сразу пять волейболистов из состава на Олимпиаду в Париже-2024 во главе с Юки Исикавой и Раном Такахаси. И те и другие бьются за попадание в «Финал восьми», так что матч очень важен для распределения позиций.

🚴‍♀️ 14:15: «Тур де Франс», этап 11, Тулуза, 156,8 км

Интрига: как выступят фавориты после выходного?

Гонщики немного перевели дух и готовы вновь бороздить просторы Франции. Пожалуй, один из самых спокойных этапов может пройти в Тулузе. Рельеф трассы — холмистый, с небольшими подъёмами, что даёт шанс проявить себя спринтерам. Что будут делать лидеры? Всё так же терзать друг друга, проверяя нервы и выносливость команд, но стараясь победить изо всех сил. Отсюда и не стоит ждать ожесточённых атак от Тадея Погачара с Йонасом Вингегором. Им сейчас важно сберечь ресурсы на предстоящие 12-14-й этапы. В горах нужно быть свежим и с запасом энергии! Большая игра только начинается, и вторая половина Гранд-тура обещает быть ещё интереснее первой.

🏐 17:30: Болгария — Куба, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: сыграет ли Симеон Николов?

Сборная Болгарии неплохо отыграла первые две недели, но на домашнем этапе в Бургасе недосчиталась побед. В первую очередь из-за травмы Симеона Николова. Юный связующий попал в заявку на третий этап, но тренер Джанлоренцо Бленджини не уверен, что он будет участвовать. Кубинцы же после классного второго этапа полны решимости закрепить успех и попасть в финальную восьмёрку. Расписание у команды из Центральной Америки сложное — впереди матчи с Польшей и Францией. Так что болгар надо побеждать, если команда хочет попасть в решающий этап.

⚽️ 21:45: «Динамо» Минск — «Лудогорец», Лига чемпионов, первый квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: болгарский клуб снова выбьет «Динамо» из квалификации ЛЧ?

Чемпион Беларуси потерпел поражение в первом матче, однако сохранил шансы на проход в следующий раунд квалификации. «Динамо» обидно проиграло неделю назад — пропустило единственный мяч в концовке встречи. Любопытно, что соперники встречались друг с другом в отборе Лиги чемпионов год назад. Тогда болгарский клуб одолел минский дома (2:0), после чего «Динамо» добилось победы на нейтральном поле (1:0). Дальше, естественно, прошёл «Лудогорец». Возьмёт ли белорусская команда реванш?