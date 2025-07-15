Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Расписание спортивных матчей 16 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: «Бруклин» Дёмина против «Нью-Йорка», квалификация ЛЧ и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 16 июля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 16 июля: этап «Тур де Франс» в Тулузе, Аргентина — Бразилия в мужской Лиге наций, футбол и теннис! Следите вместе с нами!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 16 июля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 1:00: «Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс», НБА, Летняя лига

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
16 июля 2025, среда. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сумеют ли Дёмин и компания впервые победить?

«Бруклин Нетс» проиграл «Оклахоме» и «Вашингтону» в Летней лиге НБА. Егор Дёмин выступал на неплохом уровне, но команде так и не удалось до сих пор одержать победу. «Сети» встретятся со своим соседом по городу «Нью-Йорк Никс». Россиянину и компании необходимо прибавлять, удастся ли?

Статистика Летней лиги НБА — 2025
Дёмин уже показывает лидерские качества:
Это попало в прямой эфир — Дёмин без лишних слов заявил о себе. Новый лидер «Бруклина»?
Видео
Это попало в прямой эфир — Дёмин без лишних слов заявил о себе. Новый лидер «Бруклина»?

🏐 6:00: Аргентина — Бразилия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
16 июля 2025, среда. 06:00 МСК
Аргентина
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: противостояние двух лучших команд Южной Америки

Аргентина против Бразилии — это всегда ярко и остро! Бразильцы после двух этапов возглавляют турнирную таблицу и практически гарантировали себе выход в «Финал восьми». Аргентинцы пока седьмые — на грани, так что им очень нужна победа. У команды Марсело Мендеса есть усиление в лице лучшего принимающего Суперлиги Сантьяго Данани. Хватит ли этого для победы?

Статистика Лиги наций, мужчины
Данани в новом сезоне будет играть за казанский «Зенит»:
Таблица переходов мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация
Таблица переходов мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация

🎾 12:00*: Екатерина Александрова (Россия, 1) — Эва Веддер (Нидерланды, Q), Гамбург, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Гамбург (ж). 1-й круг
16 июля 2025, среда. 12:00 МСК
Екатерина Александрова
16
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Эва Веддер
249
Нидерланды
Эва Веддер
Э. Веддер

Интрига: как Александрова стартует в Гамбурге?

Россиянка Екатерина Александрова начинает выступления после Уимблдона на турнире категории 250 в Гамбурге, где она посеяна под первым номером. Её соперницей будет квалифаер Эва Веддер из Нидерландов. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Каролина Вернер — Валентина Штайнер.

Гамбург. Турнирная сетка. Женщины
На травяном мэйджоре Екатерина пробилась во вторую неделю:
Александрова — в 4-м круге Уимблдона! А Мирра и Самсонова тоже победили. Как это было
Live
Александрова — в 4-м круге Уимблдона! А Мирра и Самсонова тоже победили. Как это было

🏐 🎦 13:20: Германия — Япония, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
16 июля 2025, среда. 13:20 МСК
Германия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Георг Гроцер против японских звёзд

К третьей неделе практически все команды получили усиление. За Германию сыграет Георг Гроцер. 40-летний диагональный наверняка станет лидером атак. Ну а японцев перед домашними трибунами усилят сразу пять волейболистов из состава на Олимпиаду в Париже-2024 во главе с Юки Исикавой и Раном Такахаси. И те и другие бьются за попадание в «Финал восьми», так что матч очень важен для распределения позиций.

Статистика Лиги наций, мужчины
У обеих команд неплохие шансы попасть в финальный этап:
Всё, что надо знать о мужской волейбольной Лиге наций — 2025: формат, расписание, фавориты
Всё, что надо знать о мужской волейбольной Лиге наций — 2025: формат, расписание, фавориты

🚴‍♀️ 14:15: «Тур де Франс», этап 11, Тулуза, 156,8 км

Интрига: как выступят фавориты после выходного?

Гонщики немного перевели дух и готовы вновь бороздить просторы Франции. Пожалуй, один из самых спокойных этапов может пройти в Тулузе. Рельеф трассы — холмистый, с небольшими подъёмами, что даёт шанс проявить себя спринтерам. Что будут делать лидеры? Всё так же терзать друг друга, проверяя нервы и выносливость команд, но стараясь победить изо всех сил. Отсюда и не стоит ждать ожесточённых атак от Тадея Погачара с Йонасом Вингегором. Им сейчас важно сберечь ресурсы на предстоящие 12-14-й этапы. В горах нужно быть свежим и с запасом энергии! Большая игра только начинается, и вторая половина Гранд-тура обещает быть ещё интереснее первой.

Какие у Погачара шансы на победу?
Расклады по «Тур де Франс» после первой половины. Хватит ли у Погачара сил для победы?
Расклады по «Тур де Франс» после первой половины. Хватит ли у Погачара сил для победы?

🏐 17:30: Болгария — Куба, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
16 июля 2025, среда. 17:30 МСК
Болгария
Не начался
Куба
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сыграет ли Симеон Николов?

Сборная Болгарии неплохо отыграла первые две недели, но на домашнем этапе в Бургасе недосчиталась побед. В первую очередь из-за травмы Симеона Николова. Юный связующий попал в заявку на третий этап, но тренер Джанлоренцо Бленджини не уверен, что он будет участвовать. Кубинцы же после классного второго этапа полны решимости закрепить успех и попасть в финальную восьмёрку. Расписание у команды из Центральной Америки сложное — впереди матчи с Польшей и Францией. Так что болгар надо побеждать, если команда хочет попасть в решающий этап.

Статистика Лиги наций, мужчины
Если Симеон Николов восстановился, у болгар все шансы побороться за «Финал восьми»:
Главный вундеркинд мирового волейбола едет в Россию! «Локомотив» подписал уникума
Главный вундеркинд мирового волейбола едет в Россию! «Локомотив» подписал уникума

⚽️ 21:45: «Динамо» Минск — «Лудогорец», Лига чемпионов, первый квалификационный раунд, ответный матч

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2025, среда. 21:45 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Не начался
Лудогорец
Разград, Болгария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: болгарский клуб снова выбьет «Динамо» из квалификации ЛЧ?

Чемпион Беларуси потерпел поражение в первом матче, однако сохранил шансы на проход в следующий раунд квалификации. «Динамо» обидно проиграло неделю назад — пропустило единственный мяч в концовке встречи. Любопытно, что соперники встречались друг с другом в отборе Лиги чемпионов год назад. Тогда болгарский клуб одолел минский дома (2:0), после чего «Динамо» добилось победы на нейтральном поле (1:0). Дальше, естественно, прошёл «Лудогорец». Возьмёт ли белорусская команда реванш?

Статистика квалификации ЛЧ
Вспоминаем результаты первого раунда квалификации ЛЧ:
Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 9 июля
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android