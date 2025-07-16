Последний шанс прорваться в финал! Расклады перед третьим этапом мужской Лиги наций

Как минимум два места в «Финале восьми» вакантны, а претендентов на них очень много. Кто же сможет заскочить в последний вагон?

С 16 по 20 июля в Японии, Польше и Словении пройдут матчи третьей недели предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций. Пожалуй, это будет самый интересный отрезок турнира, ведь теперь многие команды подключают своих лидеров, получавших отдых на старте турнира. А интрига жива – пока на 100% не понятно, кто же проберется в плей-офф.

Напомним, в «Финале восьми» сыграют хозяева – сборная Китая – и семь лучших команд по итогам трёх недель. Худшая сборная покинет Лигу наций.

Кому не стоит опасаться за место в финале?

Пожалуй, кроме хозяев из Китая, уже сейчас можно назвать пять команд, которые мы точно увидим на решающем этапе.

Бразилия (7 побед, 20 очков). Бразильцы слабо смотрелись на домашнем этапе, но у них были не самые сильные соперники, что позволило одержать три победы. А на второй неделе команда Бернардиньо сильно прибавила. Семи побед точно хватит, чтобы пройти в финал. На третьей неделе в составе южноамериканцев появится Рикардо Лукарелли, однако ждать, что он будет играть много, не стоит – травма была достаточно серьёзной.

Польша (6 побед, 18 очков). «Бяло-червоные» играют дома, а победить команду Николы Грбича на её площадке крайне сложно. Тем более что к этапу в Гданьске у поляков подтянулась тяжёлая артиллерия — Вильфредо Леон, Томаш Форналь, Якуб Кохановский и Бартош Беднож.

Италия (6 побед, 17 очков). У команды уже есть хороший запас побед и сыгранный основной состав. Да и расписание очень лёгкое. Разве что матч со Словенией может стать непростым. Сербия, Украина, Нидерланды – все эти команды итальянцы должны уверенно побеждать.

Сборная Италии по волейболу Фото: volleyballworld.com

Франция (5 побед, 17 очков) и Япония (5 побед, 15 очков). У Франции и Японии ситуация чуть сложнее. Но и те, и другие значительно усилились после двух недель. У «самураев» впереди домашний этап, а в заявку добавились сразу пять игроков из олимпийского состава Парижа-2024 во главе с Юки Исикавой и Раном Такахаси. У французов будет сложный матч с Польшей, но Китай, Иран и Куба подопечным Андреа Джани точно по зубам. К тому же у двукратных олимпийских чемпионов практически оптимальный состав. Разве что Эрвен Нгапет получил травму и будет готовиться уже к чемпионату мира. Но не факт, что на этом этапе у главной французской звезды был бы максимум мотивации. А вот Женя Гребенников точно станет усилением. Так что и здесь проблем с оформлением путёвки в финал быть не должно.

Кто может вскочить в последний вагон?

На два реально оставшихся места в финальной восьмёрке претендуют сразу восемь команд! Канаду брать в расчёт не будем, у «кленовых» всего три победы. Они не вылетят из Лиги наций, но и в борьбу за выход финал вряд ли вмешаются. Любопытно, что наверняка каждая из команд ниже совсем не прочь занять восьмую строчку, ведь первой в финале автоматически будет посеяна команда Китая – самый проходимый соперник в 1/4 финала.

Украина (5 побед, 15 очков). С одной стороны, у команды Рауля Лосано пять побед и много очков на фоне конкурентов. С другой – те же конкуренты усиливаются, а у украинцев такой опции нет. Играет команда дружно, самоотверженно, но потолок всё же виден. Хотя расписание достаточно лёгкое – из топов только Италия. Всё в руках украинцев – матчи с Нидерландами, Сербией и Канадой станут ключевыми.

Аргентина (5 побед, 13 очков). У подопечных Марсело Мендеса тоже пять побед. К команде присоединились новичок казанского «Зенита» Сантьяго Данани и диагональный Бруно Лима. Скоростная игра с упором на защиту порой даёт результат, однако мощи аргентинцам всё же не хватает. А впереди – Бразилия, Япония и США. Попроще на бумаге будет только с Турцией.

Сборная Аргентины по волейболу Фото: volleyballworld.com

Германия (4 победы, 15 очков). Открывает большую группу команд с четырьмя победами. Но у команды Михала Винярского 15 очков — это больше, чем у всех конкурентов. Немцы не провалились, играя своей молодёжью, а на третий этап привезли ряд основных игроков во главе с Георгом Грозером. Япония, Бразилия, США, Турция – расписание сложное, но, если суперветеран выдаст пару ярких матчей, зацепиться за восьмёрку вполне реально.

Куба (4 победы, 13 очков). Классная вторая неделя позволила кубинцам вмешаться в борьбу за выход финал. Усиление в виде Робертланди Симона, безусловно, поможет. С Польшей и Францией будет сложно, так что всё решится во встречах с Болгарией и Китаем. Если обыграть их – шансы будут.

Иран (4 победы, 12 очков). И здесь провал на первой неделе сменился тремя победами на втором этапе. Ситуация точно такая же, что и у Кубы – Польшу и Францию победить будет сложно, Китай и Болгарию – реально. Проблема в том, что иранцы ещё и отстают на три очка от Германии при равенстве побед.

Болгария (4 победы, 11 очков). Здесь главный вопрос – насколько готов Симеон Николов. Восходящая звезда болгарского волейбола получил травму голеностопа на второй неделе. Главный тренер команды Джанлоренцо Бленджини заявил, что пока не знает, готов ли связующий на свои 100%. Расписание-то благоприятное – кроме матча с Польшей, в соперниках Куба, Китай и Иран, однако шансы есть только с Николовым в составе.

Сборная Болгарии по волейболу Фото: volleyballworld.com

Словения (4 победы, 11 очков). Не лучшая стартовая позиция для одной из лучших команд Европы, но впереди домашний этап. Только в игре с Италией словенцы не будут фаворитами, а Канаду, Нидерланды и Сербию должны побеждать. Лидеры в деле, да ещё и будут провожать многолетнего связующего Деяна Винчича. Есть ощущение, что Словения должна пробиться в финал.

США (4 победы, 10 очков). У Карча Кирая всё стабильно. Попадём в финал — хорошо, нет – ничего страшного. Молодёжь получает игровую практику, за выживание команда не борется. Да и из реально сложных матчей — только игра с Японией. Во встречах с Турцией, Аргентиной и Германией можно побороться. Однако будто бы американцы не очень-то и стремятся в плей-офф.

Кто будет бороться за выживание?

Сборная Сербии (1 победа, 3 очка). Составу сербов отчаянно не хватает качества. А тут ещё и Урош Ковачевич заявил, что завершит выступления за национальную команду. Усиления у команды нет, так что Георге Крецу придётся выжимать все соки из тех волейболистов, что есть в его распоряжении. С Италией и Словенией будет сложно, так что ключевыми станут встречи с Канадой и Украиной. Но пока за сербов боязно.

Сборная Нидерландов (1 победа, 4 очка). У этой команды едва ли не самый скромный состав среди всех участников турнира. Без Нимира Абдель-Азиза «оранжевым» очень сложно. С сербами очной встречи не будет, поэтому и у них главные матчи всего турнира – с Канадой и Украиной.

Сборная Турции (2 победы, 6 очков). С одной стороны, у турок есть преимущество в виде одной «лишней» победы (они обыграли Нидерланды и Сербию). С другой — в команде бардак. После двух этапов руководство федерации приняло решение уволить тренера Умута Чакыра. Со Слободаном Ковачем сначала не договорились, хотели назначить Радостина Стойчева. Но против выступили игроки! После этого туркам пришлось идти на условия Ковача. Как всё это скажется на игре — вопрос. Важно, что залечил повреждение и добавился в состав лидер атак Адис Лагумджия. Однако расписание непростое — матчи с США, Германией, Бразилией и Аргентиной.

Финальный этап пройдёт с 30 июля по 3 августа в китайском Нинбо.