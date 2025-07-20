«Сейчас хочу выиграть чемпионат России». Эмоциональное интервью с Викторией Бобровой

Сезон в женской Суперлиге ещё не стартовал, а доигровщица Виктория Боброва уже может похвастаться наличием наград. Волейболистка пополнила свою коллекцию не только командным кубком, который она в составе «Корабелки» выиграла на турнире VTV Cup 2025 во Вьетнаме, но и персональным призом лучшей доигровщице турнира.

В интервью «Чемпионату» Виктория Боброва рассказала про свой первый международный опыт, конкуренцию в «Корабелке» и любимые виды отдыха. А ещё объяснила, почему у неё так и не случился «коннект» с «Тулицей».

Про отдых и возвращение домой

– Вика, я не понаслышке знаю, что для спортсмена возможность отдохнуть – это святое. Каждый день – на вес золота. Как проводишь своё время?

– Пока прихожу в себя после поездки во Вьетнам (улыбается).

– У «Корабелки» получилась рваная пауза. Вы начали тренироваться раньше всех, чтобы подготовиться к турниру во Вьетнаме. Но сейчас вам дали время, чтобы отдохнуть. Как тебе такой график?

– Нас об этом предупредили заранее, ещё зимой. Поэтому я морально была готова, что будут такие разрывы и такая поездка. Но я рада, что мы сыграли этот турнир. Посмотрели с девочками друг на друга на площадке. И теперь, перед началом сезона, понятно, что ожидать и к чему готовиться.

– А какой должен быть отдых, чтобы ты могла сказать, мол, всё, я полна сил и готова к работе?

– Мне важно, чтобы отдых был полон эмоций. И он точно не должен быть пассивным: полежать у моря – это не для меня. Я больше люблю куда-нибудь поехать, погулять, вкусно покушать. Поэтому для меня лучше поездка с палатками, на шашлыки.

– Твой самый запоминающийся отпуск?

– Хороший вопрос (смеётся). Есть отдых, о котором я мечтаю, но он пока не осуществился.

– Это какой, если не секрет?

– Поехать на Алтай или на Камчатку, посмотреть наши просторы. Увидеть горы, китов. И надеюсь, что в следующем году у меня получится это сделать.

– Получается, ты предпочитаешь отдых в России?

– Да, я люблю свою страну. Даже когда мы были во Вьетнаме, я думала о том, как же хочу обратно (улыбается).

Виктория Боброва Фото: Из личного архива Виктории Бобровой

Про турнир во Вьетнаме и личный приз

– Вика, спортивный путь вновь привёл тебя в твой родной Санкт-Петербург. Как вышло, что ты выбрала «Корабелку» для продолжения карьеры?

– Я ушла из «Ленинградки» не очень красиво и понимала, что вернуться обратно в Санкт-Петербург у меня не получится. Но когда узнала, что в моём городе будет ещё одна команда с амбициями на Суперлигу, то я очень ждала, что меня пригласят. И как только это предложение поступило, недолго думая, согласилась. Потому что я очень люблю Санкт-Петербург. И это возможность вернуться домой.

– С чем ассоциируется у тебя Санкт-Петербург? Куда ты первым делом отправляешься, чтобы почувствовать, что ты дома?

– Невский проспект. Каждый раз прохожу по нему и не перестаю удивляться, как же здесь красиво. После нескольких лет в разъездах поняла, что для меня важно, чтобы город был на воде, с красивыми набережными. Когда жила здесь, не ценила этого и была только на разводных мостах. А вот когда поиграла в Туле, подумала, как же я хочу пройтись по набережной. Поэтому ответ на твой вопрос – это Невский проспект, набережная и Финский залив.

– Вернёмся к турниру во Вьетнаме. Перед его началом ты говорила, что едешь туда за новым опытом. Расскажи, каким он получился?

– Да, всё верно, до этого я никогда не принимала участия в международных турнирах. Поэтому для меня это было волнительно. Я всегда с восхищением смотрю все европейские и мировые турниры. Кажется, что это совершенно другой волейбол, другие скорости и невероятная защита. Российский же волейбол – больше про силовую атаку, в нём нет таких долгих и затяжных розыгрышей. Поэтому мне всегда было интересно сравнить. И как раз все команды, которые играли на турнире во Вьетнаме, были из Азии, а они славятся своей защитой и манёвренностью.

– Что-то ещё удивило, помимо волейбола?

– Вообще, я ехала и думала, что увижу обезьянок (улыбается). Потому что я очень люблю животных. Ещё моим желанием было увидеть диких животных в их естественной среде обитания. Однако гуляли мы мало, поэтому я их не увидела. Конечно, немного расстроилась. Хотелось больше всего посмотреть, особенно природу. Когда мы передвигались в автобусе, было видно очень много зелени вокруг. Но мы почти ничего не успели посмотреть.

– Для тебя это первый международный турнир. Однако ты возвращаешься не только с командной победой, но ещё и с индивидуальной наградой лучшей доигровщице. Что это значит для тебя?

– Скажу честно, я даже не мечтала и не думала о том, что меня могут наградить. Ехала, чтобы показать свой уровень. Потому что подготовки как таковой практически не было. Главное было – не ударить в грязь лицом. Но вот мы выиграли, и мне говорят идти получать награду. Я сначала не поверила и не пошла (улыбается). Ещё же сказали, что я первая должна выходить. Поначалу непонятные эмоции были, и до последнего я не верила, что меня будут объявлять на весь зал. Для меня это было похоже на награждение на Олимпийских играх, когда ты смотришь их по телевизору.

Вообще, это моя первая индивидуальная награда. Да, в чемпионате пару раз объявляли, что я стала лучшим игроком матча. Но так, чтобы это произошло на международном турнире, – впервые. Уверена, что это запомнится надолго. Я ехала с кубком и всю дорогу смотрела, как он торчит из рюкзака. Думала о том, что весь проделанный путь был не зря. И теперь дома, когда буду смотреть на него, то стану вспоминать нашу поездку и переживать все эмоции заново.

«Корабелка» после победы в турнире VTV Сup Фото: Из личного архива Виктории Бобровой

Про конкуренцию и выбор клуба

– Вика, турнир показал, что в «Корабелке» два сильных доигровщика: вы с Елизаветой Нестеровой были отмечены индивидуальными призами. Но перед началом сезона к команде ещё присоединится известная сербская доигровщица Ванья Иванович. Как ты относишься к конкуренции?

– На самом деле, для меня это будет интересный опыт. Потому что после «Ленинградки» я во всех командах была основным доигровщиком, без конкуренции как таковой. В «Протоне» вообще играла два сезона без замен. Потом в Тулу меня подписали на первых ролях. И везде я была уверена, что буду играть и что у меня будет достаточно времени. А тут, когда я узнала, что будет легионер, у меня закрались сомнения. А буду ли я играть столько, сколько играла до этого? На кого будет акцент? Поэтому – да, я переживаю. Но одновременно мне интересно. Конкуренция в команде подстёгивает больше работать и проявлять себя. И сейчас я уже воспринимаю это как вызов.

– Вообще, складывается впечатление, что ты не любишь плыть по течению. Например, ты играла в стабильном саратовском «Протоне», с которым завоевала бронзу чемпионата, однако решила перейти в «Тулицу», а теперь вот выбрала команду, которая только-только вышла в Суперлигу.

– Да, люблю ставить себе какие-нибудь задачи и вызовы (улыбается). Мне, кстати, много кто задавал вопрос: «Почему ты уехала из «Протона»? Ведь ты там так раскрылась. Это твой тренер, твоя команда». Но я как-то действую по интуиции. Лежал контракт от «Протона», появился – от «Тулицы». И я подумала, что у Тулы тоже какая-то непростая судьба и, может, именно я помогу команде выйти вперёд. Тем более подруга там играла, ей очень нравилось. А в «Протоне» на третий год мне было бы сложно морально так играть: без замен и с большим объёмом работы. Каждый раз было всё сложнее и сложнее находить ресурсы, чтобы подпитывать себя. Поэтому я уходила из команды с одной мыслью – переключиться. Даже в какой-то момент думала, что сезон поиграю в другом клубе, а потом вернусь.

– А в «Тулице» не было желания остаться?

– Я почему-то чувствовала, что это не моя команда. Хотя в начале, когда играли в Кубке России, мы выступали неплохо. Были хорошие отношения с Алексеем Андреевичем Бабешиным. А затем началось: смена тренера, увольняем – не увольняем. Я к такому не привыкла. Это стресс для команды в целом и для меня лично. Мне не очень понравилось, что в любой момент может произойти всё что угодно. Мне в таких условиях было некомфортно.

– Что для тебя становится определяющим при выборе клуба?

– Везде свои причины. В моменте выбора я всегда руководствуюсь разными факторами. «Протон» – это было удивление, что Юрий Николаевич Маричев хочет со мной поработать. С кем бы я ни разговаривала, все сходились на том, что я должна пройти «школу Маричева». И когда меня пригласили, то я сразу ответила «да». Хотя тогда я уезжала из дома в первый раз.

Виктория Боброва в составе «Тулицы» Фото: tulitsa.com

С Тулой я приняла новый вызов. Было интересно выйти из зоны комфорта, потому что я уже привыкла к Саратову. Было интересно, смогу ли я быть на позиции лидера в другой команде Суперлиги. «Корабелка» – это возвращение домой. Я как местная хотела быть частью этого корабля (улыбается).

– В интервью в начале сборов ты говорила, что молодые игроки насторожённо к тебе отнеслись в первые дни. Как сейчас обстоят дела?

– Получше (смеётся). Чувствую себя комфортнее. Поэтому и говорю: хорошо, что мы сыграли на турнире во Вьетнаме. Сейчас после небольшой паузы уже будет полегче, и мы не будем чувствовать себя чужими друг другу людьми. Думаю, что полегче будет и мне, и девочкам. Хотя девчонкам в принципе нормально, потому что бо́льшая часть коллектива осталась прежней. Это новеньким немного сложнее. Потому что мы, можно сказать, ворвались в их устоявшуюся семью. И, конечно, нам нужно время для адаптации.

– Вика, со стороны ты выглядишь очень эмоциональной, но в то же время у тебя присутствует стальной характер. И видно, что, когда команда проигрывает, ты бьёшься до конца. Ты вообще чувствуешь себя лидером? Можешь прикрикнуть на партнёрш по команде во время игры?

– Меня радует, что я создаю такое впечатление о себе (улыбается). Но на самом деле всё взаимно, мы помогаем друг другу. Я могу тоже «поплыть» в какой-то момент после нескольких ошибок, и ко мне кто-то подойдёт со словами: «Давай, Вика, соберись!» Так и я, когда вижу, что кто-нибудь забуксовал. Все зависит от ситуации и от игрока. Кого-то нужно поддержать, кому-то – сказать чуть жёстче. Но в первую очередь я считаю себя командным игроком. Я за всех и всем готова помочь в нужный момент.

– Какие ожидания от предстоящего сезона?

– Готовлюсь, что сезон будет непростым. У нас в команде много молодых девчонок. Но это опять же будет новый опыт и новый вызов. И думаю, что у нас точно получится зайти в плей-офф. Хорошо, что взяли легионеров. Это важно с точки зрения конкуренции: даже в тренировочном плане будет очень интересно, что у нас две равнозначные шестёрки. Получается, будет хорошая глубина скамейки с возможностью варьировать состав. И первая часть сезона будет, скорее, втягивающей. Поэтому думаю, что мы справимся.

Про эмоции и мечты

– Ты говорила, что тебе нравится всё снимать на видео. А сама любишь сниматься или оставаться за кадром? Откуда такое увлечение?

– В Туле в прошлом году у меня случился первый опыт. Был «День с Викой Бобровой», когда я целые сутки снимала всё для канала «Тулицы». И я так этим загорелась, потому что хотелось как можно больше показать всего болельщикам! Ведь им интересно, чем и как живёт команда. Поэтому я призываю всех спортсменов больше снимать. После этого многие меня просили, чтобы я завела свой канал, потому что получилось эмоционально и с юмором. Я и завела. И что вы думаете? Я свой канал так активно не веду (смеётся). Столько кружочков не снимаю, а отправляю максимум две фотки. Но сниматься и снимать готова, если клуб попросит. Тем более такой способ – идеальное решение, чтобы перенаправить свою энергию.

– Ты энергичная только на площадке или в жизни тоже?

– Стараюсь. Конечно, в жизни есть дни, когда хочется пострадать и полежать, восполняя эмоции. Но в основном – да, я эмоциональная, как ураган.

– Как не переусердствовать с эмоциями на площадке?

– Лично мне перехлёст однозначно идёт во вред. Я перегораю, и начинаются ошибки. И мне нужно время, чтобы выдохнуть и снова сконцентрироваться на своей игре. В сезоне это было, обычно против Эбрар Каракурт. Она очень эмоциональная, и я с таким же темпераментом отвечала на её эмоции.

– Я видела у тебя фото в соцсетях с тематикой из «Гарри Поттера». Если бы у тебя была волшебная палочка, что бы ты загадала?

– Если честно, то я всегда мечтала, чтобы у меня была метла и я могла летать (улыбается). А вот волшебная палочка (задумалась)… Наверное, что-то связанное с папой. Хотела бы увидеть его. Его не стало, и поэтому хотелось бы просто с ним поговорить. Но что-то мы сейчас о грустном. Думаю, убрала бы квартиру одним заклинанием. Взмах палочки – и чистота (улыбается).

Виктория Боброва Фото: Из личного архива Виктории Бобровой

– Вообще, какие мечты и цели есть у Виктории Бобровой?

– Всё зависит от временно́го промежутка. Спроси меня пять лет назад, буду ли я выступать за российскую команду на международном турнире? Я себе такого даже представить не могла! Для меня это было что-то недосягаемое. То же самое было про игру в Суперлиге. А потом – раз, и я уже в составе.

Сейчас, наверное, хочу выиграть чемпионат России. Бронзовая медаль у меня уже есть. Но вообще я больше реалистка. Мне нравится делать постепенные шаги к реализации мечты. Поэтому буду двигаться в этом направлении.