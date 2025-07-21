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Волейбол, Лига наций, мужчины, итоги предварительного этапа, кто вышел в Финал восьми, кто вылетел

Безумная развязка в волейбольной Лиге наций. Интрига сохранялась до последнего розыгрыша!
Пётр Кондаков
Безумная развязка в волейбольной Лиге наций
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Украина и Болгарии упустили путёвки в финал, хотя всё было в их руках.

В воскресенье, 20 июля, в мужской волейбольной Лиге наций завершился предварительный этап. И последний день оказался невероятным по сюжету! Сборные Украины и Болгарии упустили шанс попасть в «Финал восьми», а сборная Словении смогла вскочить на подножку уходящего поезда.

Кто попал в «Финал восьми»?

Перед последним игровым днём путёвки в «Финал восьми» обеспечили себе пять команд: Бразилия, Италия, Франция, Польша и Китай, у которого был хозяйский билет в решающий раунд. На оставшиеся три места претендовали семь сборных: Япония, Куба, Украина, Болгария, США, Словения и Иран.

Первый слот из этих трёх уверенно заняли японцы: команде Лорана Тийи достаточно было выиграть всего один сет у американцев, чтобы пройти в финальный этап. С этой задачей «самураи» уверенно справились, победив в итоге 3:0. Ну а подопечные Карча Кирая не слишком в финал и стремились. Американцы решают свои задачи, готовясь к чемпионату мира. Чуть раньше выпала из числа соискателей Германия, проигравшая бразильцам – 1:3. При таком раскладе всё было в руках украинцев и кубинцев, которым нужно было обыграть немотивированных соперников – канадцев и китайцев соответственно.

Лига наций (м) . Предварительный этап
20 июля 2025, воскресенье. 13:20 МСК
США
Окончен
0 : 3
Япония
США: Эверт - 12, Гарсиа - 10, Робинсон - 9, Чэмплин - 5, Джендрик II - 2, Ма'а - 2, МакГенри - 2, Нидж - 1, Бриггз, Энсинг, Хобус, Роуэн, Шоджи, Флексен
Япония: Такахаси - 16, Мияура - 12, Исикава - 7, Онодэра - 6, Сато - 6, Эйро - 1, Оя, Томита, Огава, Каи, Нисимото, Нисияма, Ямамото, Эбадедан-Дан

И вот тут всё стало переворачиваться с ног на голову! Первыми дрогнули украинцы: в матче с резервистами Канады они не показали и половины своего потенциала. Ключевым стал третий сет, который команда Рауля Лосано проиграла со счёта 22:19. В итоге 1:3 — и потеря шансов на «Финал восьми». Украина вообще-то здорово дебютировала в Лиге наций, но провальные матчи с Сербией и Канадой не позволили ей пройти дальше. Команда Лосано явно устала к финишу предварительного этапа турнира.

Лига наций (м) . Предварительный этап
20 июля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Украина
Окончен
1 : 3
Канада
Украина: Янчук - 21, Семенюк - 13, Тупчий - 13, Полуян - 13, Коваль - 4, Киселюк - 3, Тодуа - 3, Синица - 1, Ковалёв, Щитков, Бойко, Пампушко, Тевкун, Челеняк
Канада: Варга - 27, Кэнэм - 14, Хоу - 11, Эльсер - 10, Гайма - 6, Шнитцер - 4, Янг - 3, Эльгерт - 1, Херр, Хофер, Кентшински, Луи, Хеслинга, Каррье

Следом учудили кубинцы. Они контролировали матч с Китаем, вели 2:1 по сетам и имели преимущество в четыре очка в четвёртом сете. Но, как это часто бывает с волейболистами из этой страны, потеряли концентрацию. А когда смогли собраться, на табло горели 2:2 и 8:12. Героическими усилиями в первую очередь Марлона Янта кубинцы отыграли три матчбола и даже получили свой! Однако за этим последовал парад невынужденных ошибок, и итог – 2:3. Кубинцы уходили разочарованными, они ещё не знали, что будет дальше.

Лига наций (м) . Предварительный этап
20 июля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Китай
Окончен
3 : 2
Куба
Китай: Бинь - 23, Чуань - 13, Цзи - 9, Жао - 7, Вэнь - 5, Чжэцзя - 3, Юнчжень - 2, Хэбинь - 1, Яочэнь - 1, Дэцзюнь, Шикунь, Цзуншуай, Жуаньтун, Ли
Куба: Эррера - 31, Лопес - 16, Массо - 13, Консепсьон - 11, Атьес - 8, Биссет - 2, Гомес - 1, Мельгарехо, Камино, Суарес, Алонсо, Гутьеррес, Фиэль, Тондике

В этот момент самые высокие шансы были у болгар, которым нужно было просто обыграть Иран. Но против молодой команды Джанлоренцо Бленджини сыграло расписание. Это был их третий подряд матч, да ещё и после пятисетовой победы во встрече с Польшей, забравшей кучу эмоций. Болгары вышли на матч просто «пустыми», и Иран легко выиграл 3:0. Этот результат вывел в «Финал восьми» Кубу, а сами иранцы, которые были едва ли не в хвосте очереди, получили шанс и дожидались окончания матча Словения — Сербия.

Лига наций (м) . Предварительный этап
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Болгария
Окончен
0 : 3
Иран
Болгария: Антов - 11, Николов - 8, Грозданов - 7, Аспарухов - 3, Петков - 2, Татаров - 1, Палев - 1, Николов, Георгиев, Атанасов, Божилов, Желев, Колев, Петков
Иран: Эсмаильнежад - 19, Эсфандияр - 14, Вализадех - 9, Шарифи - 9, Насери - 4, Бехнежад - 3, Саадат, Данешдуст, Хазратпур, Карими, Юсеф, Салехи, Хагпараст, Ариакха

Поразительно, но Иран чуть было не залетел в плей-офф, потому что словенцы тоже умудрились устроить интригу на ровном месте. Казалось бы, домашний матч с немотивированным соперником, полные трибуны, проводы из сборной связующего Деяна Винчича – должна быть уверенная победа! Но, легко выиграв первый сет, команда Фабио Соли успокоилась, а сербы завелись и взяли две партии. Итальянец рискнул и выпустил на площадку молодёжь. Подпитываемые энергией трибун Рок Можич, Ник Муянович и Рок Брачко разнесли соперника в четвёртой партии и повели 13:8 на тай-брейке.

Лига наций (м) . Предварительный этап
20 июля 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Сербия
Окончен
2 : 3
Словения
Сербия: Брборич - 17, Ивович - 16, Николич - 15, Машулович - 13, Неделькович - 11, Гайович - 2, Перич - 1, Тодорович - 1, Ристич, Негич, Йовович, Лубурич, Стефанович, Кулпинац
Словения: Можич - 24, Муянович - 15, Штерн - 12, Шталекар - 9, Штерн - 7, Козамерник - 5, Брачко - 5, Планиншич - 2, Винчич, Окроглич, Урнаут, Кржич, Найдич, Шен

Всё? Как бы не так! В решающий момент словенская молодёжь замандражировала на подаче сербского запасного диагонального Душана Николича. Пробил в аут Муянович, задрожали руки у связующего Найдича, на чужой стороне сыграл Можич, не справился с подачей либеро Окроглич. И вот уже 13:13! А чуть позже сербы получили и матчбол. Но всё-таки было бы несправедливо, если бы словенцы проиграли. После ошибки соперника на подаче получилось дважды выбить Сербию с приёма – и здесь свои шансы Словения реализовала. Это даже не подножка уходящего в Нинбо поезда! Получилось догнать уже набравший скорость состав. Ну а Иран остался на перроне.

Список команд, прорвавшихся в «Финал восьми», таков: Бразилия, Италия, Франция, Япония, Польша, Словения, Куба, Китай.

Турнирная сетка мужской Лиги наций

Когда «Финал восьми»?

Семь сильнейших команд и хозяева – сборная Китая – будут биться за медали в Нинбо с 30 июля по 3 августа. Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

  • Бразилия – Китай;
  • Япония – Польша;
  • Италия – Куба;
  • Франция – Словения.
В женской Лиге наций развязка ещё ближе:
Италия не проигрывает уже 26 матчей подряд! Остановит ли её кто-то в финале Лиги наций?
Италия не проигрывает уже 26 матчей подряд! Остановит ли её кто-то в финале Лиги наций?

А кто вылетел?

Перед третьим этапом на грани вылета из элиты была Сербия, но команда Георге Крецу очень грамотно распределила силы. Две победы – в матчах с Украиной и Канадой – позволили сербам избежать провала.

Чуть раньше свои проблемы решила Турция: смена тренера принесла свой эффект. Успех во встрече с Германией дал подопечным Слободана Ковача билет в Лигу наций на следующий год. Ну а лишней при таком раскладе оказалась сборная Нидерландов. Без ветеранов (а точнее, без Нимира) «оранжевые» выглядели очень уставшими. В первом матче с Украиной был шанс, однако соперник победил на тай-брейке. А в последующих нидерландцы не выиграли ни одной партии. Это действительно слабейшая команда турнира.

Сербия смотрелась тяжело, но избежала вылета:
Бразилия и Куба преобразились, а Сербия терпит бедствие. Итоги второй недели Лиги наций
Бразилия и Куба преобразились, а Сербия терпит бедствие. Итоги второй недели Лиги наций

Что ещё было интересного?

Слабое выступление Польши. Мы привыкли, что поляки на своей площадке практически неуязвимы, однако на этот раз в Гданьске команда Николы Грбича проиграла Кубе и Болгарии. Впервые под руководством серба у Польши случились два поражения подряд. Могло бы быть и три, но сборная Франции в последней встрече решала свои задачи, а не играла на победу.

Рекорд Шарифи. Иранский доигровщик Мортеза Шарифи в матче с Францией во время атаки ударил по мячу со скоростью 139 км/ч. Понятно, что далеко не на всех турнирах этот показатель измеряют, чаще речь в этом контексте идёт о подаче, но тем не менее это мировой рекорд!

Мужская Лига наций – 2025. Все результаты
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