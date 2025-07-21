Безумная развязка в волейбольной Лиге наций. Интрига сохранялась до последнего розыгрыша!

Украина и Болгарии упустили путёвки в финал, хотя всё было в их руках.

В воскресенье, 20 июля, в мужской волейбольной Лиге наций завершился предварительный этап. И последний день оказался невероятным по сюжету! Сборные Украины и Болгарии упустили шанс попасть в «Финал восьми», а сборная Словении смогла вскочить на подножку уходящего поезда.

Кто попал в «Финал восьми»?

Перед последним игровым днём путёвки в «Финал восьми» обеспечили себе пять команд: Бразилия, Италия, Франция, Польша и Китай, у которого был хозяйский билет в решающий раунд. На оставшиеся три места претендовали семь сборных: Япония, Куба, Украина, Болгария, США, Словения и Иран.

Первый слот из этих трёх уверенно заняли японцы: команде Лорана Тийи достаточно было выиграть всего один сет у американцев, чтобы пройти в финальный этап. С этой задачей «самураи» уверенно справились, победив в итоге 3:0. Ну а подопечные Карча Кирая не слишком в финал и стремились. Американцы решают свои задачи, готовясь к чемпионату мира. Чуть раньше выпала из числа соискателей Германия, проигравшая бразильцам – 1:3. При таком раскладе всё было в руках украинцев и кубинцев, которым нужно было обыграть немотивированных соперников – канадцев и китайцев соответственно.

И вот тут всё стало переворачиваться с ног на голову! Первыми дрогнули украинцы: в матче с резервистами Канады они не показали и половины своего потенциала. Ключевым стал третий сет, который команда Рауля Лосано проиграла со счёта 22:19. В итоге 1:3 — и потеря шансов на «Финал восьми». Украина вообще-то здорово дебютировала в Лиге наций, но провальные матчи с Сербией и Канадой не позволили ей пройти дальше. Команда Лосано явно устала к финишу предварительного этапа турнира.

Следом учудили кубинцы. Они контролировали матч с Китаем, вели 2:1 по сетам и имели преимущество в четыре очка в четвёртом сете. Но, как это часто бывает с волейболистами из этой страны, потеряли концентрацию. А когда смогли собраться, на табло горели 2:2 и 8:12. Героическими усилиями в первую очередь Марлона Янта кубинцы отыграли три матчбола и даже получили свой! Однако за этим последовал парад невынужденных ошибок, и итог – 2:3. Кубинцы уходили разочарованными, они ещё не знали, что будет дальше.

В этот момент самые высокие шансы были у болгар, которым нужно было просто обыграть Иран. Но против молодой команды Джанлоренцо Бленджини сыграло расписание. Это был их третий подряд матч, да ещё и после пятисетовой победы во встрече с Польшей, забравшей кучу эмоций. Болгары вышли на матч просто «пустыми», и Иран легко выиграл 3:0. Этот результат вывел в «Финал восьми» Кубу, а сами иранцы, которые были едва ли не в хвосте очереди, получили шанс и дожидались окончания матча Словения — Сербия.

Поразительно, но Иран чуть было не залетел в плей-офф, потому что словенцы тоже умудрились устроить интригу на ровном месте. Казалось бы, домашний матч с немотивированным соперником, полные трибуны, проводы из сборной связующего Деяна Винчича – должна быть уверенная победа! Но, легко выиграв первый сет, команда Фабио Соли успокоилась, а сербы завелись и взяли две партии. Итальянец рискнул и выпустил на площадку молодёжь. Подпитываемые энергией трибун Рок Можич, Ник Муянович и Рок Брачко разнесли соперника в четвёртой партии и повели 13:8 на тай-брейке.

Всё? Как бы не так! В решающий момент словенская молодёжь замандражировала на подаче сербского запасного диагонального Душана Николича. Пробил в аут Муянович, задрожали руки у связующего Найдича, на чужой стороне сыграл Можич, не справился с подачей либеро Окроглич. И вот уже 13:13! А чуть позже сербы получили и матчбол. Но всё-таки было бы несправедливо, если бы словенцы проиграли. После ошибки соперника на подаче получилось дважды выбить Сербию с приёма – и здесь свои шансы Словения реализовала. Это даже не подножка уходящего в Нинбо поезда! Получилось догнать уже набравший скорость состав. Ну а Иран остался на перроне.

Список команд, прорвавшихся в «Финал восьми», таков: Бразилия, Италия, Франция, Япония, Польша, Словения, Куба, Китай.

Когда «Финал восьми»?

Семь сильнейших команд и хозяева – сборная Китая – будут биться за медали в Нинбо с 30 июля по 3 августа. Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

Бразилия – Китай;

Япония – Польша;

Италия – Куба;

Франция – Словения.

А кто вылетел?

Перед третьим этапом на грани вылета из элиты была Сербия, но команда Георге Крецу очень грамотно распределила силы. Две победы – в матчах с Украиной и Канадой – позволили сербам избежать провала.

Чуть раньше свои проблемы решила Турция: смена тренера принесла свой эффект. Успех во встрече с Германией дал подопечным Слободана Ковача билет в Лигу наций на следующий год. Ну а лишней при таком раскладе оказалась сборная Нидерландов. Без ветеранов (а точнее, без Нимира) «оранжевые» выглядели очень уставшими. В первом матче с Украиной был шанс, однако соперник победил на тай-брейке. А в последующих нидерландцы не выиграли ни одной партии. Это действительно слабейшая команда турнира.

Что ещё было интересного?

Слабое выступление Польши. Мы привыкли, что поляки на своей площадке практически неуязвимы, однако на этот раз в Гданьске команда Николы Грбича проиграла Кубе и Болгарии. Впервые под руководством серба у Польши случились два поражения подряд. Могло бы быть и три, но сборная Франции в последней встрече решала свои задачи, а не играла на победу.

Рекорд Шарифи. Иранский доигровщик Мортеза Шарифи в матче с Францией во время атаки ударил по мячу со скоростью 139 км/ч. Понятно, что далеко не на всех турнирах этот показатель измеряют, чаще речь в этом контексте идёт о подаче, но тем не менее это мировой рекорд!