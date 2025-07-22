Топ-события среды: футбол, «Тур де Франс» и четвертьфиналы Лиги наций в волейболе

Лучший спорт 23 июля: Германия — Испания в полуфинале Евро среди женщин, водный чемпионат мира и Италия против США!

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Время в материале указано по Москве.

🥇 🏊 14:30: Синхронное плавание, чемпионат мира, микст, дуэты, техническая программа

Интрига: принесёт ли Мальцев ещё одно золото России?

Александр Мальцев принёс два золота России в соло. Теперь ему предстоит выступить в дуэте с Майей Гурбанбердиевой в миксте. Ребята уже давно работают вместе, а значит, у них есть отличные шансы на медаль. При удачном раскладе стоит рассчитывать и на золото!

🚴‍♀️ 14:35: «Тур де Франс», этап 17, Боллен — Валанс, 160,4 км

Интрига: последний шанс для спринтеров?

17-й этап многодневки представляет отличную возможность для спринтеров не только проявить себя, но и победить. В этот день на «Тур де Франс» гонщикам не нужно будет забираться в гору, но это вовсе не означает, что проблем они не испытают. Как раз на равнине их может ждать ветер, который опасен своей жестокостью к пелотону. Он может разорвать участников на разрозненные группы, после чего подняться повыше может уже не получиться. В общем, здесь важна командная работа, которая позволит сильнейшим сохраниться в строю до последних метров.

🏐 🎦 17:30: Италия — США, Лига наций, женщины, 1/4 финала

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Интрига: состоится ли реванш?

Второй год подряд четвертьфинал сводит сборную Италии и США. Команда Хулио Веласко выглядит фаворитом встречи после безупречно пройденного предварительного раунда. Действующие победительницы Лиги наций отыграли его без поражений: в 12 матчах представительницы Апеннинского полуострова одержали 12 побед и попытаются продлить свою победную серию. Американки же с финишировали на восьмой строчке. Но «звёздно-полосатые» смогли усилить свой состав перед финалом серебряными призёрами Олимпийских игр — 2024. К команде присоединились доигровщица Эйвери Скиннер и блокирующая Ася О'Нил. Может, именно это и станет решающим фактором для того, чтобы поставить серию «Скуадра адзурра» на стоп и взять реванш за прошлый год.

🏐 🎦 21:00: Польша — Китай, Лига наций, женщины, 1/4 финала

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Интрига: помогут ли Польше родные стены?

Матч двух принципиальных соперников и соседей по турнирной таблице. Польша, которая перед финальным раундом растеряла свои позиции и опустилась на четвёртое место. И Китай, который, напротив, на отлично сыграл заключительную неделю, завершив групповой этап на подъёме и на пятой строчке. Но сейчас «бяло-червоные» играют дома, а это всегда психологическое преимущество и стимул порадовать своих болельщиков. Тем более что на предварительной стадии польские волейболистки уже одерживали победу над сборной Китая. Сможет ли команда из Поднебесной огорчить местную публику и выбить Польшу в первом же матче?

⚽️ 22:00: Германия — Испания, чемпионат Европы, женщины, 1/2 финала

Интрига: фавориты женского Евро выйдут в финал?

Сборная Германии — восьмикратный победитель женского чемпионата Европы. Всего турнир проводился 13 раз. Немцы — настоящие гегемоны! Интересно, что на Евро-2022 Германия также дошла до финала, но уступила Англии. Однако теперь фаворитом чемпионата Европы является Испания. Действующие победительницы женского ЧМ идут к первой победе на Евро. На пути — самая титулованная сборная. Получится ли преодолеть важный барьер?