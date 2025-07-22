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Расписание спортивных матчей 23 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: футбол, «Тур де Франс» и четвертьфиналы Лиги наций в волейболе
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 23 июля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 23 июля: Германия — Испания в полуфинале Евро среди женщин, водный чемпионат мира и Италия против США!

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Время в материале указано по Москве.

🥇 🏊 14:30: Синхронное плавание, чемпионат мира, микст, дуэты, техническая программа

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Техническая программа
23 июля 2025, среда. 14:30 МСК
Не началось

Интрига: принесёт ли Мальцев ещё одно золото России?

Александр Мальцев принёс два золота России в соло. Теперь ему предстоит выступить в дуэте с Майей Гурбанбердиевой в миксте. Ребята уже давно работают вместе, а значит, у них есть отличные шансы на медаль. При удачном раскладе стоит рассчитывать и на золото!

Медальный зачёт водного ЧМ-2025
Как Мальцев принёс России два золота?
Россия выиграла ещё одно золото водного ЧМ. Александр Мальцев — просто космос!
Россия выиграла ещё одно золото водного ЧМ. Александр Мальцев — просто космос!

🚴‍♀️ 14:35: «Тур де Франс», этап 17, Боллен — Валанс, 160,4 км

Интрига: последний шанс для спринтеров?

17-й этап многодневки представляет отличную возможность для спринтеров не только проявить себя, но и победить. В этот день на «Тур де Франс» гонщикам не нужно будет забираться в гору, но это вовсе не означает, что проблем они не испытают. Как раз на равнине их может ждать ветер, который опасен своей жестокостью к пелотону. Он может разорвать участников на разрозненные группы, после чего подняться повыше может уже не получиться. В общем, здесь важна командная работа, которая позволит сильнейшим сохраниться в строю до последних метров.

Звёзд становится всё меньше…
Матье ван дер Пул снялся с «Тур де Франс» из-за пневмонии

🏐 🎦 17:30: Италия — США, Лига наций, женщины, 1/4 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (ж) . 1/4 финала
23 июля 2025, среда. 17:30 МСК
Италия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: состоится ли реванш?

Второй год подряд четвертьфинал сводит сборную Италии и США. Команда Хулио Веласко выглядит фаворитом встречи после безупречно пройденного предварительного раунда. Действующие победительницы Лиги наций отыграли его без поражений: в 12 матчах представительницы Апеннинского полуострова одержали 12 побед и попытаются продлить свою победную серию. Американки же с финишировали на восьмой строчке. Но «звёздно-полосатые» смогли усилить свой состав перед финалом серебряными призёрами Олимпийских игр — 2024. К команде присоединились доигровщица Эйвери Скиннер и блокирующая Ася О'Нил. Может, именно это и станет решающим фактором для того, чтобы поставить серию «Скуадра адзурра» на стоп и взять реванш за прошлый год.

Статистика Лиги наций
Италия — фаворит «Финала восьми» Лиги наций:
Италия не проигрывает уже 26 матчей подряд! Остановит ли её кто-то в финале Лиги наций?
Италия не проигрывает уже 26 матчей подряд! Остановит ли её кто-то в финале Лиги наций?

🏐 🎦 21:00: Польша — Китай, Лига наций, женщины, 1/4 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (ж) . 1/4 финала
23 июля 2025, среда. 21:00 МСК
Польша
Не начался
Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: помогут ли Польше родные стены?

Матч двух принципиальных соперников и соседей по турнирной таблице. Польша, которая перед финальным раундом растеряла свои позиции и опустилась на четвёртое место. И Китай, который, напротив, на отлично сыграл заключительную неделю, завершив групповой этап на подъёме и на пятой строчке. Но сейчас «бяло-червоные» играют дома, а это всегда психологическое преимущество и стимул порадовать своих болельщиков. Тем более что на предварительной стадии польские волейболистки уже одерживали победу над сборной Китая. Сможет ли команда из Поднебесной огорчить местную публику и выбить Польшу в первом же матче?

Статистика Лиги наций
А что интересного в российском волейболе?
Российский волейбольный клуб завоевал международный трофей. Браво, «Корабелка»!
Российский волейбольный клуб завоевал международный трофей. Браво, «Корабелка»!

⚽️ 22:00: Германия — Испания, чемпионат Европы, женщины, 1/2 финала

ЧЕ-2025 (ж) . 1/2 финала
23 июля 2025, среда. 22:00 МСК
Германия (ж)
Не начался
Испания (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: фавориты женского Евро выйдут в финал?

Сборная Германии — восьмикратный победитель женского чемпионата Европы. Всего турнир проводился 13 раз. Немцы — настоящие гегемоны! Интересно, что на Евро-2022 Германия также дошла до финала, но уступила Англии. Однако теперь фаворитом чемпионата Европы является Испания. Действующие победительницы женского ЧМ идут к первой победе на Евро. На пути — самая титулованная сборная. Получится ли преодолеть важный барьер?

Статистика женского ЧЕ
В конце весны «Барса» сенсационно упустила титул женской ЛЧ:
«Арсенал» сенсационно взял ЛЧ и закончил гегемонию «Барсы». Вот почему это хорошо
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