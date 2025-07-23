Кто фаворит в финале женской Лиги наций?

Женская Лига наций подошла к своей развязке – к «Финалу восьми». Лучшие сборные по итогам предварительного этапа с 23 по 27 июля будут бороться за золотые награды турнира. Победителям достанется не только трофей, но и психологический бонус за месяц до старта чемпионата мира.

По сути «Финал восьми» Лиги наций – это и есть главная репетиция мирового первенства, поэтому и следить за ним будет особенно интересно.

Кто же заряжен на успех больше остальных? Называем фаворитов!

Италия. Шанс на победу — 30%

Команда Хулио Веласко стоит среди всей восьмёрки особняком. Действующие победительницы Лиги наций и чемпионки Олимпиады-2024 прошли предварительный этап без поражений: 12 матчей – 12 побед. Значительный вклад в результат сборной вносит диагональная Паола Эгону, которая в среднем набирает по 12 очков за встречу, являясь самой результативной в своей команде. Также отличную игру показывает центральная Сара Фар, которая без проблем может взять лидерство и нагрузку в атаке, в случае, когда у крайних нападающих возникают сложности. Однако важно заметить, что безупречная игра на групповой стадии – это ещё не гарантия победы в финале. Это показал прошлогодний розыгрыш Лиги наций, когда Бразилия без поражений провела предварительный раунд, но остановилась в шаге от главного финала.

Бразилия. Шанс на победу — 20%

Южноамериканки к финалу подошли с хорошим настроем: вторая строчка в турнирной таблице при одном поражении от сборной Италии. Бразильские волейболистки стабильно провели предварительный этап, прибавляя от игры к игре. Даже травма Аны Кристины не надломила команду. А всё потому, что бразильянки нацелены взять реванш за прошлогодний турнир, в котором остались за чертой призёров. В отсутствие лидера эстафетную палочку в нападении умело подхватили доигровщицы Габриэла Гимараес и Жулия Бергманн, а за центром сетки следит лучшая блокирующая розыгрыша Лиги наций – 2025 – Жулия Кудиесс. У неё уже 52 блока, и останавливаться на достигнутом она точно не намерена. Осталось только посмотреть, смогут ли южноамериканки сохранить такой настрой и на финальную стадию.

Габриэла Гимараес в атаке Фото: volleyballworld.com

Япония. Шанс на победу — 15%

Сборная Японии нацелена повторить прошлогодний успех и дойти до «золотого» финала. И все предпосылки к этому у команды есть: цепкая и вязкая защита может измотать нападающих соперниц. Также японки очень вовремя умеют подать эйс. А нападающие Юкико Вада и Ёсино Сато входят в десятку лучших атакующих игроков. Единственное, с чем могут не справиться волейболистки из Страны восходящего солнца, – это мощь и высота съёма других команд, которые могут встретиться им на пути к золоту.

Турция. Шанс на победу — 15%

Победительницы Лиги наций – 2023 и трижды призёры турнира в прошлом году впервые не попали даже в полуфинал. И, как и Бразилия, они полны желания это исправить в новом «Финале восьми». Хотя у звёздного состава Даниэлле Сантарелли имена пока громче, чем действия и результаты. Сборная Турции начинала третью неделю на четвёртом месте в турнирной таблице, а завершила на шестом: сказались три поражения в четырёх матчах. Игра турчанок по-прежнему держится на действиях Мелиссы Варгас, но она пока нестабильна. Поэтому, если команда рассчитывает на успех в финале, то диагональной точно нужна будет поддержка своих партнёрш по сборной.

Польша. Шанс на победу — 10%

Польские волейболистки хоть и провалили третью неделю, выиграв всего два матча и свалившись со второго места на четвёртое, но финальную часть турнира «бяло-червоные» проведут дома, при своих болельщиках. А это значит, что будут совершенно другой настрой и другая игра. Не будем забывать, что в составе Польши есть мощные диагональные Магдалена Стысяк и Мальвина Смажек, отлично заменяющие друг друга. А также центральная блокирующая Агнешка Корнелюк, которая входит в число лучших по исполнению этого элемента. Однако будет ли этого достаточно?

Магдалена Стысяк Фото: volleyballworld.com

Китай. Шанс на победу — 5%

Залогом успеха сборной Китая во многом стала игра 16-летней связующей Чжан Цзысюань. Благодаря отличной сыгранности со связующей китайские волейболистки – в топ-5 по выигранным мячам: У Мэнцзе возглавляет рейтинг с 204 очками и результативностью 45%, у Чжуан Юйшань – четвёртая строчка и 172 очка. Добавляем сюда тягучую защиту и получаем вполне боевую команду, которая может побороться за медали Лиги наций. Тем более что Китай уже обыгрывал Германию, Японию, США и Польшу на групповом этапе. С последними как раз встретится уже в четвертьфинале.

США. Шанс на победу — 5%

Перед финалом сборная США собрала своих серебряных призёров Олимпийских игр — 2024: центральных блокирующих Дану Реттке, Брайонн Батлер и Асю О'Нил, а также доигровщицу Эйвери Скиннер. Это безусловное усиление для команды «звёздно-полосатых». Но поможет ли оно в первом же матче с Италией? Обе команды, как и годом ранее, встречаются в четвертьфинале. И пока вновь преимущество у «Скуадра адзурра».

Германия. Шанс на победу — 0%

Немки достаточно спокойно преодолели групповую стадию. По ходу турнира команду дополнила связующая Пия Кёстнер, что позволило немецкой сборной на третьей игровой неделе выиграть три встречи из четырёх и даже в матче с Китаем вести борьбу до пятого сета. Немки стабильно подают: Камилла Вайтцель – вторая по эйсам из всех сборных; и хороши на блоке: Анастасия Цекулаев с 35 очками превзошла даже польку Агнешку Корнелюк, лучшую блокирующую Лиги наций – 2024. Германия в этом розыгрыше уже превзошла свой прошлогодний результат – 12-е место. Сможет ли команда Джулио Бреголи подняться ещё выше, покажет четвертьфинал с Бразилией.

А как вы думаете, кто одержит победу?

Четвертьфинальные матчи пройдут 23 и 24 июля.

Расписание четвертьфинальных матчей Лиги наций — 2025



23 июля



17:30. Италия – США

21:00. Польша – Китай



24 июля



17:30. Бразилия – Германия

21:00. Япония — Китай