Топ-события четверга: Рублёв в Вашингтоне, футбол и водный ЧМ-2025

Яркое 24 июля: 18-й этап «Тур де Франс», четвертьфиналы в женской Лиге наций по волейболу и большой матч в бразильской Серии А!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Лёнер Тьен (США) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Вашингтон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Рублёв в матче с дерзким тинейджером?

На «пятисотнике» в Вашингтоне Андрей Рублёв посеян под пятым номером и вступает в борьбу со второго круга. Его соперником стал дерзкий тинейджер Лёнер Тьен, который в этом сезоне одолел уже трёх теннисистов топ-10, в том числе Даниила Медведева на Australian Open. Андрей и Лёнер ранее друг с другом не играли, а победитель далее сразится с кем-то из пары Алехандро Давидович-Фокина — Хауме Мунар.

⚽️ 3:30: «Ред Булл Брагантино» — «Фламенго», Бразилия — Серия А, 16-й тур

Интрига: кто победит в матче команд из верхней части таблицы?

Главная встреча 16-го тура бразильской Серии А. «Брагантино» занимает третье место в таблице, «Фламенго» — второе. Между командами — три очка. «Фламенго» потерпел всего одно поражение в семи прошлых матчах в Серии А, а «Брагантино» уступил дважды в четырёх предыдущих встречах. Как соперники сыграли друг с другом в прошлом сезоне? «Фламенго» справился с «Ред Булл Брагантино» дома (2:1), а в гостях команды поделили очки — 1:1.

Окажется ли Карраскаль в Бразилии? «Фламенго» устранил спор с посредниками по трансферу Карраскаля из «Динамо» — Globo

🚴‍♀️ 13:10: «Тур де Франс», этап 18, Виф — Куршевеле Коль-де-ла-Лоз, 171,5 км

Интрига: кто справится с «королевским этапом»?

18-й этап Гранд-тура станет не просто испытанием на выносливость и профессионализм, но и во многом решающим для тех, кто носил звание лидеров соревнований. Выдержат ли ноги Тадея Погачара на безжалостных подъёмах, которые достигают 20% уклона? Смогут ли соперники из топ-10 атаковать словенца на узких горных участках? Что покажет Йонас Вингегор, который идёт вторым в генералке? Вопросов больше, чем ответов, однако в подобных соревнованиях по-другому не бывает. Всё решится в самой гонке, которая может удивить даже самого искушённого зрителя. Да будет битва на последнем горном этапе соревнований!

На днях с Вингегором случилась неприятность: Йонас Вингегор столкнулся с фотографом и упал на финише 16-го этапа «Тур де Франс» — 2025

🥇 🏊 14:30: Синхронное плавание, чемпионат мира, женщины, дуэты, произвольная программа

Интрига: поборются ли российские синхронистки за золото?

В квалификации произвольной программы Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли второе место. Россиянки уступили лидерам испанкам чуть больше четырёх баллов. Отрыв — не критичный, особенно с учётом того, что программа наших девчонок гораздо труднее. Идеальное исполнение позволит Дорошко и Гайдай взять золото, но справятся ли они?

🏐 🎦 17:30: Япония — Турция, Лига наций, женщины, 1/4 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: поможет ли усиление Турции пройти дальше?

На групповом этапе сборная Японии не без труда, но всё же переиграла турецкую команду. Для этого волейболисткам из Страны восходящего солнца понадобились все пять партий. Но тогда действующие чемпионки Европы выступали не в оптимальном составе. Теперь же команда Даниэлле Сантарелли укомплектована своими звёздными игроками и намерена пройти дальше. Получится ли Турции шагнуть в полуфинал или японские волейболистки закрепят свой успех?

🏐 🎦 21:00: Бразилия — Германия, Лига наций, женщины, 1/4 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: прыгнет ли выше головы немецкая сборная?

Бронзовые призёры Олимпийских игр — 2024 бразильянки являются фаворитом в этой паре, занимая вторую строчку после предварительной стадии. Вот только похвастаться южноамериканки лёгкой победой над сборной Германии на этом этапе не могут. Команде Зе Роберту пришлось уйти на тай-брейк, чтобы определить победителя в матче. Немецкие тёмные лошадки уже превзошли свой прошлогодний результат в этом розыгрыше Лиги наций, добравшись до финальной восьмёрки. И как знать, может, это вовсе не предел для сборной Германии.