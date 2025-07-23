Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Китай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Расписание спортивных матчей 24 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: Рублёв в Вашингтоне, футбол и водный ЧМ-2025
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 24 июля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 24 июля: 18-й этап «Тур де Франс», четвертьфиналы в женской Лиге наций по волейболу и большой матч в бразильской Серии А!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 24 июля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Лёнер Тьен (США) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Вашингтон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Вашингтон (м). 2-й круг
24 июля 2025, четверг. 00:30 МСК
Лёнер Тьен
67
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: что покажет Рублёв в матче с дерзким тинейджером?

На «пятисотнике» в Вашингтоне Андрей Рублёв посеян под пятым номером и вступает в борьбу со второго круга. Его соперником стал дерзкий тинейджер Лёнер Тьен, который в этом сезоне одолел уже трёх теннисистов топ-10, в том числе Даниила Медведева на Australian Open. Андрей и Лёнер ранее друг с другом не играли, а победитель далее сразится с кем-то из пары Алехандро Давидович-Фокина — Хауме Мунар.

ATP. Турнирная сетка. Вашингтон
Лёнер Тьен — одно из открытий нынешнего сезона:
Обыграл троих из топ-10 и установил рекорд. С кем сразится Рублёв на старте Вашингтона
Обыграл троих из топ-10 и установил рекорд. С кем сразится Рублёв на старте Вашингтона

⚽️ 3:30: «Ред Булл Брагантино» — «Фламенго», Бразилия — Серия А, 16-й тур

Бразилия — Серия А . 16-й тур
24 июля 2025, четверг. 03:30 МСК
Ред Булл Брагантино
Браганса
Не начался
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в матче команд из верхней части таблицы?

Главная встреча 16-го тура бразильской Серии А. «Брагантино» занимает третье место в таблице, «Фламенго» — второе. Между командами — три очка. «Фламенго» потерпел всего одно поражение в семи прошлых матчах в Серии А, а «Брагантино» уступил дважды в четырёх предыдущих встречах. Как соперники сыграли друг с другом в прошлом сезоне? «Фламенго» справился с «Ред Булл Брагантино» дома (2:1), а в гостях команды поделили очки — 1:1.

Статистика бразильской Серии А
Окажется ли Карраскаль в Бразилии?
«Фламенго» устранил спор с посредниками по трансферу Карраскаля из «Динамо» — Globo

🚴‍♀️ 13:10: «Тур де Франс», этап 18, Виф — Куршевеле Коль-де-ла-Лоз, 171,5 км

Интрига: кто справится с «королевским этапом»?

18-й этап Гранд-тура станет не просто испытанием на выносливость и профессионализм, но и во многом решающим для тех, кто носил звание лидеров соревнований. Выдержат ли ноги Тадея Погачара на безжалостных подъёмах, которые достигают 20% уклона? Смогут ли соперники из топ-10 атаковать словенца на узких горных участках? Что покажет Йонас Вингегор, который идёт вторым в генералке? Вопросов больше, чем ответов, однако в подобных соревнованиях по-другому не бывает. Всё решится в самой гонке, которая может удивить даже самого искушённого зрителя. Да будет битва на последнем горном этапе соревнований!

На днях с Вингегором случилась неприятность:
Йонас Вингегор столкнулся с фотографом и упал на финише 16-го этапа «Тур де Франс» — 2025

🥇 🏊 14:30: Синхронное плавание, чемпионат мира, женщины, дуэты, произвольная программа

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Дуэты. Произвольная программа
24 июля 2025, четверг. 14:30 МСК
Не началось

Интрига: поборются ли российские синхронистки за золото?

В квалификации произвольной программы Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли второе место. Россиянки уступили лидерам испанкам чуть больше четырёх баллов. Отрыв — не критичный, особенно с учётом того, что программа наших девчонок гораздо труднее. Идеальное исполнение позволит Дорошко и Гайдай взять золото, но справятся ли они?

Медальный зачёт водного ЧМ-2025
В технической программе Майя и Татьяна завоевали бронзу:
Российские синхронистки выиграли бронзу на водном ЧМ. Это конец ещё одной великой серии
Российские синхронистки выиграли бронзу на водном ЧМ. Это конец ещё одной великой серии

🏐 🎦 17:30: Япония — Турция, Лига наций, женщины, 1/4 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (ж) . 1/4 финала
24 июля 2025, четверг. 17:30 МСК
Япония
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли усиление Турции пройти дальше?

На групповом этапе сборная Японии не без труда, но всё же переиграла турецкую команду. Для этого волейболисткам из Страны восходящего солнца понадобились все пять партий. Но тогда действующие чемпионки Европы выступали не в оптимальном составе. Теперь же команда Даниэлле Сантарелли укомплектована своими звёздными игроками и намерена пройти дальше. Получится ли Турции шагнуть в полуфинал или японские волейболистки закрепят свой успех?

Статистика Лиги наций
Турция удивила всех!
Самый дикий волейбольный матч года. Турция забрала сет со счётом 25:4 и… проиграла!
Самый дикий волейбольный матч года. Турция забрала сет со счётом 25:4 и… проиграла!

🏐 🎦 21:00: Бразилия — Германия, Лига наций, женщины, 1/4 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (ж) . 1/4 финала
24 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Бразилия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прыгнет ли выше головы немецкая сборная?

Бронзовые призёры Олимпийских игр — 2024 бразильянки являются фаворитом в этой паре, занимая вторую строчку после предварительной стадии. Вот только похвастаться южноамериканки лёгкой победой над сборной Германии на этом этапе не могут. Команде Зе Роберту пришлось уйти на тай-брейк, чтобы определить победителя в матче. Немецкие тёмные лошадки уже превзошли свой прошлогодний результат в этом розыгрыше Лиги наций, добравшись до финальной восьмёрки. И как знать, может, это вовсе не предел для сборной Германии.

Статистика Лиги наций
Победитель очевиден?
Кто фаворит в финале женской Лиги наций?
Кто фаворит в финале женской Лиги наций?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android