Женская сборная Италии переписывает историю волейбола. Никто не может её обыграть!

В «Финале восьми» женской Лиги наций прошли четвертьфиналы, по итогам которых половина претендентов на трофей уже сошла с дистанции: от восьмёрки лучших команд остался только квартет.

Сборные Германии, США, Китая и Турции своё сражение за трофей уже завершили. А в полуфинале турнира нас ожидает дежавю: как и в прошлом году, в полуфиналах сыграют Италия, Польша, Япония и Бразилия.

У Италии снова рекорд!

Подопечные Хулио Веласко продолжают штамповать победы и творить историю, устанавливая всё новые и новые рекорды. Успех в матче со сборной США стал 27-м для итальянской команды подряд. Это лучший результат не только для «Скуадра адзурра», но и для всех европейских команд за последние десятилетия.

Для американок же это был матч упущенных возможностей. Команда, которая сейчас переживает перестройку, имела шанс хотя бы затянуть встречу. «Звёздно-полосатые» отлично начинали все три партии, шли на равных с итальянками, вот только додавить ни в одной из них так и не получилось. Ближе всего к успеху американские волейболистки были в третьем сете, в котором вели в счёте «+5» и даже получили три сетбола, однако все эти надежды разбивались, когда мяч попадал к Паоле Эгону. Диагональная, которая сейчас находится в своей лучшей форме, выходила победительницей даже в самых сложных игровых ситуациях и набрала 20 очков по итогам встречи.

Паола Эгону Фото: volleyballworld.com

При равенстве на блоке (обе команды поставили их по шесть) Италия с почти двукратным преимуществом переиграла США в атаке – 50:36 и оказалась чуть лучше на подаче – 5:4 по эйсам. Это и стало залогом уверенной победы команды Веласко, сделавшей шаг к защите титула.

«Джокер» Лаварини сработал

Польские волейболистки прокатили своих болельщиков на эмоциональных качелях в матче со сборной Китая. «Бяло-червоные» на протяжении всей игры были в роли догоняющих и находились в шаге от вылета. Но вовремя сделанные Стефано Лаварини замены повлияли на исход матча.

Практически всю игру сборная Польши боролась не столько со своим соперником, сколько с собственным приёмом. Благодаря хорошей и нацеленной подаче Китай приговорил полек в стартовом отрезке. Плюс ко всему волейболистки из Поднебесной перебегали их в защите, а поднятые мячи приводили к скоростным атакам на сетке.

Дальше в матче начались американские горки, и инициатива переходила от одной команды к другой. У Польши вовремя сработала взаимозаменяемость крайних нападающих. Во втором сете инициативу в нападении взяла на себя Мартина Лукасик, с помощью её результативных ударов полькам удалось поднять голову и сравнять счёт. Дальше в дело вступили Магдалена Стысяк и Паулина Дамаске, которая заменила по ходу встречи Лукасик. Именно своевременный выход доигровщицы и повлиял на концовку матча, а сама Дамаске поставила «штамп» на обратный билет сборной Китая.

Матч Польша – Китай Фото: volleyballworld.com

Китаянки могли дожать Польшу в четвёртом сете, но в какой-то момент связующая заигралась и свела всё нападение на У Мэнцзе. Доигровщица, которая так стабильно и результативно смотрелась в начале, просто не выдержала. И если в первых трёх сетах у неё были всего две ошибки и результативность выше 50%, то в четвёртой партии У Мэнцзе допустила пять осечек в атаке, уронив процент забитых мячей до 37. И в лотерее пятого сета удача также была на стороне хозяек. Матч с Китаем Польша вытащила, но Италия в полуфинале таких ошибок не простит.

Турция – опять мимо медалей

А вот турецким волейболисткам в матче с азиатской командой повезло куда меньше. И второй год подряд сборная под руководством Даниэле Сантарелли не смогла пробиться в полуфинал. Даже Мелисса Варгас, набравшая 22 очка, не смогла протащить турчанок в следующий этап турнира.

Турецкие волейболистки хоть и перепрыгивали блок соперниц, но дальше встречались с фантастической защитой Японии, перетекавшей в скоростную комбинационную игру и аккуратные удары, достигающие цели. Такие ускорения позволили японкам доминировать целыми отрезками (1:0, 2:1). Турчанки за счёт своего блока смогли сравнять счёт по итогам второй партии, а в четвёртой к результативным действиям блокирующих подключилось ещё и нападение Варгас и Япрак Эркек. Но вот в решающем сете основная диагональная просела так, что Даниэле Сантарелли пошёл на крайние меры и заменил лидера. И если Лаварини в матче с Китаем рокировка удалась и помогла полькам выиграть, то у его итальянского коллеги джокер в рукаве не оправдал ожиданий. А красивую точку в матче поставила Маю Исикава, подавшая эйс, который оформил билет в бразильский полуфинал.

Волейболистки Турции после поражения Фото: volleyballworld.com

Бразилия потренировалась на немках

Сборная Бразилии добыла последнюю путёвку в полуфинал, переиграв в трёх сетах команду Германии. Южноамериканки и до начала встречи считались фаворитами, а матч стал лишь подтверждением этих слов. Команда Зе Роберто испытала сложности только во втором сете, где выявлять сильнейшего пришлось в игре на балансе. Зато в первой и третьей партиях бразильянки не позволили своим соперницам набрать и 20 очков.

Южноамериканки были сильнее во всех компонентах игры у сетки: 51% приёма они конвертировали в качественную атаку – 39 очков. В то же время с практически идеальной доводки в 71% немки забили 36 мячей. Двукратное преимущество у бразильянок было на блоке – 11:5. Сборная Германии смогла обойти Бразилию только по количеству эйсов – 5:3. Но одних подач оказалось недостаточно для того, чтобы прыгнуть выше головы и обыграть бронзовых призёров Олимпийских игр – 2024. Немки совершили гораздо больше ошибок – 23, отдав тем самым Бразилии практически целую партию. А самой результативной в составе победительниц стала диагональная Розамария Монтибеллер, набравшая 13 очков. В полуфинале подопечным Зе Роберто предстоит пройти экзамен от сборной Японии. И если Бразилия хочет замахнуться на золото турнира, то сдавать надо на отлично.

Полуфинальные матчи женской Лиги наций состоятся уже в субботу, 26 июля.