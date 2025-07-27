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Италия — Бразилия. Прямая трансляция
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21:00 Мск
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Волейбол, женская Лига наций — 2025: результаты, обзор полуфиналов, сборные Бразилии и Италии сыграют за главный трофей

Бразилия в одном шаге от золота в Лиге наций. Получится ли остановить непобедимую Италию?
Елена Коваленко
Волейбол, женская Лига наций — 2025
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Афиша финала повторяет ту, что была три года назад. А будет ли иным результат?

Действующие победительницы Лиги наций и олимпийские чемпионки из Италии на пути к очередному финалу играючи разобрались со всеми своими соперниками и теперь близки к тому, чтобы взять ещё один крупный трофей.

В главном матче Лиги наций – 2025 команде Хулио Веласко предстоит встретиться со сборной Бразилии. Южноамериканки достойно смотрелись на предварительном этапе, проиграв лишь одну встречу. А отсутствие лучшего бомбардира команды – Аны Кристины – только сильнее закалило характер команды и показало, что лидером может стать каждый.

Можно ли остановить сборную Италии?
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Италия продолжает доминировать

Сборная Италии в первом полуфинальном матче встречалась с хозяйками площадки из Польши. «Скуадра адзурра», которая с каждой игрой смотрится только увереннее, продлила победную серию до рекордных 28 встреч. И даже 10 тысяч зрителей, болевших за соперниц, не заставили команду Хулио Веласко усомниться в собственном превосходстве и выходе в финал.

Лига наций (ж) . 1/2 финала
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Польша
Италия: Эгону - 17, Дегради - 13, Силла - 10, Фар - 9, Данези - 8, Антропова - 6, Орро - 2, Грай, Камби, де Дженнаро, Ферсино, Нвакалор, Нервини, Джованни
Польша: Корнелюк - 11, Смажек - 9, Чирняньска - 6, Стысяк - 5, Лукасик - 3, Грика - 1, Дамаске - 1, Юрчик - 1, Пясецка, Щигловска, Лысяк, Центка, Грабка, Венерска

Какие-то минутные колебания у сборной с Апеннинского полуострова возникли лишь в стартовом отрезке игры. Видимо, свежи были воспоминания о том, что в 2023 году «Атлас Арена» была не столь благосклонна к итальянским волейболисткам в квалификационном олимпийском турнире. Тогда Польша переиграла Италию и напрямую попала на Олимпиаду, а вот «Скуадра адзурра» пришлось отбираться туда через мировой рейтинг. Но в итоге золотые медали ОИ-2024 украсили итальянских волейболисток, а девушки из Польши не попали даже в призы. В 2025-м же на подачах Паолы Эгону действующие чемпионки быстро вернули себе превосходство. И достаточно уверенно и спокойно забрали первый сет.

В оставшихся партиях Италия продолжила заниматься тем, что в последнее время ей так хорошо удаётся – доминировать. У Польши же возникли проблемы: не вовремя начала сбоить основная атакующая сила – Магдалена Стысяк. Казалось, что джокер Стефано Лаварини снова сможет сработать: Мальвина Смажек своим выходом во второй партии подарила надежду болельщикам на борьбу, отметившись результативными действиями на сетке. Однако затем и её быстро прикрыл плотный блок итальянских волейболисток.

Матч Польша — Италия

Матч Польша — Италия

Фото: volleyballworld.com

Как ни старался наставник сборной Польши заменами и перерывами привести свою команду в чувство, ничего не помогло. «Бяло-червоные» рассыпались под атакующим градом ударов соперника. В третьем сете даже не дотянули до 15 очков. А Эгону красиво зафиналила матч и стала самой результативной в своей команде, набрав 17 очков. Итальянская сборная достойно прошла испытание польскими болельщиками и вышла в финал.

«Италия провела отличную игру. Нам нужно извлечь уроки из этого матча, и игра в воскресенье станет самой важной для нас в Лиге наций, поэтому нам нужно сосредоточиться на ней. Мы завоёвывали бронзу в последние два сезона и знаем, каково это. Поэтому сделаем всё возможное, чтобы сделать это снова» – сказала Агнешка Корнелюк сразу после полуфинала.

Бразилия вернулась в финал

Если итальянская команда затратила минимум усилий в игре с Польшей по пути в финал, то бразильянкам пришлось выкладываться на полную, чтобы ворваться в главную встречу турнира. Сборная Японии оказала достойное сопротивление южноамериканкам, переведя встречу на тай-брейк. Но на большее сил им уже не хватило. Блок Бразилии перегородил японским спортсменкам дорогу к трофею. И спустя три года южноамериканки вновь встретятся с Италией в «золотом» матче Лиги наций.

Лига наций (ж) . 1/2 финала
26 июля 2025, суббота. 21:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 2
Япония
Бразилия: Дуарте, Карнейро, Виэзел, Монтибеллер, Кудиесс, Ратцке, Гимараес, Венк, Насименто, Бергманн, Эмануэле, Сантос, Васкес, де Арруда
Япония: Араки, Симамура, Исикава, Сэки, Кодзима, Ямада, Фукудомэ, Вада, Миябэ, Сиоде, Ивасава, Сато, Китамадо, Акимото

Хотя уверенное начало было как раз за японской командой. Подопечные Ферхата Акбаша очень чётко выполняли установки тренера: летела острая и нацеленная подача, в защите волейболистки действовали просто безупречно, а скоростное нападение разрывало блок Бразилии. И, как ни пытался Зе Роберто донести до своих подопечных, что главная задача – отвести Японию от сетки, всё выходило с точностью наоборот. Японки заставляли бразильянок совершать большее количество ошибок в нападении.

После нескольких таких осечек главный тренер южноамериканок решился на замену связующего игрока: вместо Роберты Ратцке вышла Макрис Карнейро. И смена дирижёра сразу дала свой результат – Бразилия получила скорость на краях сетки. А это просто идеальные условия для Габриэлы Гимараес. Первый сет спасти не удалось, но следующие две партии уже команда Зе Роберто провела в роли лидера. А Япония почему-то забыла, что умеет классно подавать, и упростила введение мяча в игру. За что и поплатилась – 1:2.

Впрочем, Япония – это не та команда, которая сдастся при первых же трудностях. Девушки из Азии умеют цепляться в нужный момент, что они и продемонстрировали. Стоило бразильянкам немного выдохнуть в четвёртом сете, как они сразу получили проблемы и пятую партию.

Матч Бразилия — Япония

Матч Бразилия — Япония

Фото: volleyballworld.com

Бразилия столкнулась с ситуацией, в которой была и годом ранее – тай-брейк, на котором решалась судьба путёвки в финал. Южноамериканки вынесли урок из предыдущего полуфинала и с первых минут захватили инициативу. Отлично концовку матча провела пара нападающих – Гимараес и Бергманн, которым также помог бразильский блок. На двоих доигровщицы заработали 49 очков: Габи – 25, Жулия – 24. Благодаря этому команда Зе Роберто отправляется в свой четвёртый финал, а сборная Японии будет пытаться на мажорной ноте завершить выступление на турнире во встрече с Польшей за бронзу.

«Я горжусь командой за её стойкость и способность восстановиться после тяжёлого старта. Это был не лучший наш матч, но мы никогда не переставали бороться. Смогли оправиться от сложной ситуации и хорошо начать тай-брейк. Италия сыграла отличную встречу с Польшей в полуфинале, но мы и сами значительно прибавили по ходу турнира. И мы знаем, что у нас есть то, что нужно, чтобы бросить им вызов. Мы очень хотим взять Лигу наций в первый раз», – сказала Габриэла Гимараес в послематчевом интервью.

Теперь перед командой Зе Роберто стоит задача со звёздочкой – одолеть Италию, которая находится в своей лучшей форме. В «Финале восьми» итальянки пока не отдали соперницам ни одного сета.

Заключительные матчи женской Лиги состоятся в воскресенье, 27 июля.

Расписание и результаты матчей Лиги наций – 2025
Турнирная сетка женской Лиги наций – 2025
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