Италия провела почти идеальную Лигу наций. Команда Веласко не проиграла ни одного матча!

Олимпийские чемпионки и лидеры рейтинга FIVB из Италии продолжают безоговорочно доминировать на мировой арене. «Скуадра адзурра» завоевала третий подряд трофей – кубок Лиги наций – 2025. В главном матче турнира команда Хулио Веласко уверенно переиграла сборную Бразилии.

Италию не остановить!

«Поединок за золотую медаль был очень трудным. Бразилия не сдавалась. Наша команда не показала лучший волейбол, но боролась всё время. Наши игроки со скамейки запасных смогли выйти и изменить ситуацию к лучшему. Я очень горжусь своей командой. Все наши игроки обладают большим талантом, а ещё – ментальной устойчивостью и готовностью усердно работать каждый день», – сказал Хулио Веласко после победы своей команды в финале.

В том, что бразильянки будут биться, никто не сомневался. Подопечные Зе Роберто уже на старте показали, что способны вытащить даже, казалось бы, проигранный сет. Южноамериканки смогли создать соперницам трудности в одной расстановке, отыгравшись с отставания в четыре мяча. И пока итальянки приходили в себя после лёгкого нокдауна на подачах Роберты Ратцке, Бразилия выиграла первый сет и завладела инициативой в матче.

После холодного душа в первой партии итальянки не расслаблялись. И даже вынужденная замена доигровщиц по ходу матча никак не повлияла на результат. 21-летняя Стелла Нервини, которая заменила травмированную Аличе Дегради, быстро вписалась в игру. Нервини стабильно принимала и внесла ощутимый вклад в победу своей команды. Но Хулио Веласко не ограничился одной заменой в главном финале. На площадку просто феерично вышла и Екатерина Антропова. Бывшая россиянка напрямую заменила Паолу Эгону в третьем сете и осталась доигрывать матч до конца. Резервная диагональная словно ждала этого момента весь турнир и обрушила на Бразилию всю мощь своих атак. Одна из которых сняла все вопросы о победителе турнира. Антропова же по итогам встречи стала самым результативным игроком с 18 набранными очками.

Сборная Италии Фото: volleyballworld.com

И если у «Скуадра адзурра» скамейка запасных отработала на 100%, то про бразильскую команду этого сказать было нельзя. Зе Роберто на протяжении всего матча не мог найти оптимальное сочетание связующей и диагональной. Поэтому практически все передачи южноамериканок свелись на Габриэлу Гимараес. Только теперь Габи пришлось прилагать больше усилий, чем в матче с Японией. Потому что на пути она постоянно встречала стену из высоких рук итальянок. Даже с такими трудностями доигровщица принесла больше всех очков своей команде – 15. Однако одних её усилий не хватило для победы в матче с фантастически игравшей Италией.

При большем количестве ошибок (28:22), Италия превзошла Бразилию во всех остальных ключевых компонентах: атака – 58:45, блок – 14:12, эйсы – 3:2.

Габриэла Гимараес Фото: volleyballworld.com

Сборная с Апеннинского полуострова подтвердила свой статус команды №1 в мире. Выступление в Лиге наций было почти безупречным: 15 побед в 15 матчах и всего восемь проигранных партий. Эта победа стала третьей для «Скуадра адзурра» в Лиге наций (2022, 2024, 2025). Итальянки по количеству первых мест сравнялись с американками и поднялись на вершину мирового рейтинга. А ещё у них продолжается победная серия – 29 матчей.

Бразилия же никак не может подняться выше второго места. Это уже четвёртое серебро для команды Зе Роберто (2019, 2021, 2022 и 2025). И итальянки, и бразильянки будут в числе фаворитов грядущего чемпионата мира по волейболу, который пройдёт в Таиланде с 22 августа по 7 сентября.

Польша всё-таки с медалью

В матче за бронзу сборная Польши смогла немного скрасить неудачное выступление в домашней Лиге наций. В заключительной встрече турнира «бяло-червоные» в четырёх партиях переиграли волейболисток из Японии. Команда из Страны восходящего солнца боролась до конца и даже могла перевести встречу в укороченный сет, но усталость после пятисетовика, сыгранного в полуфинале с Бразилией, была очень заметна.

«Фантастика, что мы выиграли медали здесь, в Лодзи. С тех пор как я начал тренировать Польшу, каждый год мы играли здесь. И атмосфера всегда была фантастическая. Я очень рад, что на этот раз мы отблагодарили наших болельщиков медалью», – радовался после матча Стефано Лаварини.

Хозяйки площадки на глазах 10 тысяч болельщиков просто снесли своим нападением соперниц. Как ни старались японки стелиться в защите, атаки Польши в конечном счёте достигали цели. Главной же забойщицей была Магдалена Стысяк, наколотившая 18 очков. Диагональная, атак которой не хватало днём ранее, с лихвой восполнила пробел. Но главным аргументом в пользу победы польской команды стал блок: 15 «чехлов» против двух у японок.

Сборная Польши с бронзовыми медалями Фото: volleyballworld.com

Это уже третья подряд бронза Польши в Лиге наций. А Япония по сравнению с прошлым годом сделала два шага назад, оставшись за чертой призёров. Но у команды ещё будет возможность взять реванш на ЧМ-2025.