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Бразилия — Китай. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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Волейбол, Лига наций, мужчины, Финал восьми, расписание, турнирная сетка, кто фаворит

Главная волейбольная битва лета. Кто выиграет мужскую Лигу наций?
Пётр Кондаков
Главная волейбольная битва лета
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Минимум у пяти команд реальные шансы победить!

Сегодня, 30 июля, в китайском Нинбо стартует «Финал восьми» мужской Лиги наций. Предварительный этап порадовал нас сумасшедшей развязкой, теперь ждём подобного сюжета и от решающего раунда.

В «Финале восьми» сыграют семь сильнейших команд первого раунда и сборная Китая на правах хозяев турнира. Система классическая – игры на вылет. Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

  • Бразилия (1) — Китай (8, хозяева);
  • Италия (2) — Куба (7);
  • Франция (3) — Словения (6);
  • Япония (4) — Польша (5).
Полное расписание матчей и результаты Лиги наций – 2025

Кто же победит? Очевидно, что есть пять команд, которые явно претендуют на титул, две тёмные лошадки и один аутсайдер.

Фавориты Лиги наций – 2025

Бразилия

Почему победит? Бернардо Резенде перед стартом турнира говорил, что команда не готова, просил строго не судить своих подопечных. А они выиграли предварительный этап! Первая, домашняя, неделя ушла на раскачку, но и она принесла три победы в четырёх матчах, а затем только победы! У команды зубодробительная пара диагональных – братья Дарлан, Алан, классный связующий Фернандо Крелинг, да ещё и Рикардо Лукарелли усилит линию доигровщиков. Ну и матч с Китаем в 1/4 финала — идеальный вкат в турнир.

Почему не победит? Есть ощущение, что с реально сложными испытаниями бразильцы ещё не сталкивались. Да, в Чикаго они обыграли Италию и Польшу, но эти команды были всё же не на пике своей формы. У конкурентов есть в чём прибавить. Есть ли этот запас у Бразилии? Да, Лукарелли на бумаге добавит в доигровке — самой слабой линии команды, однако, в какой он форме, пока непонятно.

Сборная Бразилии

Сборная Бразилии

Фото: volleyballworld.com

Италия

Почему победит? Классный состав, который сыгрался и получил огромный опыт на международных турнирах вплоть до Олимпиады. Появилась конкуренция на позиции диагонального — здесь борьбу ведут Юри Романо и Камиль Рыхлицки. Предварительный этап итальянцы прошли уверенно, локальные неудачи были следствием экспериментов Фердинандо Де Джорджи.

Почему не победит? У Италии сложный старт – сборная Кубы. И бывает, что трудности повергают команду Де Джорджи в ступор, а сам наставник делает в такие моменты не самые понятные замены.

Итальянки вынесли всех в женской Лиге наций:
Италия провела почти идеальную Лигу наций. Команда Веласко не проиграла ни одного матча!
Италия провела почти идеальную Лигу наций. Команда Веласко не проиграла ни одного матча!

Франция

Почему победит? Олимпийские чемпионы не могут не относиться к числу фаворитов, даже с учётом не самого оптимального состава. С другой стороны, лидеры постепенно подводились к составу, у них нет накопленной усталости. Да и новички получили важнейший опыт.

Почему не победит? Не сыграют в «Финале восьми» Жан Патри и Эрвен Нгапет, а это серьёзные потери. Тео Фор остался без замены. В доигровке незыблемы позиции Тревора Клевено, а вот его напарники Ясин Луати и Тимоте Карле только начинают ощущать себя в роли основных игроков.

Япония

Почему победит? Скорость и защита – по-прежнему козырные карты этой команды. Нет в этом сезоне сборных Юдзи Нисиды, но пара доигровщиков Исикава – Такахаси может поставить в тупик любого соперника. Не будем забывать и то, что турнир пройдёт в Азии, это тоже в плюс.

Сборная Японии

Сборная Японии

Фото: volleyballworld.com

Почему не победит? Эта сборная, безусловно, очень сильна, но к лучшим своим образцам прошлого сезона «самураи» пока не подошли. Сетка тоже зубодробительная – сначала Польша, а потом в случае успеха светит Бразилия.

Польша

Почему победит? У Николы Грбича по-прежнему богатый выбор из самых разных игроков, в который органично вписались новички сборной. Фактор Вильфредо Леона тоже не стоит сбрасывать со счетов, у доигровщика есть удивительное свойство выстреливать в тот момент, когда команде это особенно нужно.

Почему не победит? Потерь у поляков много. Нет основных связующих и многолетнего лидера в диагонали Бартоша Курека. Получил травму и выбыл надолго доигровщик Александр Сливка. Из основных центров только Якуб Кохановски. И это не прошло даром — на предварительном этапе на фоне других топов команда Николы Грбича выглядела средне. Два поражения на домашней неделе от Кубы и Болгарии — повод задуматься.

Сборная Польши

Сборная Польши

Фото: volleyballworld.com

Тёмные лошадки плей-офф

Словения

Фабио Соли активно обновляет сборную. При этом практически все «старички» в распоряжении и готовы помогать. Опыт и задор — эта команда в хороший день может попортить крови многим. И всё же пока кажется, что словенцы в «Финале восьми» способны максимум на один подвиг. Не на три.

Куба

От этой команды можно ждать абсолютно всего. Обыграть фаворита? Легко. Проиграть аутсайдеру? Ещё легче. В плане атлетизма кубинцам нет равных, а доигровщик петербургского «Зенита» Марлон Янт стал лучшим бомбардиром предварительного этапа. Когда у них летит — остановить их крайне сложно. При этом совершенно нет защиты, множество ошибок на фоне риска и очень средние связующие.

Битва за попадание в плей-офф была драматичной:
Безумная развязка в волейбольной Лиге наций. Интрига сохранялась до последнего розыгрыша!
Безумная развязка в волейбольной Лиге наций. Интрига сохранялась до последнего розыгрыша!

Кто аутсайдер «Финала восьми»?

Китай

Конечно, если бы не хозяйская путёвка, никакого Китая в «Финале восьми» и близко не было бы. Предел мечтаний для этой сборной — сохранение места в Лиге наций. Три победы за предварительный этап. Да, был успех в матче с Кубой, но за это азиаты должны благодарить самих кубинцев. Каждый выигранный сет в финальном этапе станет для китайцев успехом. Хотя бывали в истории и случаи, когда Китай обыгрывал Бразилию 3:0. Однако это было на предварительном этапе. В финальной части у латиноамериканцев будет совсем другая мотивация.

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