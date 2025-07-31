Олимпийские чемпионы — мимо кассы! Франция неожиданно проиграла в 1/4 финала Лиги наций

В китайском Нинбо завершились матчи 1/4 финала мужской волейбольной Лиги наций. И зрители увидели одну сенсацию. Двукратные олимпийские чемпионы и действующие победители турнира из Франции оступились в игре со Словенией, в последний момент заскочившей в плей-офф.

Но началось всё с матча Италии и Кубы. Команда с Острова Свободы с первых розыгрышей встречи принялась рисковать – по сути, это был единственный шанс одолеть соперника. С одной стороны, Марлон Янт и компания действительно переигрывали итальянцев в атаке. С другой — во всех остальных элементах преимущество команды Фердинандо де Джорджи было неоспоримым. А ошибок «Скуадра адзурра» совершила почти в два раза меньше — 19 против 37. С такими показателями кубинцы обыграть итальянцев не могли.

Единственный всплеск случился в третьем сете. Хорошо вошёл в игру доигровщик «Динамо-ЛО» Осниэль Мельгарехо, а итальянцы после лёгких двух партий потеряли концентрацию. В итоге один сет кубинцы забрали. Но и только. Прыгнуть выше головы не получилось – выступили в свою силу.

Следом Китай отчаянно пытался доказать, что не зря получил путёвку автоматом на правах хозяев. И полторы партии у азиатов это получалось. Команда Витала Хейнена забрала на балансе равный первый сет и вела 17:14 во второй партии. Но тут случился провал длиной в девять розыгрышей. После этого бразильцы уже не отпустили инициативу. Но похвалы от Бернардо Резенде игроки вряд ли дождутся. Очень бледно выглядела пара доигровщиков Онорато — Бергман. За своих краёв пришлось отдуваться Алану Соузе, в какой-то момент к нему подключился вышедший на замену Рикардо Лукарелли. Главный вопрос после такого к бразильцам – что это было? Спад готовности у команды или же просто недооценка соперника? В полуфинале уже никто не позволит бразильцам раскачиваться полтора сета.

Главная сенсация состоялась в третьем четвертьфинале. Сборная Словении выбила из борьбы действующего чемпиона Лиги наций – Францию.

Команда Фабио Соли играла легко и чисто, чего не скажешь о французах. Счёт ошибок говорит сам за себя — 40:17! Все три победных сета словенцы ближе к середине партии уходили в отрыв и спокойно его удерживали. Провал случился лишь во втором игровом отрезке, когда у французов прорезалась подача. Однако, как выяснилось, это был лишь временный всплеск. Нельзя сказать, что трио нападающих Фор — Клевено — Луати провалилось, но на фоне своих оппонентов они выглядели слабее. И ошибались в самые неподходящие моменты, да ещё и сериями. Конечно, к чемпионату мира должен вернуться Эрвен Нгапет, но тренеру Андреа Джани точно есть над чем подумать.

Последний четвертьфинал на бумаге казался самым равным, а на деле стал единственным, завершившимся в трёх сетах. Сборная Польши дважды выиграла равные концовки у Японии, после чего «самураи» просто развалились. Японцы стратегически действовали очень верно, сразу нагрузив и заставив чувствовать себя некомфортно Вильфредо Леона. Натурализованный кубинец в итоге даже не доиграл матч, а покинул площадку с нулевой эффективностью в атаке и двумя ошибками в приёме.

Однако и без самого мощного нападающего поляки лучше атаковали и блокировали (здесь преимущество огромное — 13:3). Японцы, что неудивительно, лучше защищались — 37 доигровок против 21 у соперника, — но конвертировать свои шансы в очки у них не получилось. Команда Николы Грбича действовала намного хладнокровнее — 57% эффективности против 38% и всего два проигранных мяча, в то время как у японцев их было девять. В результате Польша уверенно и заслуженно прошла дальше. Хотя выиграй подопечные Лорана Тийи одну из концовок, всё могло бы и перевернуться.

В полуфиналах Италия сразится со Словенией, а Бразилия – с Польшей.

Заключительные четыре матча Лиги наций состоятся 2 и 3 августа.