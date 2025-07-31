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Волейбол, мужская Лига наций — 2025, результаты матчей 1/4 финала, обзор, кто с кем сыграет в полуфиналах, турнирная сетка

Олимпийские чемпионы — мимо кассы! Франция неожиданно проиграла в 1/4 финала Лиги наций
Пётр Кондаков
Лига наций — 2025, результаты матчей 1/4 финала
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Все остальные фавориты сохраняют шансы на трофей.

В китайском Нинбо завершились матчи 1/4 финала мужской волейбольной Лиги наций. И зрители увидели одну сенсацию. Двукратные олимпийские чемпионы и действующие победители турнира из Франции оступились в игре со Словенией, в последний момент заскочившей в плей-офф.

Турнирная сетка мужской Лиги наций – 2025
Расписание матчей мужской Лиги наций

Но началось всё с матча Италии и Кубы. Команда с Острова Свободы с первых розыгрышей встречи принялась рисковать – по сути, это был единственный шанс одолеть соперника. С одной стороны, Марлон Янт и компания действительно переигрывали итальянцев в атаке. С другой — во всех остальных элементах преимущество команды Фердинандо де Джорджи было неоспоримым. А ошибок «Скуадра адзурра» совершила почти в два раза меньше — 19 против 37. С такими показателями кубинцы обыграть итальянцев не могли.

Единственный всплеск случился в третьем сете. Хорошо вошёл в игру доигровщик «Динамо-ЛО» Осниэль Мельгарехо, а итальянцы после лёгких двух партий потеряли концентрацию. В итоге один сет кубинцы забрали. Но и только. Прыгнуть выше головы не получилось – выступили в свою силу.

Лига наций (м) . 1/4 финала
30 июля 2025, среда. 10:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Куба
Италия: Микьелетто - 17, Рыхлицки - 16, Лавия - 9, Джаннелли - 5, Галасси - 4, Андзани - 4, Гарджуло - 2, Романо - 1, Балазо, Сбертоли, Боттоло, Сангвинетти, Паче, Порро
Куба: Эррера - 21, Мельгарехо - 11, Атьес - 9, Биссет - 7, Консепсьон - 5, Массо - 4, Лопес - 4, Гомес - 2, Тондике - 1, Гарсия, Камино, Алонсо, Гутьеррес, Фиэль

Следом Китай отчаянно пытался доказать, что не зря получил путёвку автоматом на правах хозяев. И полторы партии у азиатов это получалось. Команда Витала Хейнена забрала на балансе равный первый сет и вела 17:14 во второй партии. Но тут случился провал длиной в девять розыгрышей. После этого бразильцы уже не отпустили инициативу. Но похвалы от Бернардо Резенде игроки вряд ли дождутся. Очень бледно выглядела пара доигровщиков Онорато — Бергман. За своих краёв пришлось отдуваться Алану Соузе, в какой-то момент к нему подключился вышедший на замену Рикардо Лукарелли. Главный вопрос после такого к бразильцам – что это было? Спад готовности у команды или же просто недооценка соперника? В полуфинале уже никто не позволит бразильцам раскачиваться полтора сета.

Лига наций (м) . 1/4 финала
30 июля 2025, среда. 14:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Китай
Бразилия: Соуза - 25, Бергман - 10, Биспо - 9, Лукарелли - 6, Гуалберто - 6, Крелинг - 5, Соуза - 4, Онорато - 2, Гонсалвес, Фернандес, Оливейра Мораис до Насименто Позитьон, Насименто, Бенто Бучмеюк, Шизоба
Китай: Вэнь - 15, Чуань - 11, Юаньтай - 10, Юнчжень - 8, Бинь - 6, Чжэцзя - 4, Яочэнь - 3, Шикунь - 2, Цзи - 1, Хэбинь, Дэцзюнь, Цзуншуай, Жао, Ли

Главная сенсация состоялась в третьем четвертьфинале. Сборная Словении выбила из борьбы действующего чемпиона Лиги наций – Францию.

Команда Фабио Соли играла легко и чисто, чего не скажешь о французах. Счёт ошибок говорит сам за себя — 40:17! Все три победных сета словенцы ближе к середине партии уходили в отрыв и спокойно его удерживали. Провал случился лишь во втором игровом отрезке, когда у французов прорезалась подача. Однако, как выяснилось, это был лишь временный всплеск. Нельзя сказать, что трио нападающих Фор — Клевено — Луати провалилось, но на фоне своих оппонентов они выглядели слабее. И ошибались в самые неподходящие моменты, да ещё и сериями. Конечно, к чемпионату мира должен вернуться Эрвен Нгапет, но тренеру Андреа Джани точно есть над чем подумать.

Лига наций (м) . 1/4 финала
31 июля 2025, четверг. 10:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Словения
Франция: Фор - 19, Луати - 15, Клевено - 13, Юэтс - 8, Ле Гофф - 7, Энно - 3, Бризар - 2, Шиненьезе, Гребенников, Тоньютти, Дьез, Карле, Гейе
Словения: Штерн - 16, Можич - 8, Штерн - 7, Козамерник - 6, Шталекар - 6, Планиншич - 4, Муянович - 2, Брачко - 1, Маровт, Окроглич, Ковачич, Кржич, Найдич, Шен

Последний четвертьфинал на бумаге казался самым равным, а на деле стал единственным, завершившимся в трёх сетах. Сборная Польши дважды выиграла равные концовки у Японии, после чего «самураи» просто развалились. Японцы стратегически действовали очень верно, сразу нагрузив и заставив чувствовать себя некомфортно Вильфредо Леона. Натурализованный кубинец в итоге даже не доиграл матч, а покинул площадку с нулевой эффективностью в атаке и двумя ошибками в приёме.

Однако и без самого мощного нападающего поляки лучше атаковали и блокировали (здесь преимущество огромное — 13:3). Японцы, что неудивительно, лучше защищались — 37 доигровок против 21 у соперника, — но конвертировать свои шансы в очки у них не получилось. Команда Николы Грбича действовала намного хладнокровнее — 57% эффективности против 38% и всего два проигранных мяча, в то время как у японцев их было девять. В результате Польша уверенно и заслуженно прошла дальше. Хотя выиграй подопечные Лорана Тийи одну из концовок, всё могло бы и перевернуться.

Лига наций (м) . 1/4 финала
31 июля 2025, четверг. 14:00 МСК
Япония
Окончен
0 : 3
Польша
Япония: Онодэра, Мияура, Оя, Томита, Такахаси, Огава, Исикава, Каи, Нисимото, Нисияма, Ямамото, Эйро, Эбадедан-Дан, Сато
Польша: Попивчак, Коменда, Леон, Беднож, Шальпук, Кохановски, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей

В полуфиналах Италия сразится со Словенией, а Бразилия – с Польшей.

Заключительные четыре матча Лиги наций состоятся 2 и 3 августа.

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