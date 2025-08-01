Кто выиграет мужскую волейбольную Лигу наций? Осталось всего четыре претендента!

Развязка в мужской волейбольной Лиге наций наступит через два дня. Есть четыре претендента, но чемпион будет только один. В полуфиналах 2 августа Италия сыграет со Словенией, а Бразилия — с Польшей. Кто же победит?

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Италия. Шанс на победу — 35%

У итальянцев сыгранный годами состав, который уже всем и всё давно доказал. Они играли самыми первыми в 1/4 финала, так что имеют больше всех времени на восстановление. Победа над Кубой тоже получилась довольно уверенной. Ну и соперник по полуфиналу – Словения – хоть и выбила Францию, но выглядит в этой паре явным аутсайдером.

сборная Италии Фото: volleyballworld.com

Бразилия. Шанс на победу — 25%

Сборная Бразилии заставила понервничать своих поклонников в матче с Китаем, по-настоящему включившись в игру лишь к середине второго сета. Кроме того, полностью провалили встречу доигровщики. С одной стороны, это заставляет задуматься о чемпионских перспективах команды Бернардо Резенде. С другой – на игру с Польшей бразильцы выйдут куда более заряженными. Да и лишний день на отдых тоже не будет лишним.

Польша. Шанс на победу — 25%

Поляки одолели Японию, выиграв две равные концовки сетов, после чего соперник развалился. При этом у Польши слабо действовал Вильфредо Леон, и вряд ли лидер атак команды провалит два матча кряду. А даже если и снова случится плохой день, есть Камиль Семенюк. В плане глубины состава команда Николы Грбича даст фору конкурентам даже со скидкой на то, что они лишились ряда основных игроков. Вызывает опасения разве что позиция диагонального. Кевин Сасак выглядит хорош, однако у него нет опыта больших международных матчей, а его сменщик Бартоломей Боладзь выглядел бледно на предварительном этапе этой Лиги наций. Кроме того, у Польши меньше времени на восстановление и довольно сложная сетка.

Сборная Польши Фото: volleyballworld.com

Словения. Шанс на победу — 15%

Главная сенсация «Финала восьми». В четвертьфинале словенцы выбили из борьбы олимпийских чемпионов – сборную Франции. Как признались сами игроки после матча, они не испытывали никакого давления, что помогло им сыграть чисто и раскрепощённо. Конечно, давление на команду Фабио Соли будет куда ниже и в полуфинале, однако Италия постарается не повторить ошибок Франции. Чтобы победить в Лиге наций, словенцам нужно прыгнуть выше головы ещё дважды. Есть большие сомнения, что это случится, всё-таки в этом составе команда уступает конкурентам. В любом случае молодёжь показала, что уже готова бороться с ветеранами за место в составе.