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Волейбол, мужская Лига наций — 2025: Италия и Польша вышли в финал, обзор и результаты полуфиналов, турнирная сетка

Италия и Польша прорвались в финал Лиги наций. Но кто же из них окажется сильнее?
Пётр Кондаков
Волейбол, мужская Лига наций — 2025
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Трофей точно достанется европейской сборной.

В мужской волейбольной Лиге наций – 2025 осталось сыграть две встречи – главный финал и матч за третье место. В решающем противостоянии встретятся Италия и Польша. Это уже классическая пара финалистов – эти команды играли в решающем матче чемпионата мира – 2022 (победила Италия) и чемпионата Европы – 2023 (верх одержала Польша).

И вот теперь нас ждёт новая встреча.

Расписание и результаты всех матчей Лиги наций – 2025:

Первыми свой полуфинал играли итальянцы. Сборная Словении вроде бы и послабее, тем более что играет без своих прославленных ветеранов, но на команду Фабио Соли совершенно не было давления результата. И это принесло свои плоды в четвертьфинале с Францией.

Однако прыгать выше головы на заказ очень сложно. Хотя на протяжении первых двух сетов Словения была хороша. В первом сете действовали на равных, уступив в самой концовке. Второй и вовсе выиграли. Классный матч выдал Рок Можич, который явно станет лидером нового поколения словенской команды. Помог ему молодой диагональный Ник Муянович, удачно вышедший на замену.

Но запала молодых словенцев на весь матч не хватило. Постепенно итальянцы наращивали преимущество и в итоге уверенно довели встречу до победы. Солировал Алессандро Микьелетто, набравший 26 очков. И в целом подопечные Фердинандо де Джорджи превзошли соперника практически во всех элементах. Атака – 62:52, блок – 10:9, подача – 9:2.

Лига наций (м) . 1/2 финала
02 августа 2025, суббота. 10:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Словения
Италия: Микьелетто - 26, Рыхлицки - 11, Лавия - 11, Романо - 9, Гарджуло - 9, Галасси - 7, Андзани - 4, Джаннелли - 3, Балазо, Сбертоли, Боттоло, Сангвинетти, Паче, Порро
Словения: Можич - 14, Козамерник - 10, Штерн - 10, Штерн - 9, Муянович - 9, Шталекар - 8, Планиншич - 2, Маровт, Брачко, Окроглич, Ковачич, Кржич, Найдич, Шен

Второй полуфинал обещал быть куда более равным, однако завершился быстрее. Сборная Польши выбила из борьбы чемпионов предварительного этапа из Бразилии. Нельзя сказать, что команда Николы Грбича выдала какой-то особо классный матч, играли поляки довольно средне. Но соперники – хуже.

В первом сете Польша вела уверенно — 22:17, но в одной расстановке потеряла всё преимущество. Вновь не попал в игру Вильфредо Леон. В первом сете он забил лишь три мяча из 12, проиграв при этом пять. Однако в самый нужный момент доигровщик реализовал сложный отведённый мяч с места, попав под заднюю линию — 29:27, и первая партия осталась за поляками.

Вильфредо Леон

Вильфредо Леон

Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

Дальше им было попроще. Защищались команды примерно одинаково, однако бразильцы совсем не забивали свои доигровки – всего лишь 24% против 62% у соперников. Как ни тасовал Бернардо Резенде своих нападающих, собрать идеальное сочетание так и не получилось. У Польши же Леон в какой-то момент отправился в квадрат для запасных. Да, он выполнил три эйса, но показатель полезности «–8» говорит о многом. Правда, Вильфредо пришлось вернуть: повреждение получил Томаш Форналь. Теперь у Грбича наверняка болит голова по поводу доигровщиков перед финальной встречей. Неизвестно, сможет ли сыграть Форналь, а Леон совершенно не в своей тарелке. Правда, скамейка на этой позиции длинная — Артур Шальпук, Камиль Семенюк, Бартош Беднож. Варианты у тренера перед финалом есть.

Лига наций (м) . 1/2 финала
02 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Бразилия
Окончен
0 : 3
Польша
Бразилия: Соуза - 16, Гуалберто - 6, Крелинг - 4, Бенто Бучмеюк - 4, Биспо - 3, Нунес да Кунья Джуниор - 3, Бергман - 3, Соуза - 2, Онорато - 2, Лукарелли - 2, Гонсалвес, Фернандес, Оливейра Мораис до Насименто Позитьон, Насименто
Польша: Сасак - 19, Кохановски - 10, Леон - 9, Форналь - 9, Семенюк - 6, Коменда - 1, Новак - 1, Попивчак, Беднож, Шальпук, Гранечны, Боладзь, Якубишак, Фирлей

А вот кто выдал матч жизни, так это диагональный Польши Кевин Сасак. Нападающий, который проводит первый сезон в сборной, показал 76% реализации атак при показателе полезности «+16». Невероятные цифры!

Кто фаворит финала? Сказать сложно. У Италии в обойме все сильнейшие, игра более сбалансирована, однако у Польши огромный потенциал. Если тот же Леон наконец-то выдаст свой лучший волейбол, устоять будет сложно. И ведь со всеми проблемами поляки не проиграли в «Финале восьми» пока ни одной партии. В любом случае это будет классный матч. Не пропустите!

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