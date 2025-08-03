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Волейбол, Лига наций, мужчины, Польша обыграла Италию в финале со счётом 3:0 и стала чемпионом турнира

Леон наконец-то проснулся, а Италия просто провалилась! Польша — чемпион Лиги наций
Пётр Кондаков
Польша обыграла Италию в финале Лиги наций
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Триумфаторы в «Финале восьми» не отдали соперникам ни сета!

Финальный матч Лиги наций должен был обернуться равным противостоянием Польши и Италии. Эти команды уже привыкли играть друг с другом в финалах. Золотые медали чемпионата мира – 2022 ушли итальянцам, поляки вернули должок на чемпионате Европы – 2023. Казалось, что и очередная решающая встреча станет настоящей битвой.

Результаты всех матчей Лиги наций – 2025

Италия была фаворитом на бумаге. Сыгранный состав, достаточно молодой, но уже набравшийся опыта на всех возможных турнирах и, кстати, многие из них уже выигравший. А ещё и получил возможность выступать за страну диагональный Камиль Рыхлицки, который начинал свою спортивную карьеру за сборную Люксембурга. Интересно, что в Лиге наций до этого года итальянцы не добирались даже до медалей. Так что рекорд уже был достигнут ещё до финала. Однако казалось, что первая медаль вполне может быть золотой.

Всё-таки у Польши просматривались проблемы. Многие ветераны команды либо травмированы, либо готовятся к чемпионату мира. Диагональный команды Кевин Сасак, который был лидером атак в четвертьфинале и полуфинале, в 28 лет проводит свой первый полноценный международный сезон. Повредил в предыдущем матче лодыжку Томаш Форналь, откровенно плох был в предыдущих встречах «Финала восьми» Вильфредо Леон…

У Леона совсем не шла игра в полуфинале:
Италия и Польша прорвались в финал Лиги наций. Но кто же из них окажется сильнее?
Италия и Польша прорвались в финал Лиги наций. Но кто же из них окажется сильнее?

Но в финале все предматчевые расклады пошли наперекосяк. Борьба случилась лишь в первом сете, однако и там Польша всё время была впереди. Груз давления съел Кевина Сасака, зато проснулся Вильфредо Леон! Доигровщик в первой же партии реализовал 67% атак, а на подаче хоть и не отметился эйсами, но постоянно держал принимающих в напряжении.

Ну а то, что случилось в начале второго сета, иначе как трагикомедией не назовёшь. Тренерский штаб сборной Италии напутал в расстановке, поменяв местами диагонального Рыхлицки и доигровщика Микьелетто. Это, конечно, не сломало игру коренным образом, но нарушило взаимодействия. Пока итальянцы разбирались в новой схеме, поляки убежали вперёд – 13:8.

Лига наций (м) . Финал
03 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Италия
Польша: Попивчак, Коменда, Леон, Беднож, Шальпук, Кохановски, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей
Италия: Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Рыхлицки, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Андзани, Сангвинетти, Гарджуло, Паче, Порро

Микьелетто подарил было надежду, выполнив серию подач и сократив разрыв до минимума. Однако тут же порвалось там, где и так было тонко – ошибка в расстановке. И здесь итальянские волейболисты просто выключились. И больше не включились до конца матча. Третий сет превратился в формальность. 3:0 — в «Финале восьми» поляки не отдали соперникам ни сета. И шестой год подряд они в призовой тройке! А золото – второе!

Теперь у Николы Грбича будет приятная головная боль, ведь к чемпионату мира в сборную должны вернуться основные игроки. И кому здесь отдавать предпочтение?! В любом случае сербского тренера нужно похвалить. Он продолжил гнуть свою линию, даже когда было сложно на предварительном этапе, и отлично подвёл команду к решающим встречам.

Сборная Польши

Сборная Польши

Фото: volleyballworld.com

Для Италии же это поражение – тревожный звонок. Да, это первая медаль Лиги наций для команды, раньше на этом турнире «Скуадра адзурра» не поднималась выше четвёртого места. Но такое чувствительное поражение – повод задуматься. Усиливать состав итальянцам некем, все лидеры уже в наличии.

В «бронзовом» матче Бразилия победила Словению 3:1. У команды Фабио Соли были шансы. Пожалуй, у европейской команды мотивация была повыше. Да и по ходу встречи всё шло не так плохо. Словенцы взяли первый сет, на равных играли во втором отрезке, третью партию начали с рывка 8:3. Однако у Бернардо Резенде скамейка оказалась подлиннее, с помощью замен он нашёл нужное сочетание. В итоге Бразилия с бронзой — неплохой результат для обновлённой команды. Ну а словенцев можно поздравлять и с четвёртым местом, от них такого никто не ждал с учётом смены поколений.

Лига наций (м) . Матч за 3-е место
03 августа 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Словения
Бразилия: Соуза - 18, Биспо - 11, Бенто Бучмеюк - 9, Гуалберто - 8, Лукарелли - 7, Онорато - 5, Соуза - 4, Крелинг - 2, Гонсалвес, Фернандес, Нунес да Кунья Джуниор, Насименто, Бергман, Шизоба
Словения: Можич - 21, Штерн - 10, Муянович - 9, Козамерник - 5, Шталекар - 5, Штерн - 5, Планиншич - 2, Брачко - 1, Маровт, Окроглич, Ковачич, Кржич, Найдич, Шен

Теперь сборные получат несколько недель на заслуженный отдых. Впереди главный турнир года — чемпионат мира. Уже 12 сентября лучшие команды соберутся на Филиппинах. Италии предстоит защищать свой титул.

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Новости. Волейбол
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