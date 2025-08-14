Российская волейболистка уехала играть в США. Спросили у неё — зачем?

На этой неделе американский волейбольный клуб «Коламбус Фьюри», который выступает в лиге MLV (Major League Volleyball), официально объявил о подписании контракта с российской волейболисткой Анастасией Бавыкиной.

Прошлый сезон 33-летняя доигровщица провела в красноярском «Енисее». И успешным для спортсменки его точно не назовёшь. Во-первых, команда опустилась в зону плей-аут, а во-вторых – Анастасия на площадке появлялась лишь эпизодически и отметилась по итогу игрового года весьма скромными показателями: 12 очков в 20 матчах при 15% реализации атак.

Вероятнее всего, Анастасия поедет в США перезапускать карьеру и доказывать, что в России её рано списали со счетов. Впрочем, чтобы подтвердить свои догадки и предположения, мы пообщались с самой Бавыкиной.

Почему не осталась в России?

«О предложениях от российских клубов я даже особо не задумывалась. Потому что понимала: после сезона, проведённого в «Енисее» с минимальным количеством игрового времени, хорошие предложения вряд ли будут. В России думают, что я травмирована, но это не так».

Анастасия Бавыкина c Марией Смеленко Фото: vldinamo.ru

Действительно, в прошлом году Анастасия показала совсем не тот уровень игры, который все привыкли видеть от мастера спорта международного класса. Тем более доигровщица возвращалась в российскую Суперлигу после успешного сезона в Казахстане, где с командой «Куаныш» она стала обладательницей Кубка страны и бронзовым призёром чемпионата.

Также за спиной у Анастасии есть огромный опыт выступлений в командах Суперлиги («Заречье-Одинцово», московское «Динамо», «Протон», «Динамо-Казань» и «Тулица»). В составе «Динамо» она два раза становилась чемпионкой России. Даже после проваленного сезона столь опытная и амбициозная волейболистка не могла опустить руки и приняла новый вызов.

Как получила предложение? Почему уехала в США?

«Предложение поступило совсем недавно, и я обдумывала его буквально один день. Всё решилось очень быстро. Мы с мужем решили, что нужно ехать. Я хочу попробовать себя в новом чемпионате, в новой стране, в которую сейчас не так много возможностей попасть. Ставлю для себя много целей на предстоящий сезон и очень надеюсь, что получится их реализовать. В первую очередь – хочу набрать форму, которая была у меня два года назад. Как раз для этого уже сейчас начала тренироваться. Этот переезд для меня как новый вызов, понимаю, что меня ждёт что-то совершенно другое. Но, думаю, я к этому готова».

В США в последние годы настоящий бум волейбола. Поэтому неудивительно, что там уже не одна, а две профессиональные женские лиги: LOVB и MLV, которые постоянно конкурируют между собой и борются за лучших игроков и внимание зрителей. Главной сейчас считается LOVB (League One Volleyball), все звёзды сборной США выступают именно там. А «Коламбус», за который будет выступать Бавыкина, – одна из восьми команд второй по значимости лиги MLV, которая ранее называлась Pro Volleyball Federarion.

В прошлом сезоне новая команда россиянки заняла восьмое, последнее место в турнире, а чемпионом стал клуб «Орландо». Стоит отметить, что в 2024 году за «Атланту» в этой лиге выступала ещё одна россиянка – Анна Лазарева. Диагональная тогда помогла команде стать бронзовым призёром. Возможно, и Анастасия сможет помочь своему клубу дотянуться до медалей. Наверняка Бавыкиной поможет и опыт международных матчей: в 2014 году она в составе национальной команды России стала бронзовым призёром Гран-при и турнира «Монтрё Волей Мастерс», а также серебряным призёром Кубка Ельцина. А 2015 год принёс ей золото Всемирной Универсиады в Корее.

Анастасия Бавыкина Фото: из личного архива

Сезон MLV стартует в январе, поэтому у спортсменки есть достаточно времени, чтобы набрать форму. А помогают ей в этом волейбольный клуб «Протон» и лично Юрий Маричев, который как раз в своё время и вызвал Анастасию в сборную, а потом пригласил и играть за Саратов. В «Протоне» доигровщица провела три сезона и стала бронзовым призёром Кубка России.

Как будет готовиться к сезону?

«Я действительно тренируюсь с «Протоном». Ещё несколько месяцев назад мы с Юрием Николаевичем договорились, что практически с самого начала сборов я буду с ними работать, чтобы набрать форму, и при этом помогу им в тренировочном процессе. Огромное ему спасибо за эту возможность».

Сезон в Америке – это отличная возможность для Анастасии Бавыкиной доказать, что её рано списали в российской Суперлиге и что прошлый год в «Енисее» был всего лишь недоразумением, а доигровщица по-прежнему держит свой высокий уровень игры с мощными и быстрыми атаками.