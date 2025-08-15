Сборная России по волейболу проведёт два товарищеских матча. Чего ждать от девушек?

Весной мы наблюдали, как обновлённый состав сборной России обыграл действующих чемпионок в рамках Кубка Первого канала в Сербии. А теперь у Константина Ушакова снова задача со звёздочкой: есть экспериментальный состав сборной из дебютантов и крепкий соперник – сборная Беларуси.

16 и 17 августа команды проведут два матча. Сможет ли Россия победить?

Матчи со сборной Беларуси стали своего рода традицией, после того как обе команды отстранили от международных соревнований. В Москве в 2023 году команда, игравшая ещё под руководством Зорана Терзича, победила в двх встречах с одинаковым счётом – 3:0. Первый матч прошёл по актуальным правилам волейбола, а во втором играли ретропартии до 15 очков.

На следующий год сборные сыграли международный турнир в Минске. Соревнования были приурочены к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В этот раз две победы достались хозяйкам с аналогичным счётом – 3:0. Тогда российские волейболистки сыграли резервным составом, а команду возглавлял Юрий Маричев. В этом году команды вновь возвращаются в белорусскую столицу.

Кто попал в состав сборной России?

В 2025 году тренерский штаб продолжает просматривать силы российского женского волейбола. И на второй сбор был вызван целый ряд дебютанток, в том числе и представительницы зарубежных лиг, которых поклонники российского волейбола практически не видели в деле. Из состава, который в мае выиграл Кубок Первого канала, остался только один знакомый болельщикам игрок – Светлана Гатина. Не обошлось и без оперативной замены: Анна Озерова приехала в Новогорск и начала сбор вместе со всеми, но была вынуждена заняться своим здоровьем, поэтому уже по ходу сборов к команде присоединилась Виктория Буркова из подмосковного «Заречья».

Состав сборной России на матчи с Беларусью



Связующие: Виктория Кобзарь («Айдын, Турция), Виктория Буркова («Заречье-Одинцово»)



Диагональные: Елизавета Протопопова («Уралочка-НТМК»), Елизавета Лукьянова («Динамо-Ак Барс»)



Доигровщицы: Светлана Гатина («Зеренспор», Турция), Полина Шеманова («Нилюфер Белдиеспор», Турция), Валерия Шевчук («Динамо» Москва), Анастасия Капралова («Локомотив»)



Блокирующие: Дарья Киселёва («Локомотив»), Елизавета Кочурина («Консолини Воллей», Италия), Елизавета Фитисова («Уралочка-НТМК»), Анастасия Манжосова (Жаброва) («Динамо» Москва)



Либеро: Яна Даций («Енисей»), Ольга Костюкевич («Локомотив»)



«Я хотел познакомиться с нашими новыми девчонками, посмотреть на тех, кто имеет хорошие перспективы. На этом сборе собраны в большинстве своём дебютанты. Можно в какой-то степени считать такой состав экспериментом, нам важно понимать весь объём имеющихся у нас кадров. Талантливых игроков много, нужно понимать, как они смогут взаимодействовать друг с другом», – Константин Ушаков о вызванных игроках.

Матчи в Минске – это отличная возможность для Константина Ушакова узнать, каким резервом располагает национальная команда страны. А для резервных игроков – шанс доказать, что они перспективны и талантливы не только на бумаге, но и на деле. Руководить же дерзкой молодёжью на площадке будет опытная Ольга Костюкевич. Лучшая либеро Кубка России – 2025 заслуженно получила капитанскую нашивку. В прошлом году Ольга также была капитаном на международном турнире в Беларуси и была признана лучшим игроком первой встречи. Поэтому у России вновь боевой состав. А вот насколько он слаженный, мы все сможем разобраться уже в эти выходные.

Где и когда пройдут матчи Россия — Беларусь?

Товарищеские матчи пройдут 16 и 17 августа во Дворце спорта в Минске.

Первый матч – 16 августа в 15:30 мск, второй – 17 августа в 16:00 мск.

Где смотреть матч россиянок с белорусками?

Матчи сборных России и Беларуси будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол», а также в матч-центре официального сайта ВФВ.