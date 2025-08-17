Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Женская сборная России по волейболу дважды обыграла Беларусь в Минске резервным составом — обзор матчей, главные выводы

Эксперимент удался! Сборная России по волейболу одержала две победы резервным составом
Елена Коваленко
Женская сборная России по волейболу
Аудио-версия:
Комментарии
Матчи получились непростыми, но девушки, ранее не привлекавшиеся в национальную команду, смогли громко заявить о себе.

16 и 17 августа в Минске состоялись две товарищеские встречи между сборными России и Беларуси. Экспериментальный состав россиянок под руководством Константина Ушакова дважды победил основной состав соперниц.

Вот какой состав поехал в Минск:
Сборная России по волейболу проведёт два товарищеских матча. Чего ждать от девушек?
Сборная России по волейболу проведёт два товарищеских матча. Чего ждать от девушек?

Приятная головная боль

После двух побед главному тренеру нашей команды будет над чем подумать. Ещё перед отъездом в Минск Константин Ушаков отмечал, что основной целью августовских матчей будет смотр ближайшего резерва для основной сборной России. Поэтому в товарищеских встречах наставник провёл широкую ротацию состава, предоставив всем волейболисткам игровое время и шанс показать себя. И молодые кадры не подвели – при всего недельной сыгранности смогли одержать две убедительные победы, отдав сопернику лишь сет. Но главное – девушки показали боевой характер: они могут вытаскивать партии в самых непростых ситуациях, даже после травм и неудачного начала сета.

В том, что сборная России, хоть и в обновлённом составе, будет играть на победу, сомнений не было никаких. Да, команда состоит из молодых волейболисток, однако практически у каждой за спиной уже есть опыт значимых побед.

Слова капитана сборной России Ольги Костюкевич после удачного первого матча в Минске стремление всегда побеждать только подтвердили:

«Выигрывать всегда хочется. Мы готовились к этому. Тренер сразу сказал, что никаких поблажек не будет. Мы едем за победой. Должны максимально показать то, что мы наработали за эту неделю. Потому что у нас сборы начались 8 августа. Я думаю, что плюс-минус установку выполнили. Конечно, есть ещё немножечко несыгранность, но я довольна игрой».

Ольга Костюкевич (в центре)

Ольга Костюкевич (в центре)

Фото: bvf.by

Какой была игра сборной России?

Некоторые нестыковки в игре сборной России действительно прослеживались. Особенно это было заметно на старте первого матча. Но куда без них, когда девушки провели лишь один микроцикл совместных тренировок. А связующей Виктории Кобзарь, с 2022-го выступающей за зарубежные клубы, нужно было не только найти взаимодействие с атакующими игроками, но и привыкнуть к мячам «Волар». По большей части Виктория искала связь с крайними нападающими, которые просили дать скорость. Хотя, согласно статистике, эффективность забитых мячей была выше с высокого паса.

Пожалуй, проще всего Виктории было работать с Кочуриной, Манжосовой и Капраловой. Девушки вместе выступали за молодёжную сборную нашей страны, в составе которой в 2021 году стали чемпионками мира.

Оба матча получились почти под копирку, с той лишь разницей, что белорусской сборной удалось зацепить один сет во второй день. А так россиянки активно и агрессивно начинали обе встречи, выигрывая с хорошим преимуществом первый сет. Но затем, в следующих партиях, видимо, от большого желания забить буквально все мячи волейболистки сами создавали себе сложности. И Константину Ушакову приходилось в перерывах объяснять, что необязательно атаковать в сложных ситуациях, а можно попробовать отыграться и получить возможность набрать очко через блок-защиту.

Женская сборная России по волейболу

Женская сборная России по волейболу

Фото: volley.ru

Тем более что блок у россиянок был на высоте в обоих матчах. В первом так и вовсе наши девушки выиграли этот элемент с почти трёхкратным отрывом – 11:4. Кроме блока, полетела сложная подача, которая выручала команду в тот момент, когда приходилось отыгрываться. Поэтому именно эти два компонента игры стали ключевыми факторами как в напряжённых концовках партий, так и в сложных моментах встреч в целом. Также наша команда держала хороший приём и вообще допускала меньше ошибок.

Проседало только нападение. В первой встрече российские нападающие смогли реализовать только 33% своих атак. Во второй – чуть лучше.

Спасибо соперницам!

Хочется отдать должное и белорусской сборной. Хоть команда и проиграла два матча, но боролась до конца. Хозяйки площадки не опускали руки после провальных первых партий, а напротив, собирались и оказывали должное сопротивление, демонстрируя характер и желание изменить ход встреч. Лучше всего это получилось сделать после двойной замены, когда на площадке оказывалась связка Лопато – Турчина. А во второй игре, убрав брак на подаче и добавив блок, белорусские волейболистки смогли забрать третий сет. И даже были близки к тому, чтобы перевести матч на тай-брейк, однако мастерство российских волейболисток не позволило соперницам это сделать.

Российские волейболистки справились не только с соперницами, но и с дополнительными сложностями: в первой игре Валерия Шевчук получила травму и вынужденно покинула площадку, уступив место Анастасии Капраловой. Вышедшая на замену доигровщица отлично влилась в игру, а во втором матче стала одним из лидеров, действуя без замен.

Как Капралова покоряла Италию:
«В Италии ты должна уметь на площадке всё». Интервью с Анастасией Капраловой
Эксклюзив
«В Италии ты должна уметь на площадке всё». Интервью с Анастасией Капраловой

Лучшими игроками первой и второй встреч, по выбору организаторов, были признаны капитан команды Ольга Костюкевич и Елизавета Лукьянова.

Главный вывод после двух матчей прост: девушки – молодцы, а тренерскому штабу хочется сказать браво! За недельный сбор, проведённый в Новогорске, коллективу удалось решить задачу со звёздочкой и собрать боеспособную команду. Даже резерв сборной России – это очень грозная сила!

Главное – чтобы такое перспективное поколение наших волейболисток как можно скорее допустили до международных соревнований! Потому что одними играми с белорусской командой, какими бы зрелищными и напряжёнными они ни были, голод большого волейбола не утолить!

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android