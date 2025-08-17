Эксперимент удался! Сборная России по волейболу одержала две победы резервным составом

16 и 17 августа в Минске состоялись две товарищеские встречи между сборными России и Беларуси. Экспериментальный состав россиянок под руководством Константина Ушакова дважды победил основной состав соперниц.

Приятная головная боль

После двух побед главному тренеру нашей команды будет над чем подумать. Ещё перед отъездом в Минск Константин Ушаков отмечал, что основной целью августовских матчей будет смотр ближайшего резерва для основной сборной России. Поэтому в товарищеских встречах наставник провёл широкую ротацию состава, предоставив всем волейболисткам игровое время и шанс показать себя. И молодые кадры не подвели – при всего недельной сыгранности смогли одержать две убедительные победы, отдав сопернику лишь сет. Но главное – девушки показали боевой характер: они могут вытаскивать партии в самых непростых ситуациях, даже после травм и неудачного начала сета.

В том, что сборная России, хоть и в обновлённом составе, будет играть на победу, сомнений не было никаких. Да, команда состоит из молодых волейболисток, однако практически у каждой за спиной уже есть опыт значимых побед.

Слова капитана сборной России Ольги Костюкевич после удачного первого матча в Минске стремление всегда побеждать только подтвердили:

«Выигрывать всегда хочется. Мы готовились к этому. Тренер сразу сказал, что никаких поблажек не будет. Мы едем за победой. Должны максимально показать то, что мы наработали за эту неделю. Потому что у нас сборы начались 8 августа. Я думаю, что плюс-минус установку выполнили. Конечно, есть ещё немножечко несыгранность, но я довольна игрой».

Ольга Костюкевич (в центре) Фото: bvf.by

Какой была игра сборной России?

Некоторые нестыковки в игре сборной России действительно прослеживались. Особенно это было заметно на старте первого матча. Но куда без них, когда девушки провели лишь один микроцикл совместных тренировок. А связующей Виктории Кобзарь, с 2022-го выступающей за зарубежные клубы, нужно было не только найти взаимодействие с атакующими игроками, но и привыкнуть к мячам «Волар». По большей части Виктория искала связь с крайними нападающими, которые просили дать скорость. Хотя, согласно статистике, эффективность забитых мячей была выше с высокого паса.

Пожалуй, проще всего Виктории было работать с Кочуриной, Манжосовой и Капраловой. Девушки вместе выступали за молодёжную сборную нашей страны, в составе которой в 2021 году стали чемпионками мира.

Оба матча получились почти под копирку, с той лишь разницей, что белорусской сборной удалось зацепить один сет во второй день. А так россиянки активно и агрессивно начинали обе встречи, выигрывая с хорошим преимуществом первый сет. Но затем, в следующих партиях, видимо, от большого желания забить буквально все мячи волейболистки сами создавали себе сложности. И Константину Ушакову приходилось в перерывах объяснять, что необязательно атаковать в сложных ситуациях, а можно попробовать отыграться и получить возможность набрать очко через блок-защиту.

Женская сборная России по волейболу Фото: volley.ru

Тем более что блок у россиянок был на высоте в обоих матчах. В первом так и вовсе наши девушки выиграли этот элемент с почти трёхкратным отрывом – 11:4. Кроме блока, полетела сложная подача, которая выручала команду в тот момент, когда приходилось отыгрываться. Поэтому именно эти два компонента игры стали ключевыми факторами как в напряжённых концовках партий, так и в сложных моментах встреч в целом. Также наша команда держала хороший приём и вообще допускала меньше ошибок.

Проседало только нападение. В первой встрече российские нападающие смогли реализовать только 33% своих атак. Во второй – чуть лучше.

Спасибо соперницам!

Хочется отдать должное и белорусской сборной. Хоть команда и проиграла два матча, но боролась до конца. Хозяйки площадки не опускали руки после провальных первых партий, а напротив, собирались и оказывали должное сопротивление, демонстрируя характер и желание изменить ход встреч. Лучше всего это получилось сделать после двойной замены, когда на площадке оказывалась связка Лопато – Турчина. А во второй игре, убрав брак на подаче и добавив блок, белорусские волейболистки смогли забрать третий сет. И даже были близки к тому, чтобы перевести матч на тай-брейк, однако мастерство российских волейболисток не позволило соперницам это сделать.

Российские волейболистки справились не только с соперницами, но и с дополнительными сложностями: в первой игре Валерия Шевчук получила травму и вынужденно покинула площадку, уступив место Анастасии Капраловой. Вышедшая на замену доигровщица отлично влилась в игру, а во втором матче стала одним из лидеров, действуя без замен.

Лучшими игроками первой и второй встреч, по выбору организаторов, были признаны капитан команды Ольга Костюкевич и Елизавета Лукьянова.

Главный вывод после двух матчей прост: девушки – молодцы, а тренерскому штабу хочется сказать браво! За недельный сбор, проведённый в Новогорске, коллективу удалось решить задачу со звёздочкой и собрать боеспособную команду. Даже резерв сборной России – это очень грозная сила!

Главное – чтобы такое перспективное поколение наших волейболисток как можно скорее допустили до международных соревнований! Потому что одними играми с белорусской командой, какими бы зрелищными и напряжёнными они ни были, голод большого волейбола не утолить!