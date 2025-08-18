Всё, что нужно знать о чемпионате мира по волейболу — 2025 среди женщин

Ждать очередного чемпионата мира по волейболу среди женских сборных пришлось недолго. Впервые турнир состоится не через четыре, а лишь через два года после завершения предыдущего чемпионата. Лучшие команды планеты будут делить трофей с 22 августа по 7 сентября 2025 года.

Расписание чемпионата мира по волейболу — 2025



22-27 августа – групповой этап



29 августа – 1 сентября – 1/8 финала



3-4 сентября – 1/4 финала



6 сентября – 1/2 финала



7 сентября – матч за бронзу, финал

Формат соревнований

Впервые в истории мирового волейбола в чемпионате мира примут участие не 24, а 32 команды. На групповом этапе они поделены на восемь групп по четыре команды. Каждая сборная в группе сыграет с тремя соперницами. Потом – плей-офф.

Чемпионат мира — 2025. Женщины. Составы групп:



Группа А: Таиланд, Нидерланды, Швеция, Египет;



Группа B: Италия, Бельгия, Куба, Словакия;



Группа С: Бразилия, Пуэрто-Рико, Франция, Греция;



Группа D: США, Чехия, Аргентина, Словения.



Группа E: Турция, Канада, Болгария, Испания



Группа F: Китай, Доминиканская Республика, Колумбия, Мексика;



Группа G: Польша, Германия, Кения, Вьетнам;



Группа H: Япония, Сербия, Украина, Камерун.

В плей-офф чемпионата мира выйдут по две сборные из каждой группы.

Кто выиграет чемпионат мира — 2025?

Явным фаворитом турнира выглядит сборная Италии. Команда выиграла три турнира подряд, включая Олимпийские игры в Париже. А Лигу наций, завершившуюся меньше месяца назад, итальянки прошли без поражений!

Главным соперником для Италии, вероятно, станет Бразилия. В борьбу могут также вмешаться сборные Польши и США. Действующие чемпионки мира из Сербии после обновления состава выглядят слабее, чем в триумфальном для себя 2022-м, и занимают лишь девятое место в мировой рейтинге.

Сборной России нет из-за санкций?

Хотя у болельщиков сборной России в этом году появился проблеск надежды на светлое будущее и в мае команда сыграла с Сербией, ФИВБ по-прежнему не допускает россиянок до официальных международных турниров.

Одна из лучших сборных планеты пропускает чемпионат мира.

Где смотреть трансляции? На «Чемпионате»!

Соревнования покажет международный портал VBTV, а в России трансляции всех матчей будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko по подписке.

Но важно отметить, что некоторые встречи чемпионата мира можно будет посмотреть без подписки прямо на сайте «Чемпионата». Точно известно, что на нашем сайте можно будет в прямом эфире увидеть в деле, например, команды Италии, Франции и Польши. Следите за анонсами!