Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2025: даты проведения, команды, где смотреть, фавориты

Всё, что нужно знать о чемпионате мира по волейболу — 2025 среди женщин
Юлия Сидорова
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2025
Аудио-версия:
Комментарии
Некоторые матчи ЧМ-2025 покажут на «Чемпионате». Включаем трансляцию!

Ждать очередного чемпионата мира по волейболу среди женских сборных пришлось недолго. Впервые турнир состоится не через четыре, а лишь через два года после завершения предыдущего чемпионата. Лучшие команды планеты будут делить трофей с 22 августа по 7 сентября 2025 года.

Расписание чемпионата мира по волейболу — 2025

22-27 августа – групповой этап

29 августа – 1 сентября – 1/8 финала

3-4 сентября – 1/4 финала

6 сентября – 1/2 финала

7 сентября – матч за бронзу, финал

Формат соревнований

Впервые в истории мирового волейбола в чемпионате мира примут участие не 24, а 32 команды. На групповом этапе они поделены на восемь групп по четыре команды. Каждая сборная в группе сыграет с тремя соперницами. Потом – плей-офф.

Чемпионат мира — 2025. Женщины. Составы групп:

Группа А: Таиланд, Нидерланды, Швеция, Египет;

Группа B: Италия, Бельгия, Куба, Словакия;

Группа С: Бразилия, Пуэрто-Рико, Франция, Греция;

Группа D: США, Чехия, Аргентина, Словения.

Группа E: Турция, Канада, Болгария, Испания

Группа F: Китай, Доминиканская Республика, Колумбия, Мексика;

Группа G: Польша, Германия, Кения, Вьетнам;

Группа H: Япония, Сербия, Украина, Камерун.

В плей-офф чемпионата мира выйдут по две сборные из каждой группы.

Кто выиграет чемпионат мира — 2025?

Явным фаворитом турнира выглядит сборная Италии. Команда выиграла три турнира подряд, включая Олимпийские игры в Париже. А Лигу наций, завершившуюся меньше месяца назад, итальянки прошли без поражений!

Главным соперником для Италии, вероятно, станет Бразилия. В борьбу могут также вмешаться сборные Польши и США. Действующие чемпионки мира из Сербии после обновления состава выглядят слабее, чем в триумфальном для себя 2022-м, и занимают лишь девятое место в мировой рейтинге.

Кто-то сможет противостоять такой Италии?
Италия провела почти идеальную Лигу наций. Команда Веласко не проиграла ни одного матча!
Италия провела почти идеальную Лигу наций. Команда Веласко не проиграла ни одного матча!

Сборной России нет из-за санкций?

Хотя у болельщиков сборной России в этом году появился проблеск надежды на светлое будущее и в мае команда сыграла с Сербией, ФИВБ по-прежнему не допускает россиянок до официальных международных турниров.

Одна из лучших сборных планеты пропускает чемпионат мира.

Каким получилось противостояние с Сербией?
Российские волейболистки обыграли чемпионок мира: в матче с драмой и крутым сюжетом
Российские волейболистки обыграли чемпионок мира: в матче с драмой и крутым сюжетом

Где смотреть трансляции? На «Чемпионате»!

Соревнования покажет международный портал VBTV, а в России трансляции всех матчей будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko по подписке.

Но важно отметить, что некоторые встречи чемпионата мира можно будет посмотреть без подписки прямо на сайте «Чемпионата». Точно известно, что на нашем сайте можно будет в прямом эфире увидеть в деле, например, команды Италии, Франции и Польши. Следите за анонсами!

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android