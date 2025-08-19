Сборная Италии — главный фаворит чемпионата мира. Сможет ли кто-то её остановить?

В пятницу, 22 августа, стартует женский чемпионат мира – 2025 по волейболу.

Трофей один, а вот претендентов на него в этом году заметно прибавилось. Сразу 32 сборных будут участвовать в гонке за медали. Участников много, но тех, кто действительно может подобраться к заветной тройке, можно пересчитать по пальцам одной руки. Что мы и сделали, выделив несколько ярких претендентов. В целом всё сводится к одному вопросу: сможет ли сборная Италии выиграть четвёртый подряд турнир или всё-таки найдётся команда, способная бросить вызов олимпийским чемпионкам?

Италия. Непобедимая

Команда Хулио Веласко выделяется из всех участников чемпионата и выглядит просто безупречно: три выигранных турнира подряд, 29-матчевая победная серия и желание её продлить. У «Скуадра адзурра» отличный подбор игроков всех амплуа и такая необходимая для тренера глубина скамейки. Все свои преимущества итальянки показали в «золотом» матче Лиги наций со сборной Бразилии. Каждый игрок не только на площадке, но и за её пределами заряжен на борьбу и всегда готов прийти на помощь своей команде.

Интересно, что Веласко не боится менять звёздных игроков основы. Микс скорости и силы в нападении и отличная игра на задней линии в сумме и дают ту мощь, позволяющую выигрывать один матч за другим.

Бразилия. С характером

Южноамериканки, пожалуй, считаются основными конкурентками итальянок на пути к очередному титулу. Команда Зе Роберту умеет собираться в самый нужный момент, а трудности только закаляют и сплачивают волейболисток. Это показала Лига наций, где Бразилия осталась без главного бомбардира и смогла на равных сыграть финальный матч с итальянской сборной. А лидер команды, Габриэла Гимараес, после встречи заявила, что почувствовала у итальянок слабину. Бразильянки обладают отличной скоростной атакой, которой под силу разорвать блок соперниц. Главное – удержать свой приём, чтобы воспользоваться этим основным козырем на пути к трофею.

Япония. Дисциплинированная

Японские волейболистки – настоящие виртуозы игры в защите. Команда может измотать любого соперника своими цепкими и вязкими действиями на задней линии. А если это ещё и подкрепляется быстрым нападением Маю Исикавы и Юкико Вады, то волейболистки из Страны восходящего солнца вообще могут обыграть в конкретном матче кого угодно. Тот случай, когда порядок бьёт класс. И за счёт этого Япония рассчитывает пройти максимально далеко.

Польша. Непредсказуемая

Сборная Польши – это тёмная лошадка. У команды отличный подбор мощных и высокорослых игроков: диагональная Магдалена Стысяк, доигровщица Мартина Лукасик, центральная Агнешка Корнелюк, которая второй год подряд становится лучшей блокирующей Лиги наций. Вот только играет команда Стефано Лаварини непредсказуемо: вполне может уступить менее классному сопернику, которого разгромила буквально неделю назад. Результат сборной будет во многом зависеть от игры лидеров.

Турция. Мощная

Команда Даниэле Сантарелли имеет лучших силовых нападающих из крайних игроков: Мелиссу Варгас и Эбрар Каракурт. Но, как показывают последние игры, если у Варгас не будет помощи, то побеждать Турции очень сложно. Может быть, для этого в состав турчанок вернулась опытная центральная Эда Эрдэм Дюндар. Волейболистка умеет в нужный момент переключить на себя внимание блокирующих соперника своими острыми забеганиями, да и сама отлично читает игру на сетке вместе с коллегой по амплуа Зехрой Гюнеш. Так что в Таиланде мы увидим крайне боевой и мощный состав турецкой сборной, которому есть что доказать после провального финала Лиги наций.

Сербия. Дерзкая

Сборную Сербии, несмотря на последние результаты, не стоит исключать из гонки за медали. Действующие чемпионки мира не будут спокойно наблюдать, как трофей ускользает у них из-под рук. Да, команда Зорана Терзича неудачно провела Лигу наций, не сумев пробиться в финальную стадию. Но она показала, что способна навязать борьбу любому сопернику, сыграв больше всех тай-брейков на турнире. А с возвращением в состав своего лидера, Тияны Бошкович и вовсе завершила третью игровую неделю летнего турнира на мажорной ноте, одержав три победы в четырёх последних матчах.

Также действующие чемпионки мира подняли себе настроение, выиграв турнир Austiger Cup 2025 в китайском Шэньчжэне. Сербские волейболистки были сильнее сборных Болгарии, Канады и Нидерландов. Молодая, но «зубастая» команда ещё и с таким амбициозным наставником наверняка успела сыграться и теперь точно не отдаст свой титул без боя.

