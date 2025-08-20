Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Чемпионат мира по волейболу — 2025: новинки турнира, рекордные призовые, новый формат, 32 сборные вместо 24

Новый формат и рекордные суммы. Такого на чемпионатах мира по волейболу ещё не было!
Юлия Сидорова
Новшества чемпионата мира по волейболу — 2025
Аудио-версия:
Комментарии
Собрали для вас все новшества ЧМ-2025 среди женских команд.

Совсем скоро волейбольный мир погрузится в атмосферу большой игры. Первыми в борьбу за титул чемпионов мира вступят женские сборные. Они же первыми испытают на себе все прелести обновлённого турнира.

Что нового и неизведанного ожидает волейболистов в Таиланде и Филиппинах, где пройдут женский и мужской чемпионаты мира?

Всё, что надо знать о ЧМ-2025 по волейболу:
Всё, что нужно знать о чемпионате мира по волейболу — 2025 среди женщин
Всё, что нужно знать о чемпионате мира по волейболу — 2025 среди женщин

Новый формат соревнований

Главное из «впервые» – количество сборных, принимающих участие в турнире. Пул соискателей трофея расширился сразу на восемь стран. Начиная с этого года, в чемпионатах мира будут выступать не 24, а 32 сборные. Среди дебютантов у женщин – Словакия, Словения, Швеция и Вьетнам.

Матчи чемпионата мира — 2025 можно смотреть на Okko.

Новые сроки проведения ЧМ

Теперь возможность выиграть чемпионат мира стала доступнее. Если раньше турнир проводился раз в четыре года, то теперь – раз в два года. Действующие чемпионы, женская сборная Сербии и мужская сборная Италии, могут лишиться звания быстрее, чем все предыдущие победители, если не смогут вновь подтвердить своё мастерство на площадке.

Женская сборная Сербии

Женская сборная Сербии

Фото: volleyballworld.com

Расширение географии

Чемпионат мира впервые пройдёт в Юго-Восточной Азии. Таиланд и Филиппины ещё ни разу не принимали соревнования такого уровня. Ранее чести стать страной-хозяйкой в Азии удостаивались только Япония и Китай.

Эксклюзивный мяч

Специально к чемпионату мира Volleyball World и компания Mikasa разработали эксклюзивные мячи, выпущенные ограниченным тиражом. Новый дизайн отражает «энергию, скорость и страсть волейбола».

Эксклюзивный мяч ЧМ-2025

Эксклюзивный мяч ЧМ-2025

Фото: volleyballworld.com

Рекордные призовые на ЧМ-2025

Международная федерация волейбола объявила рекордные призовые. Победители турнира получат по $ 1 млн (около 80,35 млн рублей), серебряные призёры – по $ 500 тыс. (около 40,2 млн рублей), бронзовые – $ 250 тыс. (около 20 млн рублей). На чемпионате мира в 2022 году призёры заработали $ 200 тыс., $ 125 тыс. и $ 75 тыс. соответственно.

MVP турнира получит индивидуальную награду в размере $ 100 тыс., а каждый игрок, вошедший в символическую сборную, – по $ 50 тыс.

Полное расписание матчей чемпионата мира – 2025:
Турнирная таблица всех групп женского ЧМ-2025:
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android