Собрали для вас все новшества ЧМ-2025 среди женских команд.

Новый формат и рекордные суммы. Такого на чемпионатах мира по волейболу ещё не было!

Совсем скоро волейбольный мир погрузится в атмосферу большой игры. Первыми в борьбу за титул чемпионов мира вступят женские сборные. Они же первыми испытают на себе все прелести обновлённого турнира.

Что нового и неизведанного ожидает волейболистов в Таиланде и Филиппинах, где пройдут женский и мужской чемпионаты мира?

Новый формат соревнований

Главное из «впервые» – количество сборных, принимающих участие в турнире. Пул соискателей трофея расширился сразу на восемь стран. Начиная с этого года, в чемпионатах мира будут выступать не 24, а 32 сборные. Среди дебютантов у женщин – Словакия, Словения, Швеция и Вьетнам.

Матчи чемпионата мира — 2025 можно смотреть на Okko.

Новые сроки проведения ЧМ

Теперь возможность выиграть чемпионат мира стала доступнее. Если раньше турнир проводился раз в четыре года, то теперь – раз в два года. Действующие чемпионы, женская сборная Сербии и мужская сборная Италии, могут лишиться звания быстрее, чем все предыдущие победители, если не смогут вновь подтвердить своё мастерство на площадке.

Женская сборная Сербии Фото: volleyballworld.com

Расширение географии

Чемпионат мира впервые пройдёт в Юго-Восточной Азии. Таиланд и Филиппины ещё ни разу не принимали соревнования такого уровня. Ранее чести стать страной-хозяйкой в Азии удостаивались только Япония и Китай.

Эксклюзивный мяч

Специально к чемпионату мира Volleyball World и компания Mikasa разработали эксклюзивные мячи, выпущенные ограниченным тиражом. Новый дизайн отражает «энергию, скорость и страсть волейбола».

Эксклюзивный мяч ЧМ-2025 Фото: volleyballworld.com

Рекордные призовые на ЧМ-2025

Международная федерация волейбола объявила рекордные призовые. Победители турнира получат по $ 1 млн (около 80,35 млн рублей), серебряные призёры – по $ 500 тыс. (около 40,2 млн рублей), бронзовые – $ 250 тыс. (около 20 млн рублей). На чемпионате мира в 2022 году призёры заработали $ 200 тыс., $ 125 тыс. и $ 75 тыс. соответственно.

MVP турнира получит индивидуальную награду в размере $ 100 тыс., а каждый игрок, вошедший в символическую сборную, – по $ 50 тыс.