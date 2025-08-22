Большой волейбол — прямо на «Чемпионате»! Смотрим прямые трансляции ЧМ-2025

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
С 22 августа по 7 сентября в Таиланде проходит чемпионат мира — 2025 по волейболу среди женщин. Борьбу за трофей начали 32 команды со всей планеты, и на протяжении двух с половиной недель «Чемпионат» будет следить за событиями главного женского волейбольного турнира года.
«Чемпионат» и Okko покажут некоторые матчи чемпионата мира бесплатно. В данном лайве вы найдёте полную информацию об этих трансляциях. Данные будут обновляться в ежедневном режиме. Сохраняйте эту страницу в закладках, чтобы всегда быть в курсе, какую встречу ЧМ-2025 можно посмотреть сегодня.
Страница с волейбольными трансляциями доступна по ссылке.
Прямую трансляцию матча-открытия волейбольного ЧМ-2025 можно будет посмотреть на «Чемпионате»! В 12:00 первыми в Таиланде на площадку выйдут сборные Пуэрто-Рико и Франции. Потенциально это прямые конкуренты за второе место в квартете C (на первую строчку претендует Бразилия). Так что встреча обещает быть очень напряжённой. Смотрим вместе!
Прямые трансляции матчей ЧМ-2025 в пятницу, 22 августа
В пятницу, 22 августа на «Чемпионате» к просмотру будут доступны два матча:
- 12:00. Пуэрто-Рико — Франция (группа С)
- 16:30. Италия — Словакия (группа В)