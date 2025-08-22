Большой волейбол — прямо на «Чемпионате»! Смотрим прямые трансляции ЧМ-2025

Всего два клика — и женский чемпионат мира по волейболу — 2025 уже на экране вашего смартфона или компьютера.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

С 22 августа по 7 сентября в Таиланде проходит чемпионат мира — 2025 по волейболу среди женщин. Борьбу за трофей начали 32 команды со всей планеты, и на протяжении двух с половиной недель «Чемпионат» будет следить за событиями главного женского волейбольного турнира года.

«Чемпионат» и Okko покажут некоторые матчи чемпионата мира бесплатно. В данном лайве вы найдёте полную информацию об этих трансляциях. Данные будут обновляться в ежедневном режиме. Сохраняйте эту страницу в закладках, чтобы всегда быть в курсе, какую встречу ЧМ-2025 можно посмотреть сегодня.

Страница с волейбольными трансляциями доступна по ссылке.