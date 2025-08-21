Полный список «наших» на ЧМ-2025 по волейболу. За кого переживать российским болельщикам?

В пятницу, 22 августа, в Таиланде стартует женский чемпионат мира по волейболу, в котором 32 сборных примут участие в борьбе за главный трофей.

Это уже второй мировой форум, который пройдёт без участия российской команды. И, несмотря на то что наша сборная пока вне игры, понаблюдать за престижным турниром всё же стоит. Хотя бы потому что в составе многих национальных команд есть волейболистки, которые в этом году украсят российский чемпионат или уже выступали в нашей стране ранее.

Некоторые из них пользуются особой любовью болельщиков!

Италия (группа В)

Начнём знакомство с фаворита чемпионата – сборной Италии. Именно её цвета с 2023 года защищает российская волейболистка Екатерина Антропова. Диагональная получила итальянское гражданство и уже добилась внушительных успехов в составе «Скуадра адзурра», став двукратной чемпионкой Лиги наций (2024, 2025) и завоевав историческое золото Олимпийских игр в Париже. Сейчас команда Хулио Веласко с рекордной серией в 29 выигранных матчей пытается забраться на новую для себя высоту. И Екатерина Антропова готова помочь своей команде в этом, имея в своём арсенале пушечную подачу и такое же мощное нападение.

Екатерина Антропова Фото: NurPhoto via Getty Images

Куба (группа В)

За команду с острова свободы будет выступать доигровщица Эвилания Луис Мартинес. В прошлом сезоне нападающая пополнила состав «Тулицы» уже по ходу чемпионата и вместе с командой пыталась выйти в зону плей-офф, но безуспешно. До этого Эвилания также выступала за курский «Атом».

Также в Таиланде мы увидим Реглу Гонсалес. Диагональная с 2021-го играла за «Уралочку-НТМК» и только в этом сезоне сменила коллектив и с грядущей осени будет представлять «Амурских тигриц» из Хабаровска.

Новички российского чемпионата – диагональные Далила Палма и Талия Морено – также были в расширенном списке сборной. Но в основную заявку не попали и сейчас уже присоединились к своим клубам. Далила Палма пополнила «Тулицу», а Талия Морено – дебютанта лиги «Корабелку».

Бразилия (группа С)

Бразильская диагональная Киси Насименту пришла на смену главному бомбардиру российской Суперлиги – Эбрар Каракурт. И поэтому не исключено, что болельщикам «Локомотива» захочется оценить новое приобретение клуба в деле. В составе сборной Бразилии нападающая выходит в качестве двойной замены и, пожалуй, пока полностью не раскрыла свой потенциал.

Киси Насименту Фото: NurPhoto via Getty Images

Чехия (группа D)

За сборную Чехии на чемпионате мира в Таиланде выступит доигровщица Елена Грозер (Хавелкова). В России нападающая запомнилась ярким выступлением за динамовские клубы из Краснодара и Москвы. Со столичной командой волейболистка добралась до трофеев: стала чемпионкой страны и обладательницей Кубка и Суперкубка. У Елены отличная игра на задней линии и разнообразная игра на сетке, что показали игры Лиги наций, где доигровщица не раз становилась лучшей в составе своей команды.

Словения (группа D)

Связующая Ева Павлович Мори – открытие прошлого сезона в чемпионате России. Благодаря виртуозным передачам словенки «Заречье» заиграло с новым импульсом и на сверхскоростях, что позволило подмосковной команде спустя 12 лет вернуться на пьедестал. Контракт с Евой продлили, а это значит, что и в этом игровом году мы увидим словенскую связующую в России.

Турция (группа E)

Возможно, самая яркая волейболистка современности Эбрар Каракурт рассталась с российской Суперлигой этой весной после двух лет, проведённых в составе калининградского «Локомотива». Турецкая диагональная покинула Россию на мажорной ноте, выиграв чемпионат страны и став обладательницей Кубка России, в котором ещё и была признана MVP. Наверняка многие фанаты в России будет следить за тем, как она покоряет новые вершины.

Центральная блокирующая Шинед Джек-Кизал три года (с 2013-го по 2016-й) играла за «Уралочку», в составе которой взяла серебро и бронзу чемпионата России. Сама волейболистка родом из Тринидада и Тобаго, но в этом году поменяла спортивное гражданство и выступает за Турцию. Это плюс для сборной, потому что спортсменка обладает отличной высотой съёма, что, несомненно, доставит трудности блокирующим соперников.

Болгария (группа Е)

В сборной Болгарии тоже есть за кем последить. Связующая Лора Китипова выступала за «Протон» в 2016-2017 годах. А вот блокирующей Христине Вучковой в новом сезоне только предстоит сыграть за саратовский клуб.

Доминиканская Республика (группа F)

В составе – серебряные призёры чемпионата России: доигровщица Брайелин Мартинес и диагональная Гайла Гонсалес. Волейболистки продлили свои контракты с казанским клубом, да и в сборной они занимают лидирующие позиции. На недавних Панамериканских играх команда Доминиканской Республики поднялась на верхнюю ступень пьедестала, а Гайла Гонсалес была признана ещё лучшим игроком.

Польша (группа G)

Ещё одна представительница «золотого» «Локо», но не этого года, а 2022-го – Мальвина Смажек. Диагональная успешно провела сезон в российской лиге, выиграв чемпионат страны и став серебряным призёром Кубка России.

Сербия (группа H)

Сербская сборная приковывает своё внимание не только знакомыми игроками, но и солидным тренерским составом. Зоран Терзич и Желько Булатович известны болельщикам не только по работе в российских клубах – «Омичке», московском и казанском «Динамо», но и тем, что именно этот тандем в недавнем прошлом возглавлял национальную команду нашей страны. Теперь же амбициозный тренерский штаб постарается сделать всё, чтобы сербская команда защитила титул чемпионок мира.

Среди игроков также есть знакомые лица – это центральная блокирующая Мина Попович. Волейболистка, поигравшая в двух клубах Суперлиги – «Локомотиве» и «Заречье-Одинцово». И в прошлом сезоне в паре с Евой Мори нападающая по-новому раскрылась для российских болельщиков и продолжительное время возглавляла список лучших блокирующих. Досадно, что травма смазала концовку сезона: Мина просто его не доиграла.

Украина (группа Н)

Сразу три волейболистки сборной Украины, которые сыграют на ЧМ-2025, выступали в российском чемпионате. Диагональная Анастасия Крайдуба играла за «Енисей» в сезоне-2018/2019, доигровщица Александра Миленко один год провела в «Северянке» (2021-2022), а центральная Светлана Дорсман два года защищала цвета команды «Липецк» (2019-2021). К сожалению, сейчас говорить о товариществе не приходится.