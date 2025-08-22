«Хочется дебютировать и на мировой арене». Кобзарь — о победах сборной России по волейболу

Российская волейболистка Виктория Кобзарь, которая к 21 году уже сыграла в нескольких зарубежных чемпионатах, взяла медали на юниорских и молодёжных чемпионатах мира и даже была признана лучшим игроком в своём амплуа, наконец-то провела первый матч за главную сборную.

Всё так затянулось, потому что сборная России из-за санкций играет лишь несколько матчей в год. Но к августовским встречам с Беларусью пазл сложился: тренерский штаб решил провести обширную ротацию и собрать новичков.

Виктория в интервью «Чемпионату» рассказала об атмосфере в сборной России, объяснила, почему предпочитает выступать за рубежом, и предположила, кто является главным фаворитом ЧМ-2025.

Про сборную России

– Вика, тебя можно поздравить с полноценным дебютом в основной сборной. Получилось прочувствовать особую атмосферу?

– Спасибо большое. Атмосферу, конечно, прочувствовала. Но хотелось бы, чтобы точно такой же дебют был уже на международной арене. Когда будет возможность сыграть против всех сильных команд.

– Ты с Константином Ушаковым работаешь впервые. Какие впечатления от работы? Тем более что он и сам был связующим.

– Только хорошие впечатления от работы с Константином Анатольевичем. В первую очередь он очень хороший человек. Как у тренера и связующего игрока, у него можно многому научиться, с ним можно разговаривать. Он один из немногих тренеров, кто на себе прочувствовал то, о чём говорит. Поэтому приятно воспринимать информацию и в случае чего вести дискуссию.

– Для тебя важно, чтобы с тренером был диалог?

– Да, для меня это очень важно. Пожалуй, это один из главных показателей хорошего тренера для меня. Когда тренер даёт указания, то игроки их исполняют. Но не всегда всё можно проконтролировать, и игрок всё равно будет иногда вносить свою лепту. А если между ними не будет диалога, то будет очень тяжело прийти к общему результату. Вот почему это так важно.

– Что-то новое как связующая узнала для себя?

– Я не могу сказать, что открыла для себя что-то новое. Но Константин Анатольевич очень много помогал в плане понимания других игроков. Так как времени у нас было мало, он говорил кому какая передача нужна. Ведь чтобы самой к этому прийти, необходимо больше тренировочного времени и опыта. Поэтому он подсказывал, кому стоит больше доверять, а кому – нет.

Россия — Беларусь Фото: volley.ru

– Разве в сборной есть нападающие, кому нельзя доверить передачу?

– Нет, конечно, всем можно доверить (улыбается). Просто бывают разные ситуации. Например, кто-то после незабитого мяча хочет получить передачу – и со второго раза точно забьёт. А есть те, кому лучше немного выдохнуть после незабитого мяча. И им не нужно сгоряча пасовать 10 раз.

– В своём недавнем интервью ты сказала, что не существует идеальных передач, главное – найти взаимопонимание с игроком. Насколько тебе это удалось в рамках недельных сборов?

– Конкретно в рамках этого сбора, я думаю, наша игра была далека от идеала. Но для того количества времени, что провели вместе, мы всё же достигли какого-то взаимопонимания. Девочки все были позитивны и дружелюбны и всегда подсказывали, как им будет удобнее, чтобы никто не закапывался и не думал много, если вдруг что-то было не так. В общем-то, девочки с пониманием относились, где-то терпели, и взаимопонимание появилось быстро. Но, конечно, для полного понимания нужно больше времени вместе.

– То, что с некоторыми ты уже играла, способствовало этому?

– Конечно. Да, с годами игроки приобретают какие-то новые технические навыки, становясь более стабильными. Однако психология неизменна, человек остаётся самим собой. Кого-то знаю хорошо и уже изучила язык тела. Например, Настю Капралову, Лизу Протопопову и Лизу Кочурину я очень хорошо знаю, и поэтому с ними мне комфортно играть. Никаких недопониманий ни во время тренировочного процесса, ни во время игры не возникает. Там уже одного взгляда достаточно, чтобы всё понять.

– Как тебе вообще такие экспресс-сборы на неделю?

– Они имеют право на существование. Единственное – это не совсем безопасно. У нас, к сожалению, травму получила Лера Шевчук. Так как это были экспресс-сборы, как вы сказали, то какой-то должной физической подготовки у нас не было. Все приехали из клубов в разной форме: кто-то уже был готов к прыжкам и игре, кто-то – нет. Так что нужно было в первую очередь поберечь себя. Могу сказать, что это точно была не лучшая игровая форма на данный момент. И только поэтому мне такой быстрый формат сборов не близок. Хочется, конечно, полноценную подготовку – как игровую, так и физическую.

– В чём тогда плюсы такого формата?

– Это возможность встретиться и увидеть, как девчонки играют. Почувствовать себя в сборной. Конечно, это важно и для собственной мотивации, и для общего развития. Мне как связке полезно быстро адаптироваться под любого нападающего. Это очень нужный навык для игрока моего амплуа.

– Тебе нужно было ещё и «подружиться» с мячами «Волар», которыми играют в российском чемпионате. Поучилось приручить их?

– Было тяжело, и мне кажется, что до конца так и не удалось с ними «подружиться». Потому что я увидела их в первый раз на сборах. Почему-то даже удивилась, хотя это было логично (улыбается). Не знала, как к мячу подойти. От него даже на передаче немного специфическое ощущение. И нужно приложить усилия, чтобы он летел туда, куда хочется. А на подаче так и не успела его почувствовать. Поэтому на играх не рисковала. Главное, чтобы он перелетал через сетку, потому что, чтобы научиться им управлять, нужно значительно больше времени. Уж точно не пять-шесть тренировок.

Игроки сборной России Фото: volley.ru

– Что можешь сказать про сами матчи, про соперника?

– Если говорить про нашу игру, то, как я уже говорила, она была далека от идеала. Однако какие-то хорошие моменты, безусловно, тоже были. В целом мы сыграли неплохо. Но, конечно, всегда хочется лучше. Можно и таким составом многого добиться, потому что все девчонки хорошие и трудоспособные. Мне понравился наш коллектив. А у соперников я знаю только одного игрока – Анну Давыскибу. Остальных же мне было в новинку увидеть. Кажется, им не хватило сыгранности. Я так понимаю, что у них были такие же обстоятельства, как и у нас: не очень длинные сборы и все приехали с разным уровнем подготовки. Поэтому всё объяснимо.

Про чемпионат мира – 2025

– Вика, ты наверняка будешь внимательно следить за предстоящим чемпионатом мира. Какие команды можешь выделить?

– В первую очередь, конечно, Италию. Для меня они на 100% фавориты. Также буду следить за сборной Германии, потому что у меня там играет близкая подруга. За Турцией интересно понаблюдать, потому что она плохо выступила в Лиге наций, и все от неё ждут чего-то большего. За Сербией буду следить, потому что там играет много знакомых, друзей. У них омолодился состав, поэтому будет интересно, как они себя покажут на турнире.

– Как думаешь, получится у Италии выиграть четвёртый турнир подряд?

– Лично я буду за них болеть. И надеюсь, что у них получится. Потому что у них есть дисциплина, хорошая подготовка, хороший подбор игроков, они большие трудяги. Так что, я думаю, у Италии должно всё получиться.

– Ты же и сама поиграла в итальянском чемпионате. Как считаешь, в чём сейчас уникальность команды Хулио Веласко?

– В первую очередь это отличная организация. Потому что если посмотреть, то у них минимальное количество глупых ошибок, их почти нет. Все простые мячи – это всегда идеальная доводка, которая позволяет играть в быструю комбинационную игру. Плюс ко всему у них высокий уровень защиты. Им забить не так-то просто. Поэтому они сейчас одни из сильнейших. Я не могу сказать, что они играют одним игроком или у них один лидер – нет. У них действительно есть какая-то командная сплочённость. По всем показателям выглядят стабильно. Мне кажется, в этом и есть секрет их успеха.

Про новый сезон в Турции

– Анастасия Капралова после нескольких лет в Италии всё-таки вернулась в российский чемпионат. А ты в этом сезоне из Италии перебираешься в турецкий клуб «Айдын». Чем был обусловлен твой выбор?

– Турецкая и итальянская лиги сейчас самые сильные, если смотреть по финалам Лиги чемпионов и клубным чемпионатам. Это факт. Поэтому хочется попробовать поиграть против звёздных игроков теперь и в Турции. Хочется в полной мере посмотреть и прочувствовать зарубежный волейбол. Мне кажется, это очень полезный опыт. И как раз мне поступило очень хорошее предложение из Турции. Я и не сомневалась, когда принимала решение.

– Ты поиграла во многих сильных чемпионатах. Россия ассоциируется с силой, Италия – это скорость, Франция – больше про тактику. Какое определение можешь дать турецкому волейболу?

– Я думаю, что он скоростно-силовой.

– Думаешь над тем, чтобы вернуться на родину?

– Когда-нибудь точно вернусь (улыбается). Но пока у меня очень много внутренней мотивации, чтобы показать себя за рубежом и научиться чему-то новому. Когда перед тобой столько легендарных примеров, невозможно не становиться лучше. Поэтому пока выбираю для себя играть за границей.