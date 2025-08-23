Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Обзор матчей 1-го тура ЧМ по волейболу среди женщин — 2025, победы Италии, Польши, Бразилии, США — как это было?

Разминка для фаворитов. Как прошли матчи 1-го тура женского ЧМ-2025 по волейболу
Елена Коваленко
Обзор матчей 1-го тура женского ЧМ по волейболу
Аудио-версия:
Комментарии
Сенсаций на турнире зрители пока не увидели. Разве что Польша напугала своих болельщиков во встрече с Вьетнамом.

На чемпионате мира – 2025 по волейболу завершились все матчи 1-го тура. Каждая из команд провела по одной игре. В первые два дня турнира обошлось без сенсаций: все фавориты начали с побед.

Матчи ЧМ-2025 можно бесплатно смотреть на «Чемпионате»:
Большой волейбол — прямо на «Чемпионате»! Смотрим прямые трансляции ЧМ-2025
Live
Большой волейбол — прямо на «Чемпионате»! Смотрим прямые трансляции ЧМ-2025

Группа A. Начали по-хозяйски

Дебютантки чемпионата мира из Швеции уже в стартовом матче с Нидерландами резво включились в борьбу за путёвку в следующий раунд. В составе новичков выступает MVP Лиги чемпионов – диагональная Изабелла Хок. Но усилия нападающей, набравшей 31 очко, перекрыли командные ошибки. Швеция больше партии подарила своим соперницам, допустив 33 осечки. Этого оказалось достаточно, чтобы Нидерланды победили.

А возглавили группу хозяйки соревнований из Таиланда. Тайские волейболистки в трёх партиях справились с Египтом. Азиатская команда, известная больше своими оборонительными навыками, в этой встрече впечатлила своей игрой на сетке: атака – 56:37, блок – 16:9. Также Таиланд выиграл подачу – 4:3 и допустил меньше ошибок. А это значит, что у хозяек теперь появились отличные шансы на выход из своей группы.

ЧМ-2025 (ж) . Группа A
22 августа 2025, пятница. 13:00 МСК
Нидерланды
Окончен
3 : 2
Швеция
Нидерланды: Далдероп - 18, Дамбринк - 18, Тиммерман - 17, Стют - 12, Яспер - 11, ван де Воссе - 2, ван Ален - 1, Тен Бринке, Герритсен, Бонгартс, Вос, Кок, Ресинк, Янсен
Швеция: Хок - 31, Хок - 20, Лазич - 9, Густаффсон - 7, Андерссон - 3, Нильссон - 2, Таброн - 1, Рундкранц, Бринк, ван Лёйсен, Эдлунд, Финизи, Аррестад, Оттосон
ЧМ-2025 (ж) . Группа A
22 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Таиланд
Окончен
3 : 1
Египет
Таиланд: Кокрам - 19, Нукьянг - 16, Моксри - 14, Янтхависат - 11, Бамрангсак - 6, Вимонрат - 5, Гудпард - 2, Суксод - 2, Конгйот - 1, Кхамвонг, Панной, Синпхо, Ситалоэд, Яйсен
Египет: Хуссамельдейн - 14, Эасса - 12, Метвалли - 11, Ахмед - 4, Эмам - 4, Яссо - 3, Моршеди - 1, Морган, Эсса, Заатар, Амин, Газал, Абделазиз

Группа В. Италия продолжает серию

Италия и Бельгия не испытали никаких проблем в первых матчах – 3:0.

Действующие олимпийские чемпионки продлили свою впечатляющую победную серию, добравшись до красивой отметки в 30 выигранных встреч. «Скуадра адзурра» превзошла своих соперниц из Словакии во всех компонентах игры: атака – 40:31, блок – 7:1, подача – 5:2. Самой результативной стала Паола Эгону с 15 набранными очками.

Италия — Словакия

Италия — Словакия

Фото: volleyballworld.com

А для Бельгии определяющим фактором успеха в игре с Кубой стал блок. Европейские волейболистки 14 раз результативно накрыли атаку соперника, в то время как кубинским спортсменкам это удалось лишь дважды. Центральные сборной Бельгии стали ещё и главными бомбардирами матча: у Натали Лемменс 12 очков и 60% эффективности в атаке, у Силке ван Авермат – 11 очков. У кубинской команды лучшей стала знакомая российским болельщикам Эвилания Мартинес с восемью выигранными мячами.

ЧМ-2025 (ж) . Группа B
22 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Словакия
Италия: Эгону - 15, Нервини - 9, Фар - 7, Данези - 6, Силла - 5, Орро - 4, Антропова - 3, Оморуйи - 2, Джованни - 1, Камби, де Дженнаро, Ферсино, Сартори, Акрари
Словакия: Шундерликова - 12, Гердова - 6, Палгутова - 6, Грушецка - 5, Шепелова - 3, Герелова - 2, Эртельтова, Косекова, Елинкова, Смешкова, Янчова, Фричова, Когутова, Магдинова
ЧМ-2025 (ж) . Группа B
22 августа 2025, пятница. 13:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 0
Куба
Бельгия: Лемменс - 12, ван Авермат - 11, Херботс - 10, Радович - 10, Мартен - 10, Верхельст - 3, ван Сас - 2, Нагельс - 1, Каулберг, Демейер, Креницки, Дебаук, Рампелберг, Франсен
Куба: Мартинес - 8, Тарин - 8, Мадан - 7, Мартинес - 6, Суарес - 6, Морено - 3, Графорт - 1, Кинделан, Англада, Гонсалес, Санчес, Феррер, Ямилена, Джеймс

Группа С. Вернулись спустя полвека

Бразилия возглавила группу С после сухой победы над сборной Греции. Южноамериканки контролировали игру от начала и до конца, не позволив греческой команде набрать и 20 очков ни в одном из сетов. У серебряных призёров прошлого чемпионата мира сразу три игрока завершили встречу с двузначными цифрами: Габриэла Гимараес – 18 очков, Юлия Бергман – 16 – и новичок калининградского «Локомотива» Киси Насименто – 10. Бразилия была сильнее Греции во всех элементах: атака – 49:32, блок – 9:6, эйсы – 3:0.

Бразилия — Греция

Бразилия — Греция

Фото: volleyballworld.com

Сборная Франции в последний раз принимала участие в чемпионате мира аж 51 год назад. И пока возвращение складывается удачно: «трёхцветным» потребовалось всего четыре сета во встрече с Пуэрто-Рико. Отличная возможность, чтобы зацепиться за второе место в группе.

ЧМ-2025 (ж) . Группа C
22 августа 2025, пятница. 15:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Греция
Бразилия: Гимараес - 18, Бергманн - 16, Насименто - 10, Кудиесс - 8, Дуарте - 5, Ратцке - 2, Сантос - 2, Карнейро, Виэзел, Монтибеллер, Неззо, Венк, Васкес, де Арруда
Греция: Антули - 18, Бака - 5, Страндзали - 4, Бакодиму - 4, Тонтаи - 3, Циога - 2, Константиниду - 1, Терзоглу - 1, Артакиану, Тикманиду, Лампруси, Ксантопулу, Каракаси, Цицийянни
ЧМ-2025 (ж) . Группа C
22 августа 2025, пятница. 12:00 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
1 : 3
Франция
Пуэрто-Рико: Васкес - 12, Кампион - 11, Ортис - 6, Сантьяго - 5, Ривера - 4, Рейес - 3, Сантос - 3, Эрнандес - 2, Холлингсворт - 1, Перес - 1, Венегас, Ногерас, Родригес, Валье
Франция: Ндиайе - 22, Казот - 21, Сильвес - 9, Ротар - 9, Фангеду - 8, Стоилькович - 1, Жикель - 1, Данар-Селосс - 1, Шуих-Барбе, Жардино, Элуга, Массюэль, Авежен, Желен

Группа D. Фаворита не боятся!

Сёстры Скиннер привели США к первой победе на ЧМ-2025. Эйвери и Мэдисон на двоих наколотили 28 очков. Но Словения упорно боролась с серебряными призёрами Олимпийских игр. Первые три партии статус фаворита не помогал сборной США контролировать игру. Словенки остро подавали, заставляя соперника атаковать с высоких и отведённых от сетки мячей. Связующая Ева Павлович Мори много рисковала на передачах, отметилась несколькими эйсами и активно действовала на сетке. Также яркую игру показала 22-летняя Фатуматта Силла, набравшая 20 очков. Однако вот удерживать такой высокий темп словенки не смогли. Класс американок всё же сделал своё дело.

Аргентина первой из всех команд отпраздновала победу на чемпионате мира, переиграв сборную Чехии в четырёх сетах. Хотя начало встречи было за европейскими волейболистками, затем чешских волейболисток подвели свои невынужденные ошибки: 27 против 21 у южноамериканок.

ЧМ-2025 (ж) . Группа D
22 августа 2025, пятница. 15:30 МСК
США
Окончен
3 : 1
Словения
США: Скиннер - 15, Скиннер - 13, Франклин - 10, Огбогу - 8, Реттке - 7, Джимерсон - 4, Поултер - 2, Франтти - 2, Самеди - 1, Хенц, Родригес, Иджайд, Каахаайна-Торрес, Эгглстон
Словения: Силла - 20, Милошич - 13, Заткович - 12, Планиншец - 9, Лорбер-Фийок - 7, Павлович - 6, Годец, Юрич, Шифтар, Фрелих, Великоня Грбач, Мазей, Банко, Халужан
ЧМ-2025 (ж) . Группа D
22 августа 2025, пятница. 12:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 3
Аргентина
Чехия: Бранкуска - 17, Грозер - 14, Егларжова - 12, Млейнкова - 7, Буковска - 6, Свободова - 4, Коулисиани - 4, Валкова - 4, Кнейфлова, Павлова, Дигринова, Досталова, Дите, Грабовска
Аргентина: Кугно - 25, Бертолино - 13, Симиан - 10, Кабрера - 7, Гарсия - 6, Родригес - 2, Перес - 2, Майер - 1, Бенитес, Салинас, Фортуна, Беднарек, Графф, Пелосо

Группа E. Убедительный реванш

Турция и Канада без особых проблем добились успеха в своих матчах. Команда Даниэле Сантарелли не оставила никаких шансов испанкам. А канадские волейболистки даже в отсутствие своих звёздных игроков Киры Ван Рик и Алексы Грэй справились с наполовину омолодившейся болгарской сборной. Команда Джованни Гвидетти сделала работу над ошибками после турнира в Китае, в котором уступила Болгарии в пяти партиях. На чемпионате мира канадки смогли взять убедительный реванш в четырёх сетах.

ЧМ-2025 (ж) . Группа E
23 августа 2025, суббота. 15:30 МСК
Турция
Окончен
3 : 0
Испания
Турция: Эркек - 15, Варгас - 14, Каракурт - 12, Джек - 9, Гюнеш - 6, Шахин - 1, Орге Гюнер, Озбай, Баладын, Джебеджиоглу, Эрдем Дюндар, Калач, Айдын, Акарчесме
Испания: Эскамилья - 13, Варела Гомес - 10, Эрнандес - 6, Сегура Пальерес - 5, Де Паула Виана - 4, Фернандес - 4, Аранда - 1, Шлёгель - 1, Ласаро - 1, Прианте Франсес, Мавромматис Лопес, Писа, Льябрес, Хименес Руис
ЧМ-2025 (ж) . Группа E
23 августа 2025, суббота. 12:00 МСК
Канада
Окончен
3 : 1
Болгария
Канада: Митрович - 17, Токбуом - 15, Смрек - 12, Мальо - 8, Джонсон - 6, Гезен - 6, Пеллан - 3, Эндрюс - 2, Савар, Мурманн, Эрбен-Бейкер, Джост, Боровски, Файяд
Болгария: Стоянова - 15, Димитрова - 10, Вучкова - 7, Миланова - 7, Паскова - 7, Станчулова - 6, Кривошийска - 1, Китипова - 1, Нанева - 1, Пашкулева, Николова, Венева, Иванова, Нинова

Группа F. На удивление лёгкая победа

Доминиканская Республика и Китай поставили по галочке в графе побед после первого сыгранного тура. Доминиканские волейболистки на удивление легко одолели сборную Колумбии. Хотя на недавно прошедших Панамериканских играх финальный матч между этими командами получился равным, и лишь в концовках подопечные Маркоса Квика дожимали соперника.

Доминиканская Республика — Китай

Доминиканская Республика — Китай

Фото: volleyballworld.com

А вот китаянкам пришлось отыгрываться в матче с Мексикой. Сборная из Поднебесной долго входила в игру, проиграла первый сет и во втором была близка к провалу. Лишь на балансе получилось сравнять счёт, а потом и оформить трудовую победу. Китай сделал шаг в сторону плей-офф.

ЧМ-2025 (ж) . Группа F
23 августа 2025, суббота. 12:00 МСК
Доминиканская Республика
Окончен
3 : 0
Колумбия
Доминиканская Республика: Мартинес - 20, Гонсалес - 17, Пенья - 11, Мартинес - 9, Гонсалес - 3, Де ла Роса - 2, Карабальо - 1, Родригес, Терреро, Кастильо, Тапия, Перес, Матос, Гильен
Колумбия: Олайя - 11, Паскуа - 9, Сеговия - 5, Ранхель - 5, Карабали - 3, Рентерия - 3, Марин - 2, Рамирес, Сапата, Торо, Лосано, Варгас, Манко, Мартинес
ЧМ-2025 (ж) . Группа F
23 августа 2025, суббота. 15:30 МСК
Китай
Окончен
3 : 1
Мексика
Китай: Юйшань - 23, Мэнцзе - 19, Сянюй - 12, Юаньюань - 10, Хоуюй - 4, Инин - 1, И - 1, Цзысюань - 1, Синь, Сяолань, Цзыюэ, Шумин, Фэйфань, Мэнцзе
Мексика: Мальдонадо - 22, Парра - 10, Брикио - 8, Уриас - 5, Флорес - 4, Гуэрэка - 3, Кастро - 1, Унг - 1, Топете - 1, Маркес, Паласиос, Солар, Ривера, Муньос

Группа G. Польша напугала фанатов

Финалисты Лиги наций – сборные Польши и Германии – показали своё превосходство над сборными Вьетнама и Кении. Хотя поначалу вьетнамская команда, которая впервые участвует на чемпионате мира, заставила понервничать польских болельщиков, забрав первый сет. После такого холодного душа подопечные Стефано Лаварини проснулись и довели встречу до уверенной победы. Но для Вьетнама 1:3 – это неплохой результат, если учесть, что команда выступает без своего лидера Нгуен Тхи Бик Туен, которая в последний момент отказалась от участия в турнире.

Немецким волейболисткам победа досталась куда проще. А вторая партия стала и вовсе разгромной – 25:8. Сразу две волейболистки Германии набрали по 13 очков: доигровщица Лина Альсмайер и диагональная Эмилия Веске. Во втором туре Германия и Польша поменяются своими соперниками.

ЧМ-2025 (ж) . Группа G
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Вьетнам
Польша: Грика, Стысяк, Ковалевска, Корнелюк, Пясецка, Лукасик, Щигловска, Чирняньска, Штефаник, Смажек, Лысяк, Дамаске, Венерска, Юрчик
Вьетнам: Тхюи, Тхюи, Тринь, Данг, Тхоа, Тринь, Куинь, Фыонг, Хьен, Оань, Уен, Тхый, Ань
ЧМ-2025 (ж) . Группа G
23 августа 2025, суббота. 13:00 МСК
Германия
Окончен
3 : 0
Кения
Германия: Альсмайер - 13, Веске - 13, Вайтцель - 9, Штигрот - 6, Шёльцель - 5, Штауц - 2, Цекулаев - 1, Штраубе - 1, Погани, Глаб, Тиммер, Ортман, Нестлер, Штруббе
Кения: Олуоч - 18, Тата - 9, Санде - 6, Мисоки - 2, Экару - 2, Бараса - 1, Боук, Иминза, Каеи, Джепкорир Летинг, Намутира, Нафула, Майва

Группа H. Чемпионки стартовали бодро

Сборные Японии и Сербии также уверенно победили в 1-м туре, потратив минимум физических сил. Японские волейболистки оказались сильнее Камеруна. А действующие чемпионки мира размялись на сборной Украины. Команда Зорана Терзича действовала уверенно в каждом розыгрыше, Тияна Бошкович была неудержима в нападении. Такая безупречная игра увеличивала преимущество Сербии в каждом из сетов.

ЧМ-2025 (ж) . Группа H
23 августа 2025, суббота. 13:00 МСК
Япония
Окончен
3 : 0
Камерун
Япония: Акимото - 18, Китамадо - 10, Исикава - 9, Араки - 5, Сэки - 5, Ямада - 5, Симамура - 4, Миябэ - 2, Кодзима, Фукудомэ, Вада, Ивасава, Накагава, Сато
Камерун: Бламдэ - 11, Адьяна - 9, Нгачё - 5, Набьонг - 5, Оломо - 4, Кунг - 1, Гиголо - 1, Муссоль - 1, Аньюн Мбира, Чомбе Соове, Фоссо Нгемченг, Айомба, Нгамени, Билебель
ЧМ-2025 (ж) . Группа H
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Украина
Сербия: Дангубич, Попович, Миркович, Куртагич, Пушич, Алексич, Узелац, Егдич, Бошкович, Миленкович, Киров, Букилиц, Милевич, Иванович
Украина: Миленко, Мелюшкина, Луценко, Немцева, Дорсман, Герасимчук, Парфёнова, Нудьга, Шаргородская, Капланская, Артышук, Павлик, Крайдуба, Котар

Матчи 2-го тура пройдут уже 24 и 25 августа.

Расписание всех матчей женского ЧМ-2025:
Турнирные таблицы всех групп на женском ЧМ-2025:
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android