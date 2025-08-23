Разминка для фаворитов. Как прошли матчи 1-го тура женского ЧМ-2025 по волейболу

Сенсаций на турнире зрители пока не увидели. Разве что Польша напугала своих болельщиков во встрече с Вьетнамом.

На чемпионате мира – 2025 по волейболу завершились все матчи 1-го тура. Каждая из команд провела по одной игре. В первые два дня турнира обошлось без сенсаций: все фавориты начали с побед.

Группа A. Начали по-хозяйски

Дебютантки чемпионата мира из Швеции уже в стартовом матче с Нидерландами резво включились в борьбу за путёвку в следующий раунд. В составе новичков выступает MVP Лиги чемпионов – диагональная Изабелла Хок. Но усилия нападающей, набравшей 31 очко, перекрыли командные ошибки. Швеция больше партии подарила своим соперницам, допустив 33 осечки. Этого оказалось достаточно, чтобы Нидерланды победили.

А возглавили группу хозяйки соревнований из Таиланда. Тайские волейболистки в трёх партиях справились с Египтом. Азиатская команда, известная больше своими оборонительными навыками, в этой встрече впечатлила своей игрой на сетке: атака – 56:37, блок – 16:9. Также Таиланд выиграл подачу – 4:3 и допустил меньше ошибок. А это значит, что у хозяек теперь появились отличные шансы на выход из своей группы.

Группа В. Италия продолжает серию

Италия и Бельгия не испытали никаких проблем в первых матчах – 3:0.

Действующие олимпийские чемпионки продлили свою впечатляющую победную серию, добравшись до красивой отметки в 30 выигранных встреч. «Скуадра адзурра» превзошла своих соперниц из Словакии во всех компонентах игры: атака – 40:31, блок – 7:1, подача – 5:2. Самой результативной стала Паола Эгону с 15 набранными очками.

Италия — Словакия Фото: volleyballworld.com

А для Бельгии определяющим фактором успеха в игре с Кубой стал блок. Европейские волейболистки 14 раз результативно накрыли атаку соперника, в то время как кубинским спортсменкам это удалось лишь дважды. Центральные сборной Бельгии стали ещё и главными бомбардирами матча: у Натали Лемменс 12 очков и 60% эффективности в атаке, у Силке ван Авермат – 11 очков. У кубинской команды лучшей стала знакомая российским болельщикам Эвилания Мартинес с восемью выигранными мячами.

Группа С. Вернулись спустя полвека

Бразилия возглавила группу С после сухой победы над сборной Греции. Южноамериканки контролировали игру от начала и до конца, не позволив греческой команде набрать и 20 очков ни в одном из сетов. У серебряных призёров прошлого чемпионата мира сразу три игрока завершили встречу с двузначными цифрами: Габриэла Гимараес – 18 очков, Юлия Бергман – 16 – и новичок калининградского «Локомотива» Киси Насименто – 10. Бразилия была сильнее Греции во всех элементах: атака – 49:32, блок – 9:6, эйсы – 3:0.

Бразилия — Греция Фото: volleyballworld.com

Сборная Франции в последний раз принимала участие в чемпионате мира аж 51 год назад. И пока возвращение складывается удачно: «трёхцветным» потребовалось всего четыре сета во встрече с Пуэрто-Рико. Отличная возможность, чтобы зацепиться за второе место в группе.

Группа D. Фаворита не боятся!

Сёстры Скиннер привели США к первой победе на ЧМ-2025. Эйвери и Мэдисон на двоих наколотили 28 очков. Но Словения упорно боролась с серебряными призёрами Олимпийских игр. Первые три партии статус фаворита не помогал сборной США контролировать игру. Словенки остро подавали, заставляя соперника атаковать с высоких и отведённых от сетки мячей. Связующая Ева Павлович Мори много рисковала на передачах, отметилась несколькими эйсами и активно действовала на сетке. Также яркую игру показала 22-летняя Фатуматта Силла, набравшая 20 очков. Однако вот удерживать такой высокий темп словенки не смогли. Класс американок всё же сделал своё дело.

Аргентина первой из всех команд отпраздновала победу на чемпионате мира, переиграв сборную Чехии в четырёх сетах. Хотя начало встречи было за европейскими волейболистками, затем чешских волейболисток подвели свои невынужденные ошибки: 27 против 21 у южноамериканок.

Группа E. Убедительный реванш

Турция и Канада без особых проблем добились успеха в своих матчах. Команда Даниэле Сантарелли не оставила никаких шансов испанкам. А канадские волейболистки даже в отсутствие своих звёздных игроков Киры Ван Рик и Алексы Грэй справились с наполовину омолодившейся болгарской сборной. Команда Джованни Гвидетти сделала работу над ошибками после турнира в Китае, в котором уступила Болгарии в пяти партиях. На чемпионате мира канадки смогли взять убедительный реванш в четырёх сетах.

Группа F. На удивление лёгкая победа

Доминиканская Республика и Китай поставили по галочке в графе побед после первого сыгранного тура. Доминиканские волейболистки на удивление легко одолели сборную Колумбии. Хотя на недавно прошедших Панамериканских играх финальный матч между этими командами получился равным, и лишь в концовках подопечные Маркоса Квика дожимали соперника.

Доминиканская Республика — Китай Фото: volleyballworld.com

А вот китаянкам пришлось отыгрываться в матче с Мексикой. Сборная из Поднебесной долго входила в игру, проиграла первый сет и во втором была близка к провалу. Лишь на балансе получилось сравнять счёт, а потом и оформить трудовую победу. Китай сделал шаг в сторону плей-офф.

Группа G. Польша напугала фанатов

Финалисты Лиги наций – сборные Польши и Германии – показали своё превосходство над сборными Вьетнама и Кении. Хотя поначалу вьетнамская команда, которая впервые участвует на чемпионате мира, заставила понервничать польских болельщиков, забрав первый сет. После такого холодного душа подопечные Стефано Лаварини проснулись и довели встречу до уверенной победы. Но для Вьетнама 1:3 – это неплохой результат, если учесть, что команда выступает без своего лидера Нгуен Тхи Бик Туен, которая в последний момент отказалась от участия в турнире.

Немецким волейболисткам победа досталась куда проще. А вторая партия стала и вовсе разгромной – 25:8. Сразу две волейболистки Германии набрали по 13 очков: доигровщица Лина Альсмайер и диагональная Эмилия Веске. Во втором туре Германия и Польша поменяются своими соперниками.

Группа H. Чемпионки стартовали бодро

Сборные Японии и Сербии также уверенно победили в 1-м туре, потратив минимум физических сил. Японские волейболистки оказались сильнее Камеруна. А действующие чемпионки мира размялись на сборной Украины. Команда Зорана Терзича действовала уверенно в каждом розыгрыше, Тияна Бошкович была неудержима в нападении. Такая безупречная игра увеличивала преимущество Сербии в каждом из сетов.

Матчи 2-го тура пройдут уже 24 и 25 августа.