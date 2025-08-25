Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Обзор матчей 2-го тура женского чемпионата мира — 2025 по волейболу: победы Италии и Сербии, проблемы Польши и Бразилии

У фаворитов проблемы. Что случилось во 2-м туре ЧМ-2025 по волейболу?
Елена Коваленко
Обзор матчей 2-го тура женского ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии
Польша и Бразилия пока заставляют болельщиков нервничать. А Сербия, кажется, и вовсе осталась без своего лучшего игрока.

2-й тур женского чемпионата мира по волейболу подарил болельщикам россыпь ярких и интересных матчей, но и без валидола не обошлось. Сразу несколько фаворитов турнира неожиданно заштормило: Бразилии и Японии пришлось спасаться с 0:2, а Сербии – доигрывать без своего лидера.

Разбираемся, что интересного было во встречах 2-го тура.

Матчи ЧМ-2025 на «Чемпионате» можно смотреть бесплатно:
Большой волейбол — прямо на «Чемпионате»! Смотрим прямые трансляции ЧМ-2025
Live
Большой волейбол — прямо на «Чемпионате»! Смотрим прямые трансляции ЧМ-2025

Группа А. Лидеры определились

Сборные Нидерландов и Таиланда решили свои задачи по выходу в следующий раунд, не дожидаясь 3-го тура. Европейские волейболистки без проблем разобрались с командой из Египта, доминируя по ходу встречи в каждом элементе игры: атака – 44:25, блок – 11:5, подача – 3:0.

Действующие чемпионки Азии из Таиланда не оставили ни шанса сборной Швеции, показав гораздо более стабильное выступление, чем в 1-м туре. Самой яркой во встрече стала диагональная Пимпичая Кокрам, которая набрала 23 очка. В заключительной встрече Нидерланды и Таиланд между собой будут решать, кто с какого места пройдёт дальше. Египет и Швеция сыграют матч престижа, в котором поборются за единственную победу на турнире.

ЧМ-2025 (ж) . Группа A
24 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Нидерланды
Окончен
3 : 0
Египет
Нидерланды: ван де Воссе - 12, Вос - 10, Кок - 8, Тиммерман - 7, Дамбринк - 7, Яспер - 4, Далдероп - 4, Стют - 3, Тен Бринке - 2, Бонгартс - 1, Герритсен, ван Ален, Ресинк, Янсен
Египет: Метвалли - 9, Хуссамельдейн - 6, Эасса - 5, Эмам - 4, Яссо - 2, Морган - 1, Амин - 1, Газал - 1, Ахмед - 1, Эсса, Заатар, Абделазиз, Моршеди
ЧМ-2025 (ж) . Группа A
24 августа 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Таиланд
Окончен
3 : 0
Швеция
Таиланд: Кокрам - 23, Нукьянг - 11, Моксри - 10, Янтхависат - 9, Вимонрат - 5, Гудпард - 4, Кхамвонг, Панной, Синпхо, Ситалоэд, Бамрангсак, Яйсен, Конгйот, Суксод
Швеция: Хок - 25, Хок - 10, Лазич - 4, Густаффсон - 4, Андерссон - 2, Аррестад - 2, Таброн - 1, Рундкранц, Бринк, ван Лёйсен, Нильссон, Эдлунд, Финизи, Оттосон

Группа В. Безупречная игра

Ещё один дуэт лучших команд досрочно определился в группе В. Италия и Бельгия выиграли свои вторые встречи с одинаковым счётом – 3:0. И теперь в 3-м туре будут претендовать на первое место в данном квартете.

«Скуадра адзурра» катком прошлась по кубинским волейболисткам, добавив к своей рекордной серии ещё одну победу и попутно выиграв сет с рекордным счётом – 25:8. Итальянская команда по всем компонентам превзошла своих соперников с огромным запасом: атака – 41:20, блок – 13:3, подача – 6:1. Паола Эгону продолжает держать высокую планку результативности, вновь добившись двузначного показателя в графе набранных очков – 12.

Волейболистки сборной Италии

Волейболистки сборной Италии

Фото: volleyballworld.com

Бельгию к убедительной победе над сборной Словакии привели крайне эффективные действия доигровщицы Бритт Херботс. Нападающая наколотила 21 очко. Бельгийки доминировали от начала и до конца, сыграв ещё и чище сборной Словакии. У подопечных Михала Машека получились обойти соперниц на блоке – 8:5. А во всех остальных элементах заметное превосходство было у бельгиек: атака – 46:33, подача – 5:2.

ЧМ-2025 (ж) . Группа B
24 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Куба
Италия: Эгону - 12, Данези - 8, Нервини - 7, Силла - 7, Фар - 6, Джованни - 5, Орро - 4, Антропова - 4, Акрари - 3, Сартори - 2, Оморуйи - 2, Камби, де Дженнаро, Ферсино
Куба: Мадан - 8, Мартинес - 6, Суарес - 3, Мартинес - 2, Тарин - 2, Джеймс - 2, Морено - 1, Графорт, Кинделан, Англада, Гонсалес, Санчес, Феррер, Ямилена
ЧМ-2025 (ж) . Группа B
24 августа 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 0
Словакия
Бельгия: Херботс - 21, ван Авермат - 12, Мартен - 10, Демейер - 7, Лемменс - 5, Радович - 1, ван Сас, Каулберг, Нагельс, Креницки, Дебаук, Рампелберг, Франсен, Верхельст
Словакия: Грушецка - 13, Палгутова - 9, Шундерликова - 6, Шепелова - 5, Герелова - 4, Елинкова - 3, Гердова - 3, Эртельтова, Косекова, Смешкова, Янчова, Фричова, Когутова, Магдинова

Группа С. Неудобный соперник

Франция уже второй турнир кряду доказывает, что является неудобным соперником для сборной Бразилии. Если в Лиге наций южноамериканкам пришлось отыгрываться со счёта 1:2, то на ЧМ-2025 подопечные Зе Роберту загнали себя в ещё более трудное положение – 0:2. В команде по-прежнему хаос на позиции диагонального игрока. За два первых сета тренер поменял сразу трёх волейболисток этого амплуа, и только после того, как не площадке появилась Розамария Монтибеллер, бразильская команда оправилась и сначала выравняла игру, а затем и оформила вторую победу.

Греция одержала свою первую победу на ЧМ-2025, переиграв Пуэрто-Рико в четырёх сетах. И этот успех позволил греческой команде сохранить шансы на выход из группы. Однако для этого нужно побеждать француженок в оставшемся матче. Именно он и определит, кто продолжит сражение за медали чемпионата мира, а кто отправится собирать чемоданы.

ЧМ-2025 (ж) . Группа C
24 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 2
Франция
Бразилия: Гимараес - 18, Бергманн - 17, Монтибеллер - 14, Кудиесс - 14, Насименто - 10, Дуарте - 9, Виэзел - 3, Карнейро, Ратцке, Неззо, Венк, Сантос, Васкес, де Арруда
Франция: Казот - 20, Ндиайе - 18, Ротар - 12, Элуга - 10, Сильвес - 6, Жикель - 2, Авежен - 2, Фангеду - 1, Шуих-Барбе, Жардино, Стоилькович, Данар-Селосс, Массюэль, Желен
ЧМ-2025 (ж) . Группа C
24 августа 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
1 : 3
Греция
Пуэрто-Рико: Васкес - 14, Кампион - 12, Сантьяго - 7, Ортис - 4, Эрнандес - 4, Холлингсворт - 2, Ривера - 2, Рейес - 1, Перес - 1, Венегас, Ногерас, Родригес, Сантос, Валье
Греция: Антули - 27, Страндзали - 14, Бакодиму - 12, Терзоглу - 11, Тонтаи - 9, Константиниду - 1, Артакиану, Тикманиду, Лампруси, Циога, Ксантопулу, Бака, Каракаси, Цицийянни

Группа D. Матч упущенных возможностей

Сборная США – это пока единственная команда в своей четвёрке, которая уже гарантировала себе участие в следующем этапе. Эту путёвку Штатам обеспечила победа над Аргентиной. Хотя «звёздно-полосатые» снова сыграли на нервах своих болельщиков, отдав второй сет. После чего им пришлось героически возвращаться в игру, вспомнив о своём статусе фаворитов матча. В третьей и четвёртой партиях американские волейболистки не позволили соперницам даже подумать, что исход может быть другим.

Волейболистки сборной США

Волейболистки сборной США

Фото: volleyballworld.com

Словения была близка к сухой победе над сборной Чехии и к своему первому успеху на ЧМ-2025. Девушки вели по ходу встречи 2:0 и в третьем сете могли дожать соперника. Но сборная Чехии сумела выиграть партию на балансе, а после – совершить классический камбэк. Теперь у Аргентины и Чехии есть по одной победе, а у Словении – только чисто теоретические шансы в борьбе за второе место в группе. В любом случае всё определится в 3-м туре.

ЧМ-2025 (ж) . Группа D
24 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
США
Окончен
3 : 1
Аргентина
США: Реттке - 15, Франклин - 15, Огбогу - 14, Скиннер - 13, Скиннер - 7, Самеди - 4, Поултер - 3, Франтти, Хенц, Родригес, Иджайд, Джимерсон, Каахаайна-Торрес, Эгглстон
Аргентина: Кугно - 29, Бертолино - 6, Симиан - 6, Родригес - 3, Кабрера - 3, Перес - 2, Майер - 2, Графф - 2, Беднарек - 1, Бенитес, Салинас, Гарсия, Фортуна, Пелосо
ЧМ-2025 (ж) . Группа D
24 августа 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Чехия
Окончен
3 : 2
Словения
Чехия: Бранкуска - 24, Грозер - 15, Млейнкова - 15, Егларжова - 11, Коулисиани - 5, Кнейфлова - 2, Свободова - 2, Валкова - 1, Грабовска - 1, Павлова, Буковска, Дигринова, Досталова, Дите
Словения: Силла - 23, Милошич - 18, Лорбер-Фийок - 16, Заткович - 11, Планиншец - 7, Павлович - 3, Годец, Юрич, Шифтар, Фрелих, Великоня Грбач, Мазей, Банко, Халужан

Группа E. Ошибка за ошибкой

Турция и Канада после двух туров забронировали себе места в числе 16 лучших команд, которые продолжат выступление на чемпионате мира. В заключительной встрече эти сборные разыграют первое место в группе.

Сборные Канады и Испании на двоих допустили 70 ошибок! Игра проходила в упорной борьбе, и ни одна из команд не хотела уступать. Канадским волейболисткам приходилось постоянно отыгрываться по ходу встречи, но в итоге именно команда Джованни Гвидетти добыла драгоценную победу.

Волейболистки сборной Турции

Волейболистки сборной Турции

Фото: volleyballworld.com

Турецкой команде во встрече с Болгарией победа далась меньшими усилиями – матч завершился в трёх сетах. Только первая партия прошла на равных, и концовку пришлось выцарапывать на балансе. Однако удача, подкреплённая мощными атаками Мелиссы Варгас, была на стороне команды Даниэле Сантарелли. А диагональная стала самой результативной, набрав 20 очков.

ЧМ-2025 (ж) . Группа E
25 августа 2025, понедельник. 12:00 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Испания
Канада: Митрович - 21, Джонсон - 18, Токбуом - 15, Мальо - 10, Смрек - 6, Гезен - 5, Савар - 1, Пеллан - 1, Мурманн, Эрбен-Бейкер, Джост, Боровски, Файяд, Эндрюс
Испания: Варела Гомес - 16, Эрнандес - 12, Сегура Пальерес - 12, Эскамилья - 11, Фернандес - 8, Де Паула Виана - 3, Шлёгель - 3, Аранда - 1, Прианте Франсес, Мавромматис Лопес, Писа, Льябрес, Хименес Руис, Ласаро
ЧМ-2025 (ж) . Группа E
25 августа 2025, понедельник. 15:30 МСК
Турция
Окончен
3 : 0
Болгария
Турция: Варгас - 20, Каракурт - 13, Джек - 8, Гюнеш - 8, Эркек - 4, Озбай - 2, Айдын - 2, Шахин - 1, Орге Гюнер, Баладын, Джебеджиоглу, Эрдем Дюндар, Калач, Акарчесме
Болгария: Миланова - 11, Димитрова - 8, Вучкова - 7, Стоянова - 7, Венева - 5, Паскова - 4, Китипова - 2, Станчулова, Кривошийска, Пашкулева, Нанева, Николова, Иванова, Нинова

Группа F. Доминиканский локомотив

Доминиканская Республика во втором подряд матче достаточно легко одолела своего соперника. На этот раз доминиканки сыграли «на ноль» с Мексикой. Хорошо знакомая казанским болельщикам Брайелин Мартинес является настоящим локомотивом атак в своей сборной. Доигровщица одна забила 22 мяча, которых хватило практически на целый сет. Успех гарантировал команде участие в 1/8 финала чемпионата мира, но для начала нужно решить, с какого места она туда попадёт. А это станет ясно только после очной встречи с китайской сборной, которая также одержала свою вторую победу на турнире, переиграв в четырёх сетах Колумбию.

ЧМ-2025 (ж) . Группа F
25 августа 2025, понедельник. 12:00 МСК
Доминиканская Республика
Окончен
3 : 0
Мексика
Доминиканская Республика: Мартинес - 22, Пенья - 11, Гонсалес - 8, Мартинес - 6, Гонсалес - 3, Родригес, Терреро, Кастильо, Тапия, Перес, Матос, Гильен, Де ла Роса, Карабальо
Мексика: Мальдонадо - 12, Уриас - 8, Парра - 5, Гуэрэка - 4, Кастро - 3, Флорес - 2, Брикио - 1, Ривера - 1, Топете - 1, Унг, Маркес, Паласиос, Солар, Муньос
ЧМ-2025 (ж) . Группа F
25 августа 2025, понедельник. 15:30 МСК
Китай
Окончен
3 : 1
Колумбия
Китай: Юйшань - 17, Сянюй - 15, Синь - 11, Юаньюань - 10, И - 10, Мэнцзе - 5, Инин - 1, Цзысюань - 1, Сяолань, Цзыюэ, Шумин, Хоуюй, Фэйфань, Мэнцзе
Колумбия: Олайя - 21, Паскуа - 14, Сеговия - 12, Карабали - 8, Ранхель - 4, Марин - 1, Рамирес, Сапата, Торо, Рентерия, Лосано, Варгас, Манко, Мартинес

Группа G. Слаженная игра

Вьетнам ничем не удивил сборную Германии и даже облегчил сопернику жизнь, отдав неточными действиями практически сет. Азиатская команда ошиблась 19 раз, в то время как немецкие волейболистки действовали слаженно на протяжении всего матча и допустили всего 11 осечек. Фантастический процент в нападении показала центральная блокирующая Камилла Вайтцель. Капитан реализовала 79% отданных ей мячей.

А Польша продолжает отдавать партии аутсайдерам турнира. Во второй встрече Команда Стефано Лаварини позволила Кении зацепить второй сет. Что интересно, польские волейболистки уступили кенийкам на блоке, имея в своём составе лучшую блокирующую Лиги наций двух последних лет – Агнешку Корнелюк. С таким подходом у Германии есть все шансы обыграть Польшу и неожиданно пробиться в плей-офф ЧМ-2025 с первого места.

ЧМ-2025 (ж) . Группа G
25 августа 2025, понедельник. 13:00 МСК
Германия
Окончен
3 : 0
Вьетнам
Германия: Вайтцель - 15, Ортман - 14, Альсмайер - 13, Веске - 9, Шёльцель - 9, Штраубе - 4, Погани, Глаб, Штауц, Штигрот, Тиммер, Цекулаев, Нестлер, Штруббе
Вьетнам: Тхюи - 17, Тринь - 6, Тринь - 4, Куинь - 3, Тхый - 3, Оань - 2, Уен - 2, Тхюи, Данг, Тхоа, Фыонг, Хьен, Ань
ЧМ-2025 (ж) . Группа G
25 августа 2025, понедельник. 16:30 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Кения
Польша: Чирняньска - 15, Лукасик - 14, Смажек - 12, Корнелюк - 11, Стысяк - 6, Грика - 4, Пясецка - 2, Венерска - 2, Ковалевска, Щигловска, Штефаник, Лысяк, Дамаске, Юрчик
Кения: Адиамбо - 18, Бараса - 12, Тата - 10, Экару - 7, Джепкорир Летинг - 3, Мисоки - 2, Санде - 2, Каеи - 1, Боук, Лихайо, Намутира, Нафула, Майва

Группа H. Сербия без лидера

Ещё один классический пятисетовик увидели зрители в Бангкоке: Украина мощно провела первую половину матча, отловив нападение японок своим блоком – 2:0. Но довести игру до логического конца украинки не смогли. Сборная Японии смогла перебегать соперниц в защите и увести игру в укороченный сет, в которым добилась весьма уверенной победы.

Действующие чемпионки мира из Сербии оставили с «баранкой» очередного своего соперника – сборную Камеруна. Победа досталась команде Зорана Терзича без особых проблем, однако гром грянул там, где не ждали. Травму получила MVP ЧМ-2022 – Тияна Бошкович. Диагональная покинула площадку в середине второго сета и больше на ней не появилась. Вернётся ли Бошкович в строй или Сербия осталась без своего главного бомбардира?

ЧМ-2025 (ж) . Группа H
25 августа 2025, понедельник. 13:00 МСК
Япония
Окончен
3 : 2
Украина
Япония: Исикава - 28, Сато - 24, Вада - 12, Симамура - 10, Акимото - 5, Ямада - 2, Сэки - 1, Миябэ - 1, Араки, Кодзима, Фукудомэ, Ивасава, Накагава, Китамадо
Украина: Миленко - 21, Мелюшкина - 18, Крайдуба - 16, Нудьга - 6, Дорсман - 5, Шаргородская - 4, Павлик - 4, Артышук - 1, Луценко, Немцева, Герасимчук, Парфёнова, Капланская, Котар
ЧМ-2025 (ж) . Группа H
25 августа 2025, понедельник. 16:30 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Камерун
Сербия: Узелац - 18, Алексич - 13, Дангубич - 8, Бошкович - 6, Миркович - 2, Киров - 2, Букилч - 2, Попович, Куртагич, Пушич, Егдич, Миленкович, Милевич, Иванович
Камерун: Оломо - 11, Бламдэ - 10, Нгачё - 7, Набьонг - 3, Аньюн Мбира - 1, Адьяна - 1, Кунг, Гиголо, Чомбе Соове, Фоссо Нгемченг, Айомба, Муссоль, Нгамени, Билебель

Встречи заключительного тура ЧМ-2025 пройдут 26 и 27 августа.

Полное расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица всех групп ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android