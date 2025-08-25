У фаворитов проблемы. Что случилось во 2-м туре ЧМ-2025 по волейболу?

Польша и Бразилия пока заставляют болельщиков нервничать. А Сербия, кажется, и вовсе осталась без своего лучшего игрока.

2-й тур женского чемпионата мира по волейболу подарил болельщикам россыпь ярких и интересных матчей, но и без валидола не обошлось. Сразу несколько фаворитов турнира неожиданно заштормило: Бразилии и Японии пришлось спасаться с 0:2, а Сербии – доигрывать без своего лидера.

Разбираемся, что интересного было во встречах 2-го тура.

Группа А. Лидеры определились

Сборные Нидерландов и Таиланда решили свои задачи по выходу в следующий раунд, не дожидаясь 3-го тура. Европейские волейболистки без проблем разобрались с командой из Египта, доминируя по ходу встречи в каждом элементе игры: атака – 44:25, блок – 11:5, подача – 3:0.

Действующие чемпионки Азии из Таиланда не оставили ни шанса сборной Швеции, показав гораздо более стабильное выступление, чем в 1-м туре. Самой яркой во встрече стала диагональная Пимпичая Кокрам, которая набрала 23 очка. В заключительной встрече Нидерланды и Таиланд между собой будут решать, кто с какого места пройдёт дальше. Египет и Швеция сыграют матч престижа, в котором поборются за единственную победу на турнире.

Группа В. Безупречная игра

Ещё один дуэт лучших команд досрочно определился в группе В. Италия и Бельгия выиграли свои вторые встречи с одинаковым счётом – 3:0. И теперь в 3-м туре будут претендовать на первое место в данном квартете.

«Скуадра адзурра» катком прошлась по кубинским волейболисткам, добавив к своей рекордной серии ещё одну победу и попутно выиграв сет с рекордным счётом – 25:8. Итальянская команда по всем компонентам превзошла своих соперников с огромным запасом: атака – 41:20, блок – 13:3, подача – 6:1. Паола Эгону продолжает держать высокую планку результативности, вновь добившись двузначного показателя в графе набранных очков – 12.

Волейболистки сборной Италии Фото: volleyballworld.com

Бельгию к убедительной победе над сборной Словакии привели крайне эффективные действия доигровщицы Бритт Херботс. Нападающая наколотила 21 очко. Бельгийки доминировали от начала и до конца, сыграв ещё и чище сборной Словакии. У подопечных Михала Машека получились обойти соперниц на блоке – 8:5. А во всех остальных элементах заметное превосходство было у бельгиек: атака – 46:33, подача – 5:2.

Группа С. Неудобный соперник

Франция уже второй турнир кряду доказывает, что является неудобным соперником для сборной Бразилии. Если в Лиге наций южноамериканкам пришлось отыгрываться со счёта 1:2, то на ЧМ-2025 подопечные Зе Роберту загнали себя в ещё более трудное положение – 0:2. В команде по-прежнему хаос на позиции диагонального игрока. За два первых сета тренер поменял сразу трёх волейболисток этого амплуа, и только после того, как не площадке появилась Розамария Монтибеллер, бразильская команда оправилась и сначала выравняла игру, а затем и оформила вторую победу.

Греция одержала свою первую победу на ЧМ-2025, переиграв Пуэрто-Рико в четырёх сетах. И этот успех позволил греческой команде сохранить шансы на выход из группы. Однако для этого нужно побеждать француженок в оставшемся матче. Именно он и определит, кто продолжит сражение за медали чемпионата мира, а кто отправится собирать чемоданы.

Группа D. Матч упущенных возможностей

Сборная США – это пока единственная команда в своей четвёрке, которая уже гарантировала себе участие в следующем этапе. Эту путёвку Штатам обеспечила победа над Аргентиной. Хотя «звёздно-полосатые» снова сыграли на нервах своих болельщиков, отдав второй сет. После чего им пришлось героически возвращаться в игру, вспомнив о своём статусе фаворитов матча. В третьей и четвёртой партиях американские волейболистки не позволили соперницам даже подумать, что исход может быть другим.

Волейболистки сборной США Фото: volleyballworld.com

Словения была близка к сухой победе над сборной Чехии и к своему первому успеху на ЧМ-2025. Девушки вели по ходу встречи 2:0 и в третьем сете могли дожать соперника. Но сборная Чехии сумела выиграть партию на балансе, а после – совершить классический камбэк. Теперь у Аргентины и Чехии есть по одной победе, а у Словении – только чисто теоретические шансы в борьбе за второе место в группе. В любом случае всё определится в 3-м туре.

Группа E. Ошибка за ошибкой

Турция и Канада после двух туров забронировали себе места в числе 16 лучших команд, которые продолжат выступление на чемпионате мира. В заключительной встрече эти сборные разыграют первое место в группе.

Сборные Канады и Испании на двоих допустили 70 ошибок! Игра проходила в упорной борьбе, и ни одна из команд не хотела уступать. Канадским волейболисткам приходилось постоянно отыгрываться по ходу встречи, но в итоге именно команда Джованни Гвидетти добыла драгоценную победу.

Волейболистки сборной Турции Фото: volleyballworld.com

Турецкой команде во встрече с Болгарией победа далась меньшими усилиями – матч завершился в трёх сетах. Только первая партия прошла на равных, и концовку пришлось выцарапывать на балансе. Однако удача, подкреплённая мощными атаками Мелиссы Варгас, была на стороне команды Даниэле Сантарелли. А диагональная стала самой результативной, набрав 20 очков.

Группа F. Доминиканский локомотив

Доминиканская Республика во втором подряд матче достаточно легко одолела своего соперника. На этот раз доминиканки сыграли «на ноль» с Мексикой. Хорошо знакомая казанским болельщикам Брайелин Мартинес является настоящим локомотивом атак в своей сборной. Доигровщица одна забила 22 мяча, которых хватило практически на целый сет. Успех гарантировал команде участие в 1/8 финала чемпионата мира, но для начала нужно решить, с какого места она туда попадёт. А это станет ясно только после очной встречи с китайской сборной, которая также одержала свою вторую победу на турнире, переиграв в четырёх сетах Колумбию.

Группа G. Слаженная игра

Вьетнам ничем не удивил сборную Германии и даже облегчил сопернику жизнь, отдав неточными действиями практически сет. Азиатская команда ошиблась 19 раз, в то время как немецкие волейболистки действовали слаженно на протяжении всего матча и допустили всего 11 осечек. Фантастический процент в нападении показала центральная блокирующая Камилла Вайтцель. Капитан реализовала 79% отданных ей мячей.

А Польша продолжает отдавать партии аутсайдерам турнира. Во второй встрече Команда Стефано Лаварини позволила Кении зацепить второй сет. Что интересно, польские волейболистки уступили кенийкам на блоке, имея в своём составе лучшую блокирующую Лиги наций двух последних лет – Агнешку Корнелюк. С таким подходом у Германии есть все шансы обыграть Польшу и неожиданно пробиться в плей-офф ЧМ-2025 с первого места.

Группа H. Сербия без лидера

Ещё один классический пятисетовик увидели зрители в Бангкоке: Украина мощно провела первую половину матча, отловив нападение японок своим блоком – 2:0. Но довести игру до логического конца украинки не смогли. Сборная Японии смогла перебегать соперниц в защите и увести игру в укороченный сет, в которым добилась весьма уверенной победы.

Действующие чемпионки мира из Сербии оставили с «баранкой» очередного своего соперника – сборную Камеруна. Победа досталась команде Зорана Терзича без особых проблем, однако гром грянул там, где не ждали. Травму получила MVP ЧМ-2022 – Тияна Бошкович. Диагональная покинула площадку в середине второго сета и больше на ней не появилась. Вернётся ли Бошкович в строй или Сербия осталась без своего главного бомбардира?

Встречи заключительного тура ЧМ-2025 пройдут 26 и 27 августа.