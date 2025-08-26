Скидки
16:30 Мск
Волейбол Статьи

ЧМ по волейболу – 2025 среди женских команд: результаты группового этапа, турнирная сетка, расклады на выход из группы и плей-офф

Не все звёзды дойдут до финала! Турнирные расклады на групповой этап и плей-офф ЧМ-2025
Юлия Сидорова
Расклады ЧМ-2025 по волейболу после 2-го тура
Уже после двух туров просматриваются очертания дальнейшей сетки. И не все фавориты могут чувствовать себя спокойно.

До завершения группового этапа женского чемпионата мира по волейболу остался всего один тур. Некоторым командам третий матч позволит просто остаться в турнире, другие смогут выйти на удобного соперника в плей-офф, а третьи после него завершат свой турнирный путь в Таиланде.

Разбираемся, кого что ждёт в ближайшие два дня и дальше.

Как прошёл 2-й тур ЧМ-2025 по волейболу:
Группа А

Таиланд и Нидерланды со 100-процентной гарантией выходят в 1/8 финала. В решающем матче они будут бороться за первое место.

Швеция и Египет уже точно покинут турнир.

Группа В

Италия и Бельгия также гарантировали себе места в плей-офф. 26 августа эти две команды будут делить первое место в группе. Италия – фаворит.

Словакия и Куба покинут турнир.

Сборная Италии по волейболу

Сборная Италии по волейболу

Фото: en.volleyballworld.com

Группа С

Бразилия забронировала себе место в 1/8 финала ещё до начала третьего матча. Команде осталось сыграть со сборной Пуэрто-Рико, для которой встреча точно станет последней на ЧМ-2025: не поможет даже победа.

А вот Франция и Греция поборются между собой за выход в плей-офф. В 1/8 финала прорвётся победитель, причём, если Бразилия проиграет Пуэрто-Рико, какая-то из европейских сборных может стать даже первой.

Группа D

Сборная США уже прошла в 1/8 финала чемпионата мира. В 3-м туре основная борьба за вакантное место в плей-офф заочно развернётся между Аргентиной и Чехией. Обеим командам нужна только победа: Аргентине – в матче со Словенией, а Чехии – во встрече с США. Но если обе сборные синхронно проиграют, то свой теоретический шанс на спасение может реализовать Словения, которой нужно будет надеяться, что очков хватит для второго места.

Волейболистки сборной США

Волейболистки сборной США

Фото: en.volleyballworld.com

Группа E

Турция и Канада вышли в плей-офф, не дожидаясь 3-го тура. 27 августа в очной борьбе они распределят места, с которых пройдут в 1/8 финала.

Испания и Болгария покинут турнир.

Группа F

Доминиканская Республика и Китай также вышли в плей-офф досрочно. В заключительный день группового этапа они сыграют за первое место.

Мексика и Колумбия покинут турнир.

Хинейри Мартинес и Брайелин Мартинес (Доминиканская Республика)

Хинейри Мартинес и Брайелин Мартинес (Доминиканская Республика)

Фото: en.volleyballworld.com

Группа G

Германия и Польша – в 1/8 финала и будут играть за первое место в группе.

Кения и Вьетнам покинут турнир.

Группа H

Сербия и Япония прошли в плей-офф. Как и во многих группах, им осталось поделить друг с другом первое место в квартете.

Украина и Камерун покинут турнир.

Их судьба может решиться уже в 1/8 финала:
А что будет в плей-офф?

Турнирная сетка чемпионата мира построена так, что командам, которые в 3-м туре группового этапа играют глобально ничего не значащий матч за первое место, в случае синхронного успеха в 1/8 финала всё равно придётся играть друг с другом, но уже без права на ошибку: проиграл – вылетел.

На стадиях 1/8 и 1/4 финала лидирующие представители групп будут сражаться попарно: в верхнюю половину сетки попадают сборные из квартетов: А – Н и D – E, а в нижнюю, соответственно, из групп B – G и C – F.

Таблицы групп ЧМ-2025 и турнирная сетка

Исходя из этой сетки, можно сделать несколько наблюдений:

1. Италию ждёт очень непростой путь к вершине. На первых двух стадиях плей-офф она сыграет и с крепкой Германией, и с набирающей обороты Польшей. А уже в полуфинале мы, вероятно, увидим досрочный финал Италия – Бразилия.

2. Теоретически Сербия и Япония должны проходить представителей группы A и в очной битве определять полуфиналиста ЧМ от верхней четверти сетки.

3. Четвёртым полуфиналистом станет лучший представитель групп D и E. Наверное, это будет либо Турция, либо США, однако возможны и сюрпризы.

Теоретически полуфиналы ЧМ-2025 могут выглядеть так:

  • Сербия/Япония – США/Турция.
  • Италия – Бразилия.

Но, конечно, в спорте возможны неожиданности и сенсации. Девушки из Германии или Польши, будут заряжены на то, чтобы прервать сумасшедшую победную серию итальянок. Довольно крепко смотрится и сборная Доминиканской Республики – выстоит ли Бразилия?

Так что интересных матчей на ЧМ-2025 будет ещё много.

Большой волейбол — прямо на «Чемпионате»! Смотрим прямые трансляции ЧМ-2025
