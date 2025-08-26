Уже после двух туров просматриваются очертания дальнейшей сетки. И не все фавориты могут чувствовать себя спокойно.

Не все звёзды дойдут до финала! Турнирные расклады на групповой этап и плей-офф ЧМ-2025

До завершения группового этапа женского чемпионата мира по волейболу остался всего один тур. Некоторым командам третий матч позволит просто остаться в турнире, другие смогут выйти на удобного соперника в плей-офф, а третьи после него завершат свой турнирный путь в Таиланде.

Разбираемся, кого что ждёт в ближайшие два дня и дальше.

Группа А

Таиланд и Нидерланды со 100-процентной гарантией выходят в 1/8 финала. В решающем матче они будут бороться за первое место.

Швеция и Египет уже точно покинут турнир.

Группа В

Италия и Бельгия также гарантировали себе места в плей-офф. 26 августа эти две команды будут делить первое место в группе. Италия – фаворит.

Словакия и Куба покинут турнир.

Сборная Италии по волейболу Фото: en.volleyballworld.com

Группа С

Бразилия забронировала себе место в 1/8 финала ещё до начала третьего матча. Команде осталось сыграть со сборной Пуэрто-Рико, для которой встреча точно станет последней на ЧМ-2025: не поможет даже победа.

А вот Франция и Греция поборются между собой за выход в плей-офф. В 1/8 финала прорвётся победитель, причём, если Бразилия проиграет Пуэрто-Рико, какая-то из европейских сборных может стать даже первой.

Группа D

Сборная США уже прошла в 1/8 финала чемпионата мира. В 3-м туре основная борьба за вакантное место в плей-офф заочно развернётся между Аргентиной и Чехией. Обеим командам нужна только победа: Аргентине – в матче со Словенией, а Чехии – во встрече с США. Но если обе сборные синхронно проиграют, то свой теоретический шанс на спасение может реализовать Словения, которой нужно будет надеяться, что очков хватит для второго места.

Волейболистки сборной США Фото: en.volleyballworld.com

Группа E

Турция и Канада вышли в плей-офф, не дожидаясь 3-го тура. 27 августа в очной борьбе они распределят места, с которых пройдут в 1/8 финала.

Испания и Болгария покинут турнир.

Группа F

Доминиканская Республика и Китай также вышли в плей-офф досрочно. В заключительный день группового этапа они сыграют за первое место.

Мексика и Колумбия покинут турнир.

Хинейри Мартинес и Брайелин Мартинес (Доминиканская Республика) Фото: en.volleyballworld.com

Группа G

Германия и Польша – в 1/8 финала и будут играть за первое место в группе.

Кения и Вьетнам покинут турнир.

Группа H

Сербия и Япония прошли в плей-офф. Как и во многих группах, им осталось поделить друг с другом первое место в квартете.

Украина и Камерун покинут турнир.

А что будет в плей-офф?

Турнирная сетка чемпионата мира построена так, что командам, которые в 3-м туре группового этапа играют глобально ничего не значащий матч за первое место, в случае синхронного успеха в 1/8 финала всё равно придётся играть друг с другом, но уже без права на ошибку: проиграл – вылетел.

На стадиях 1/8 и 1/4 финала лидирующие представители групп будут сражаться попарно: в верхнюю половину сетки попадают сборные из квартетов: А – Н и D – E, а в нижнюю, соответственно, из групп B – G и C – F.

Исходя из этой сетки, можно сделать несколько наблюдений:

1. Италию ждёт очень непростой путь к вершине. На первых двух стадиях плей-офф она сыграет и с крепкой Германией, и с набирающей обороты Польшей. А уже в полуфинале мы, вероятно, увидим досрочный финал Италия – Бразилия.

2. Теоретически Сербия и Япония должны проходить представителей группы A и в очной битве определять полуфиналиста ЧМ от верхней четверти сетки.

3. Четвёртым полуфиналистом станет лучший представитель групп D и E. Наверное, это будет либо Турция, либо США, однако возможны и сюрпризы.

Теоретически полуфиналы ЧМ-2025 могут выглядеть так:

Сербия/Япония – США/Турция.

Италия – Бразилия.

Но, конечно, в спорте возможны неожиданности и сенсации. Девушки из Германии или Польши, будут заряжены на то, чтобы прервать сумасшедшую победную серию итальянок. Довольно крепко смотрится и сборная Доминиканской Республики – выстоит ли Бразилия?

Так что интересных матчей на ЧМ-2025 будет ещё много.