Волейбол Статьи

ЧМ по волейболу — 2025 среди женских команд, обзор матчей 3-го тура, кто прошёл в плей-офф, удивительный подвиг Словении

Подвиг на ЧМ-2025 по волейболу. Как Словения прорвалась в плей-офф с последнего места?!
Елена Коваленко
Обзор матчей 3-го тура ЧМ по волейболу
Аудио-версия:
В успех словенок, кажется, никто не верил, а они всех удивили! А что ещё интересного произошло в 3-м туре группового этапа?

На чемпионате мира по волейболу – 2025 в Таиланде завершился групповой этап и, соответственно, определился список из 16 команд, которые продолжат борьбу за медали турнира. Все фавориты остались в строю, а больше других, пожалуй, удивила команда Словении. Дебютантки чемпионатов мира с ходу прорвались в 1/8 финала, опередив более опытные Аргентину и Чехию.

А что ещё интересного произошло в 3-м туре?

Матчи ЧМ-2025 можно смотреть на «Чемпионате»:
Большой волейбол — прямо на «Чемпионате»! Смотрим прямые трансляции ЧМ-2025
Live
Большой волейбол — прямо на «Чемпионате»! Смотрим прямые трансляции ЧМ-2025

Группа А. Несостоявшийся рекорд

Сборная Таиланда в матче за первое место с Нидерландами «прокатила» своих болельщиков на американских горках. Хозяйки площадки на протяжении всей встречи были впереди (1:0, 2:1), но каждый раз позволяли сопернику сравнивать счёт. За что в итоге и поплатились: в концовке терпеливее и аккуратнее оказалась европейская сборная. Нидерланды остались непобеждёнными и начнут плей-офф с более выгодной позиции.

MVP Лиги чемпионов шведка Изабелла Хок стала самым результативным игроком предварительного этапа, набрав 95 очков за три встречи. Интересной, какой рекорд покорился бы диагональной, если бы её команда прошла дальше. Однако мы этого, к сожалению, не узнаем, потому что Швеция хоть и обыграла Египет в третьем матче, чемпионат мира всё же покидает.

ЧМ-2025 (ж) . Группа A
26 августа 2025, вторник. 16:30 МСК
Таиланд
Окончен
2 : 3
Нидерланды
Таиланд: Кокрам - 20, Янтхависат - 14, Моксри - 9, Бамрангсак - 8, Нукьянг - 7, Синпхо - 3, Гудпард - 1, Ситалоэд - 1, Яйсен - 1, Конгйот - 1, Вимонрат - 1, Панной, Нахуанонг, Суксод
Нидерланды: Далдероп - 26, Тиммерман - 14, ван де Воссе - 11, Вос - 9, Яспер - 8, Дамбринк - 8, Стют - 7, ван Ален - 1, Бонгартс - 1, Тен Бринке, Герритсен, Кок, Ресинк, Янсен
ЧМ-2025 (ж) . Группа A
26 августа 2025, вторник. 13:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 1
Египет
Швеция: Хок - 39, Хок - 17, Таброн - 15, Густаффсон - 7, Лазич - 6, Нильссон - 3, Андерссон - 2, ван Лёйсен - 2, Аррестад - 1, Рундкранц, Бринк, Эдлунд, Финизи, Оттосон
Египет: Хуссамельдейн - 18, Эасса - 14, Метвалли - 13, Моршеди - 11, Ахмед - 3, Морган, Эсса, Заатар, Амин, Яссо, Газал, Абделазиз, Эмам

Группа B. Без сюрпризов

Бельгия – это пока единственная команда, которая заставила итальянок приложить видимые усилия для достижения победы. Бельгийские волейболистки отлично подавали, что позволило им расшатать приём итальянок и оформить пять эйсов, а заодно и зацепить третий сет. Но одного элемента недостаточно для победы в матче с действующими олимпийскими чемпионками. Подопечным Хулио Веласко не было равных в борьбе у сетки: атака – 56:47, где 23 мяча вколотила Паола Эгону, на блоке и вовсе ошеломляющее превосходство «Скуадра адзурра» – 15:2! Поэтому в группе В обошлось без неожиданностей: Италия – первая, Бельгия – вторая.

Волейболистки сборной Италии

Волейболистки сборной Италии

Фото: volleyballworld.com

Сборная Кубы, хоть и завершила своё выступление на турнире, но сделала это на позитиве, победив Словакию. Обе команды выходили на площадку уже без шансов попасть в отборочный раунд, однако хотели одержать победу перед возвращением домой. Кубинки, кажется, старались чуть лучше.

ЧМ-2025 (ж) . Группа B
26 августа 2025, вторник. 13:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Бельгия
Италия: Эгону - 28, Нервини - 14, Фар - 11, Данези - 8, Силла - 8, Орро - 2, Антропова - 2, Акрари - 1, Камби, де Дженнаро, Ферсино, Сартори, Оморуйи, Джованни
Бельгия: Мартен - 16, Херботс - 15, ван Авермат - 6, Лемменс - 4, ван Сас - 3, Креницки - 3, Радович - 2, Каулберг - 2, Демейер - 2, Верхельст - 1, Нагельс, Дебаук, Рампелберг, Франсен
ЧМ-2025 (ж) . Группа B
26 августа 2025, вторник. 16:30 МСК
Куба
Окончен
3 : 1
Словакия
Куба: Мартинес - 20, Суарес - 17, Мадан - 14, Джеймс - 13, Мартинес - 11, Морено - 4, Гонсалес - 1, Графорт, Кинделан, Англада, Санчес, Феррер, Ямилена, Тарин
Словакия: Шепелова - 25, Фричова - 15, Елинкова - 12, Герелова - 8, Шундерликова - 7, Косекова - 2, Палгутова - 2, Смешкова - 2, Когутова - 2, Эртельтова, Гердова, Янчова, Грушецка, Магдинова

Группа C. Вышли, но не без труда

В квартете С внимание привлекала пара Франция – Греция. Именно в этой битве разыгрывалась вторая путёвка в плей-офф. Задачу по выходу выполнили французские волейболистки, но сделали это с большим трудом. Греция не чувствовала себя аутсайдером, выиграла первый сет с большим отрывом и в следующих партиях вела в счёте. Однако в итоге Франции хватило сил добыть победу и пройти дальше, оставив Грецию за бортом чемпионата.

Бразилия перед переездом в столицу Таиланда укрепила своё лидерство, переиграв команду Пуэрто-Рико в трёх сетах. Южноамериканки доминировали во всех компонентах: атака – 38:34, подача – 3:0, а на блоке они превзошли даже результат итальянской сборной, «зачехлив» соперниц 17 раз.

ЧМ-2025 (ж) . Группа C
26 августа 2025, вторник. 12:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Греция
Франция: Казот - 25, Ндиайе - 19, Ротар - 13, Сильвес - 7, Элуга - 5, Фангеду - 2, Данар-Селосс - 2, Стоилькович - 1, Шуих-Барбе, Жардино, Жикель, Массюэль, Авежен, Желен
Греция: Антули - 21, Бакодиму - 16, Страндзали - 15, Тонтаи - 10, Константиниду - 4, Циога - 3, Артакиану, Тикманиду, Лампруси, Ксантопулу, Терзоглу, Бака, Каракаси, Цицийянни
ЧМ-2025 (ж) . Группа C
26 августа 2025, вторник. 15:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Пуэрто-Рико
Бразилия: Кудиесс - 14, Дуарте - 13, Бергманн - 11, Гимараес - 8, Насименто - 8, Карнейро - 2, Монтибеллер - 2, Виэзел, Ратцке, Неззо, Венк, Сантос, Васкес, де Арруда
Пуэрто-Рико: Васкес - 11, Сантьяго - 10, Кампион - 7, Рейес - 6, Холлингсворт - 2, Ногерас - 1, Ортис - 1, Родригес - 1, Венегас, Ривера, Перес, Эрнандес, Сантос, Валье

Группа D. Сенсация от Словении!

Перед 3-м туром у сборной Словении, казалось, были сугубо математические шансы на второе место: многое должно было сложиться воедино для их прорыва. И – это же спорт, тут всё бывает – сложилось!

Сами словенские волейболистки в матче с девушками из Аргентины были так заряжены, что не дали соперницам забрать хотя бы один сет. Это был заслуженный успех европейской команды, поэтому она оказалась сильнее во всех компонентах по набору очков: атака – 42:35, блок – 9:7 и подача – 6:1. Ярче всех снова действовала доигровщица Фатуматта Силла, набравшая 22 очка.

Волейболистки сборной Словении

Волейболистки сборной Словении

Фото: volleyballworld.com

Но Словения не прошла бы дальше без помощи американок. Именно уверенная победа сборной США распределила всех по местам. Чехия оказывала сопротивление лишь в первом сете, а дальше класс игры «звёздно-полосатых» оставил Чехию с «баранкой» и обратным билетом домой.

ЧМ-2025 (ж) . Группа D
26 августа 2025, вторник. 12:00 МСК
Аргентина
Окончен
0 : 3
Словения
Аргентина: Кугно - 16, Родригес - 9, Бертолино - 7, Симиан - 5, Кабрера - 3, Графф - 2, Майер - 1, Бенитес, Салинас, Перес, Гарсия, Фортуна, Беднарек, Пелосо
Словения: Силла - 22, Заткович - 11, Планиншец - 10, Милошич - 8, Павлович - 3, Лорбер-Фийок - 3, Годец, Юрич, Шифтар, Фрелих, Великоня Грбач, Мазей, Банко, Халужан
ЧМ-2025 (ж) . Группа D
26 августа 2025, вторник. 15:30 МСК
США
Окончен
3 : 0
Чехия
США: Скиннер - 15, Франклин - 12, Огбогу - 10, Реттке - 9, Скиннер - 8, Самеди - 5, Эгглстон - 1, Поултер, Франтти, Хенц, Родригес, Иджайд, Джимерсон, Каахаайна-Торрес
Чехия: Млейнкова - 14, Грозер - 13, Коулисиани - 9, Свободова - 5, Бранкуска - 2, Егларжова - 1, Кнейфлова, Павлова, Буковска, Дигринова, Валкова, Досталова, Дите, Грабовска

Группа E. «Итальянское» дерби

В группе Е за лидерство боролись команды двух итальянских наставников. Сборная Турции под руководством Даниэле Сантарелли «на ноль» обыграла Канаду Джованни Гвидетти. Турецкие волейболистки испытали трудности лишь во втором сете, в котором командам для победы пришлось выйти за привычные рамки 25 очков. В отличной форме Мелисса Варгас, которая продолжает держать показатель своей результативности на двузначных цифрах. В этом матче диагональная остановилась на отметке 16.

Испанская сборная недолго терзала Болгарию в заключительной встрече и поставила победную точку после четвёртого сета. Обе команды прощаются с чемпионатом мира и будут смотреть матчи на вылет из дома.

ЧМ-2025 (ж) . Группа E
27 августа 2025, среда. 12:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 0
Канада
Турция: Варгас - 16, Эрдем Дюндар - 13, Каракурт - 9, Баладын - 5, Гюнеш - 4, Эркек - 4, Айдын - 4, Озбай - 2, Калач - 2, Джебеджиоглу - 1, Шахин - 1, Орге Гюнер, Джек, Акарчесме
Канада: Токбуом - 12, Джонсон - 8, Митрович - 7, Гезен - 7, Мальо - 4, Пеллан - 2, Савар - 1, Боровски - 1, Эндрюс - 1, Мурманн, Эрбен-Бейкер, Джост, Файяд
ЧМ-2025 (ж) . Группа E
27 августа 2025, среда. 15:30 МСК
Болгария
Окончен
1 : 3
Испания
Болгария: Паскова - 15, Димитрова - 12, Стоянова - 10, Вучкова - 8, Миланова - 5, Венева - 5, Китипова - 2, Станчулова - 1, Николова - 1, Кривошийска, Пашкулева, Нанева, Иванова, Нинова
Испания: Сегура Пальерес - 17, Варела Гомес - 16, Эрнандес - 13, Де Паула Виана - 12, Эскамилья - 9, Аранда - 3, Шлёгель - 3, Ласаро - 1, Прианте Франсес, Мавромматис Лопес, Писа, Льябрес, Хименес Руис, Фернандес

Группа F. Качественная атака

Китаянкам было легко в схватке с девушками из Доминиканской Республики. Азиатская команда чётко атаковала, а их соперницы пробуксовывали в этом элементе практически в каждой расстановке. А основная диагональная Гайла Гонсалес завершила встречу с одним забитым мячом (!) в нападении. Поэтому Китай завершает групповой этап на первом месте в турнирной таблице.

Колумбия и Мексика выжали максимум из оставшейся встречи на чемпионате, сыграв пятисетовый матч. И громче хлопнуть дверью получилось у мексиканских волейболисток. Классную встречу провела диагональная София Мальдонадо, забившая 31 мяч с показателем результативности 53%.

ЧМ-2025 (ж) . Группа F
27 августа 2025, среда. 15:30 МСК
Китай
Окончен
3 : 0
Доминиканская Республика
Китай: Мэнцзе - 16, Юйшань - 15, Юаньюань - 10, Сянюй - 8, И - 7, Цзысюань - 2, Синь, Сяолань, Цзыюэ, Шумин, Инин, Хоуюй, Фэйфань, Мэнцзе
Доминиканская Республика: Мартинес - 15, Матос - 7, Мартинес - 7, Тапия - 5, Пенья - 4, Гонсалес - 4, Гонсалес - 1, Родригес, Терреро, Кастильо, Перес, Гильен, Де ла Роса, Карабальо
ЧМ-2025 (ж) . Группа F
27 августа 2025, среда. 12:00 МСК
Колумбия
Окончен
2 : 3
Мексика
Колумбия: Олайя - 27, Карабали - 17, Паскуа - 14, Ранхель - 10, Сеговия - 6, Рентерия - 3, Марин - 1, Рамирес, Сапата, Торо, Лосано, Варгас, Манко, Мартинес
Мексика: Мальдонадо - 34, Парра - 18, Уриас - 11, Брикио - 8, Кастро - 7, Флорес - 5, Топете - 3, Унг - 1, Гуэрэка, Маркес, Паласиос, Солар, Ривера, Муньос

Группа G. Игра на выживание

В матче Германии и Польши были очень высокие ставки. Победа не просто гарантировала первое место в группе, но и позволяла избежать встречи со сборной Италии в первой же игре плей-офф. И нежелание играть с фаворитом завело команды на тай-брейк, где в драматичной концовке удача была на стороне польских волейболисток. Германия провела матч на сверхскоростях, вынуждая Польшу постоянно отбиваться. Но Польша сумела выстоять, отыгравшись с нескольких матчболов, и победила красивым эйсом.

Сборная Кении в утешительном матче группового этапа обыграла четвёртого дебютанта турнира – Вьетнам. К сожалению, отсутствие главного бомбардира в составе не позволило вьетнамской команде конкурировать на должном уровне со сборными, стоящими выше неё в мировом рейтинге.

ЧМ-2025 (ж) . Группа G
27 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Польша
Окончен
3 : 2
Германия
Польша: Стысяк - 20, Корнелюк - 11, Лукасик - 11, Чирняньска - 11, Юрчик - 4, Смажек - 3, Дамаске - 3, Грика, Ковалевска, Пясецка, Щигловска, Штефаник, Лысяк, Венерска
Германия: Веске - 17, Альсмайер - 14, Вайтцель - 14, Штигрот - 12, Ортман - 10, Шёльцель - 4, Цекулаев - 3, Штраубе - 1, Погани, Глаб, Штауц, Тиммер, Нестлер, Штруббе
ЧМ-2025 (ж) . Группа G
27 августа 2025, среда. 13:00 МСК
Кения
Окончен
3 : 0
Вьетнам
Кения: Адиамбо - 19, Бараса - 13, Тата - 12, Санде - 8, Экару - 6, Мисоки - 2, Каеи - 1, Боук, Лихайо, Джепкорир Летинг, Намутира, Нафула, Майва
Вьетнам: Куинь - 12, Тхюи - 6, Тринь - 6, Тринь - 5, Уен - 5, Тхюи - 2, Тхый - 2, Данг, Тхоа, Фыонг, Хьен, Оань, Ань

Группа H. Отсутствие лидера

Япония оставила Сербию на втором месте, одолев действующих чемпионок мира в четырёх партиях. Отсутствие Тияны Бошкович сказалось на результате матча с сильным соперником. В решающие моменты, которые были в концовках первых двух сетов, не хватило лидера, который мог бы забить. Но и японки показали совершенно другой волейбол по сравнению со второй встречей. Волейболистки остро подавали, блокировали, а в атаке грамотно отыгрывались от рук. Отличный выдали все три крайние нападающие японской сборной: Исикава – 19 очков, Вада – 16, Ёсино Сато – 15.

Волейболистки сборной Сербии

Волейболистки сборной Сербии

Фото: volleyballworld.com

Украинская команда смогла почувствовать вкус победы лишь в третьей встрече, оказавшись сильнее сборной Камеруна. Но этот матч уже ничего не решал.

ЧМ-2025 (ж) . Группа H
27 августа 2025, среда. 13:00 МСК
Япония
Окончен
3 : 1
Сербия
Япония: Исикава - 19, Вада - 15, Сато - 13, Симамура - 8, Миябэ - 7, Сэки - 4, Акимото - 3, Араки, Кодзима, Ямада, Фукудомэ, Ивасава, Накагава, Китамадо
Сербия: Узелац - 20, Алексич - 11, Букилч - 10, Куртагич - 9, Иванович - 9, Миркович - 2, Дангубич - 1, Попович, Пушич, Егдич, Миленкович, Киров, Милевич
ЧМ-2025 (ж) . Группа H
27 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Украина
Окончен
3 : 0
Камерун
Украина: Мелюшкина - 13, Артышук - 12, Миленко - 11, Нудьга - 9, Котар - 9, Шаргородская - 3, Луценко, Немцева, Дорсман, Герасимчук, Парфёнова, Капланская, Павлик, Крайдуба
Камерун: Бламдэ - 14, Оломо - 8, Кунг - 5, Муссоль - 4, Адьяна - 4, Нгачё - 3, Набьонг - 3, Аньюн Мбира - 2, Гиголо, Чомбе Соове, Фоссо Нгемченг, Айомба, Нгамени, Билебель

28 августа у команд выходной, а уже 29-го числа начнутся матчи 1/8 финала.

Расписание первого раунда плей-офф выглядит следующим образом:

29 августа

13:00. Нидерланды (А1) – Сербия (H2)
16:30. Япония (H1)– Таиланд (A2)

30 августа

13:00. Италия (B1) – Германия (G2)
16:30. Польша (G1) – Бельгия (B2)

31 августа

13:00. Бразилия (C1) – Доминиканская Республика (F2)
16:30. Китай (F1) – Франция (C2)

1 сентября

13:00. США (D1) – Канада (E2)
16:30 Турция (E1) – Словения (D2)

Полная турнирная сетка ЧМ-2025 по волейболу:
