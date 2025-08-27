В успех словенок, кажется, никто не верил, а они всех удивили! А что ещё интересного произошло в 3-м туре группового этапа?

Подвиг на ЧМ-2025 по волейболу. Как Словения прорвалась в плей-офф с последнего места?!

На чемпионате мира по волейболу – 2025 в Таиланде завершился групповой этап и, соответственно, определился список из 16 команд, которые продолжат борьбу за медали турнира. Все фавориты остались в строю, а больше других, пожалуй, удивила команда Словении. Дебютантки чемпионатов мира с ходу прорвались в 1/8 финала, опередив более опытные Аргентину и Чехию.

А что ещё интересного произошло в 3-м туре?

Группа А. Несостоявшийся рекорд

Сборная Таиланда в матче за первое место с Нидерландами «прокатила» своих болельщиков на американских горках. Хозяйки площадки на протяжении всей встречи были впереди (1:0, 2:1), но каждый раз позволяли сопернику сравнивать счёт. За что в итоге и поплатились: в концовке терпеливее и аккуратнее оказалась европейская сборная. Нидерланды остались непобеждёнными и начнут плей-офф с более выгодной позиции.

MVP Лиги чемпионов шведка Изабелла Хок стала самым результативным игроком предварительного этапа, набрав 95 очков за три встречи. Интересной, какой рекорд покорился бы диагональной, если бы её команда прошла дальше. Однако мы этого, к сожалению, не узнаем, потому что Швеция хоть и обыграла Египет в третьем матче, чемпионат мира всё же покидает.

Группа B. Без сюрпризов

Бельгия – это пока единственная команда, которая заставила итальянок приложить видимые усилия для достижения победы. Бельгийские волейболистки отлично подавали, что позволило им расшатать приём итальянок и оформить пять эйсов, а заодно и зацепить третий сет. Но одного элемента недостаточно для победы в матче с действующими олимпийскими чемпионками. Подопечным Хулио Веласко не было равных в борьбе у сетки: атака – 56:47, где 23 мяча вколотила Паола Эгону, на блоке и вовсе ошеломляющее превосходство «Скуадра адзурра» – 15:2! Поэтому в группе В обошлось без неожиданностей: Италия – первая, Бельгия – вторая.

Волейболистки сборной Италии Фото: volleyballworld.com

Сборная Кубы, хоть и завершила своё выступление на турнире, но сделала это на позитиве, победив Словакию. Обе команды выходили на площадку уже без шансов попасть в отборочный раунд, однако хотели одержать победу перед возвращением домой. Кубинки, кажется, старались чуть лучше.

Группа C. Вышли, но не без труда

В квартете С внимание привлекала пара Франция – Греция. Именно в этой битве разыгрывалась вторая путёвка в плей-офф. Задачу по выходу выполнили французские волейболистки, но сделали это с большим трудом. Греция не чувствовала себя аутсайдером, выиграла первый сет с большим отрывом и в следующих партиях вела в счёте. Однако в итоге Франции хватило сил добыть победу и пройти дальше, оставив Грецию за бортом чемпионата.

Бразилия перед переездом в столицу Таиланда укрепила своё лидерство, переиграв команду Пуэрто-Рико в трёх сетах. Южноамериканки доминировали во всех компонентах: атака – 38:34, подача – 3:0, а на блоке они превзошли даже результат итальянской сборной, «зачехлив» соперниц 17 раз.

Группа D. Сенсация от Словении!

Перед 3-м туром у сборной Словении, казалось, были сугубо математические шансы на второе место: многое должно было сложиться воедино для их прорыва. И – это же спорт, тут всё бывает – сложилось!

Сами словенские волейболистки в матче с девушками из Аргентины были так заряжены, что не дали соперницам забрать хотя бы один сет. Это был заслуженный успех европейской команды, поэтому она оказалась сильнее во всех компонентах по набору очков: атака – 42:35, блок – 9:7 и подача – 6:1. Ярче всех снова действовала доигровщица Фатуматта Силла, набравшая 22 очка.

Волейболистки сборной Словении Фото: volleyballworld.com

Но Словения не прошла бы дальше без помощи американок. Именно уверенная победа сборной США распределила всех по местам. Чехия оказывала сопротивление лишь в первом сете, а дальше класс игры «звёздно-полосатых» оставил Чехию с «баранкой» и обратным билетом домой.

Группа E. «Итальянское» дерби

В группе Е за лидерство боролись команды двух итальянских наставников. Сборная Турции под руководством Даниэле Сантарелли «на ноль» обыграла Канаду Джованни Гвидетти. Турецкие волейболистки испытали трудности лишь во втором сете, в котором командам для победы пришлось выйти за привычные рамки 25 очков. В отличной форме Мелисса Варгас, которая продолжает держать показатель своей результативности на двузначных цифрах. В этом матче диагональная остановилась на отметке 16.

Испанская сборная недолго терзала Болгарию в заключительной встрече и поставила победную точку после четвёртого сета. Обе команды прощаются с чемпионатом мира и будут смотреть матчи на вылет из дома.

Группа F. Качественная атака

Китаянкам было легко в схватке с девушками из Доминиканской Республики. Азиатская команда чётко атаковала, а их соперницы пробуксовывали в этом элементе практически в каждой расстановке. А основная диагональная Гайла Гонсалес завершила встречу с одним забитым мячом (!) в нападении. Поэтому Китай завершает групповой этап на первом месте в турнирной таблице.

Колумбия и Мексика выжали максимум из оставшейся встречи на чемпионате, сыграв пятисетовый матч. И громче хлопнуть дверью получилось у мексиканских волейболисток. Классную встречу провела диагональная София Мальдонадо, забившая 31 мяч с показателем результативности 53%.

Группа G. Игра на выживание

В матче Германии и Польши были очень высокие ставки. Победа не просто гарантировала первое место в группе, но и позволяла избежать встречи со сборной Италии в первой же игре плей-офф. И нежелание играть с фаворитом завело команды на тай-брейк, где в драматичной концовке удача была на стороне польских волейболисток. Германия провела матч на сверхскоростях, вынуждая Польшу постоянно отбиваться. Но Польша сумела выстоять, отыгравшись с нескольких матчболов, и победила красивым эйсом.

Сборная Кении в утешительном матче группового этапа обыграла четвёртого дебютанта турнира – Вьетнам. К сожалению, отсутствие главного бомбардира в составе не позволило вьетнамской команде конкурировать на должном уровне со сборными, стоящими выше неё в мировом рейтинге.

Группа H. Отсутствие лидера

Япония оставила Сербию на втором месте, одолев действующих чемпионок мира в четырёх партиях. Отсутствие Тияны Бошкович сказалось на результате матча с сильным соперником. В решающие моменты, которые были в концовках первых двух сетов, не хватило лидера, который мог бы забить. Но и японки показали совершенно другой волейбол по сравнению со второй встречей. Волейболистки остро подавали, блокировали, а в атаке грамотно отыгрывались от рук. Отличный выдали все три крайние нападающие японской сборной: Исикава – 19 очков, Вада – 16, Ёсино Сато – 15.

Волейболистки сборной Сербии Фото: volleyballworld.com

Украинская команда смогла почувствовать вкус победы лишь в третьей встрече, оказавшись сильнее сборной Камеруна. Но этот матч уже ничего не решал.

28 августа у команд выходной, а уже 29-го числа начнутся матчи 1/8 финала.

Расписание первого раунда плей-офф выглядит следующим образом:

29 августа

13:00. Нидерланды (А1) – Сербия (H2)

16:30. Япония (H1)– Таиланд (A2)

30 августа

13:00. Италия (B1) – Германия (G2)

16:30. Польша (G1) – Бельгия (B2)

31 августа

13:00. Бразилия (C1) – Доминиканская Республика (F2)

16:30. Китай (F1) – Франция (C2)

1 сентября

13:00. США (D1) – Канада (E2)

16:30 Турция (E1) – Словения (D2)