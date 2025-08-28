Сборная России по волейболу снова сыграет с Беларусью. Чего ждать от этих матчей?

Через пару недель после противостояния женских сборных России и Беларуси друг с другом сыграют и мужские команды соседних стран. Это будет первый международный матч команды Константина Брянского после Кубка Первого канала, в рамках которого российские волейболисты одолели сербов.

Матчи пройдут 29 и 30 августа в подмосковном Одинцове.

Сорвавшийся международный турнир

Увы, руководителям Всероссийской федерации волейбола не удалось организовать международный турнир с участием Ирана, Кубы, Египта и той же Беларуси. Не получилось решить визовые и логистические вопросы.

«Мы работали над проектом проведения большого товарищеского турнира в Новосибирске с приглашением нескольких команд, участвующих в чемпионате мира 2025 года. Выгода была для всех – Россия и Беларусь получали бы солидную международную практику, остальные сборные – хорошие спарринги в преддверии главного старта сезона. Другие команды с энтузиазмом восприняли саму возможность обсуждения этой идеи. Но, к сожалению, в дело вмешались не политические, а технические причины: с визами, логистикой и перелётами. Нужно учитывать то, что у большинства федераций планирование всех мероприятий на летне-осенний период велось задолго до начала сезона сборных, и не всегда возможно изменить эти планы. В итоге мы сыграем с нашими друзьями из Беларуси два товарищеских матча в конце августа», — рассказал генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко.

Конечно, соревнования с участием мировых топ-сборных привлекли бы куда больше болельщиков. Другой вопрос, что внести турнир в программу подготовки команд, готовящихся к чемпионату мира, было сложно изначально. Наверное, от таких спаррингов выиграли бы все, но вышло как вышло.

Остались просто матчи с Беларусью, которая на ЧМ-2025 не выступает.

Кто сыграет за сборную России?

Константин Брянский при выборе состава себе не изменил. Основу составляют волейболисты его клуба — московского «Динамо». В сравнении с Кубком Первого канала в состав не попали связующий Константин Абаев, доигровщик Станислав Динейкин и блокирующий Дмитрий Лызик. На их место пригласили Романа Порошина, Павла Тетюхина и Георгия Заболотникова.

Павел Тетюхин Фото: ВК «Белогорье»

«В мае мы сыграли на Кубке Первого канала, провели достаточно полезный сбор в Китае. Это будет открытием сезона, ребята позитивно войдут в клубный сезон. По ряду причин в конце прошлого сезона мы не смогли вызвать игроков из «Белогорья», сейчас есть такая возможность. Хотелось бы их увидеть на площадке и вообще увидеть, что сборная жива и готовится.

Дадим ли шанс молодым? Будем стараться ротировать игроков, но для нас основная задача – результат и готовность самих игроков на площадке. Наш цикл подготовки недостаточен, чтобы говорить о сочетаниях команды, однако позволяет игрокам понять философию. Надеюсь, этот сбор будет полезным для нас», – прокомментировал свой выбор главный тренер Брянский.

Не всем болельщикам нравится тот факт, что динамовцы составляют костяк сборной при Брянском, но здесь, как говорится, «ваши ожидания – ваши проблемы». Хотя некий конфликт интересов здесь есть, ведь московский клуб готовится к сезону, который стартует уже через две недели встречами «Кубка Победы». Поэтому, вероятно, один матч сборная проведёт «динамовским» вариантом состава, а во втором получат свой шанс другие игроки.

Состав сборной России на матчи с Беларусью



Связующие: Павел Панков («Динамо»), Роман Порошин («Белогорье»).



Диагональные: Илья Казаченков («Локомотив»), Максим Сапожков («Динамо»).



Доигровщики: Антон Сёмышев, Денис Богдан (оба – «Динамо»), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Павел Тетюхин («Белогорье»).



Центральные блокирующие: Илья Власов, Дмитрий Жук (оба – «Динамо»), Георгий Заболотников («Белогорье»), Ильяс Куркаев («Локомотив»).



Либеро: Илья Фёдоров («Зенит-Казань»), Евгений Баранов («Динамо»).

Что представляет собой сборная Беларуси?

Сборная Беларуси сейчас – это крепкий европейский середняк. Очевидно, что, если бы команда Андрея Толочко принимала участие в международных турнирах, она бы как минимум попала на чемпионат Европы. Правда, на этот раз белорусы сыграют с Россией без своей главной звезды – диагонального Владислава Бабкевича. Волейболист петербургского «Зенита» испытывает небольшие проблемы со здоровьем. В его отсутствие лидером явно станет Владислав Давыскиба, выступающий за итальянскую «Модену».

Владислав Бабкевич Фото: ВК «Зенит»

В остальном же это крепкая команда, практически все волейболисты которой играли или играют в российской Суперлиге. И, кстати, вторую сборную России белорусы прошлым летом уверенно одолели. Россия — конечно, фаворит, но соперника в принципе можно сравнить по уровню с той же Сербией.

Где и когда пройдут матчи Россия – Беларусь?

Игры пройдут 29 и 30 августа в «Волейбольном центре» в Одинцове. Первый матч – 29 августа в 19:00 мск, второй – 30 августа в 16:00 мск.

Где смотреть матч россиян с белорусами?

Встречи сборных России и Беларуси будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол», а также в матч-центре официального сайта ВФВ.