Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Матчи мужской сборной России по волейболу против сборной Беларуси 29 и 30 августа — где смотреть, кто победит, что будет интересно

Сборная России по волейболу снова сыграет с Беларусью. Чего ждать от этих матчей?
Пётр Кондаков
Сборная России по волейболу сыграет с Беларусью
Аудио-версия:
Комментарии
К сожалению, идею с международным турниром реализовать не удалось.

Через пару недель после противостояния женских сборных России и Беларуси друг с другом сыграют и мужские команды соседних стран. Это будет первый международный матч команды Константина Брянского после Кубка Первого канала, в рамках которого российские волейболисты одолели сербов.

Матчи пройдут 29 и 30 августа в подмосковном Одинцове.

Сорвавшийся международный турнир

Увы, руководителям Всероссийской федерации волейбола не удалось организовать международный турнир с участием Ирана, Кубы, Египта и той же Беларуси. Не получилось решить визовые и логистические вопросы.

Пока только такие международные турниры:
Победа вместо праздника. Что же не так с Кубком Первого канала?
Победа вместо праздника. Что же не так с Кубком Первого канала?

«Мы работали над проектом проведения большого товарищеского турнира в Новосибирске с приглашением нескольких команд, участвующих в чемпионате мира 2025 года. Выгода была для всех – Россия и Беларусь получали бы солидную международную практику, остальные сборные – хорошие спарринги в преддверии главного старта сезона. Другие команды с энтузиазмом восприняли саму возможность обсуждения этой идеи. Но, к сожалению, в дело вмешались не политические, а технические причины: с визами, логистикой и перелётами. Нужно учитывать то, что у большинства федераций планирование всех мероприятий на летне-осенний период велось задолго до начала сезона сборных, и не всегда возможно изменить эти планы. В итоге мы сыграем с нашими друзьями из Беларуси два товарищеских матча в конце августа», — рассказал генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко.

Конечно, соревнования с участием мировых топ-сборных привлекли бы куда больше болельщиков. Другой вопрос, что внести турнир в программу подготовки команд, готовящихся к чемпионату мира, было сложно изначально. Наверное, от таких спаррингов выиграли бы все, но вышло как вышло.

Остались просто матчи с Беларусью, которая на ЧМ-2025 не выступает.

Кто сыграет за сборную России?

Константин Брянский при выборе состава себе не изменил. Основу составляют волейболисты его клуба — московского «Динамо». В сравнении с Кубком Первого канала в состав не попали связующий Константин Абаев, доигровщик Станислав Динейкин и блокирующий Дмитрий Лызик. На их место пригласили Романа Порошина, Павла Тетюхина и Георгия Заболотникова.

Павел Тетюхин

Павел Тетюхин

Фото: ВК «Белогорье»

«В мае мы сыграли на Кубке Первого канала, провели достаточно полезный сбор в Китае. Это будет открытием сезона, ребята позитивно войдут в клубный сезон. По ряду причин в конце прошлого сезона мы не смогли вызвать игроков из «Белогорья», сейчас есть такая возможность. Хотелось бы их увидеть на площадке и вообще увидеть, что сборная жива и готовится.

Дадим ли шанс молодым? Будем стараться ротировать игроков, но для нас основная задача – результат и готовность самих игроков на площадке. Наш цикл подготовки недостаточен, чтобы говорить о сочетаниях команды, однако позволяет игрокам понять философию. Надеюсь, этот сбор будет полезным для нас», – прокомментировал свой выбор главный тренер Брянский.

Не всем болельщикам нравится тот факт, что динамовцы составляют костяк сборной при Брянском, но здесь, как говорится, «ваши ожидания – ваши проблемы». Хотя некий конфликт интересов здесь есть, ведь московский клуб готовится к сезону, который стартует уже через две недели встречами «Кубка Победы». Поэтому, вероятно, один матч сборная проведёт «динамовским» вариантом состава, а во втором получат свой шанс другие игроки.

Состав сборной России на матчи с Беларусью
Связующие: Павел Панков («Динамо»), Роман Порошин («Белогорье»).

Диагональные: Илья Казаченков («Локомотив»), Максим Сапожков («Динамо»).

Доигровщики: Антон Сёмышев, Денис Богдан (оба – «Динамо»), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Павел Тетюхин («Белогорье»).

Центральные блокирующие: Илья Власов, Дмитрий Жук (оба – «Динамо»), Георгий Заболотников («Белогорье»), Ильяс Куркаев («Локомотив»).

Либеро: Илья Фёдоров («Зенит-Казань»), Евгений Баранов («Динамо»).

Что представляет собой сборная Беларуси?

Сборная Беларуси сейчас – это крепкий европейский середняк. Очевидно, что, если бы команда Андрея Толочко принимала участие в международных турнирах, она бы как минимум попала на чемпионат Европы. Правда, на этот раз белорусы сыграют с Россией без своей главной звезды – диагонального Владислава Бабкевича. Волейболист петербургского «Зенита» испытывает небольшие проблемы со здоровьем. В его отсутствие лидером явно станет Владислав Давыскиба, выступающий за итальянскую «Модену».

Владислав Бабкевич

Владислав Бабкевич

Фото: ВК «Зенит»

В остальном же это крепкая команда, практически все волейболисты которой играли или играют в российской Суперлиге. И, кстати, вторую сборную России белорусы прошлым летом уверенно одолели. Россия — конечно, фаворит, но соперника в принципе можно сравнить по уровню с той же Сербией.

Где и когда пройдут матчи Россия – Беларусь?

Игры пройдут 29 и 30 августа в «Волейбольном центре» в Одинцове. Первый матч – 29 августа в 19:00 мск, второй – 30 августа в 16:00 мск.

Где смотреть матч россиян с белорусами?

Встречи сборных России и Беларуси будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол», а также в матч-центре официального сайта ВФВ.

Женская сборная дважды обыграла Беларусь:
Эксперимент удался! Сборная России по волейболу одержала две победы резервным составом
Эксперимент удался! Сборная России по волейболу одержала две победы резервным составом
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android