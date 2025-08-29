Парадокс на ЧМ-2025 по волейболу: лучший бомбардир вылетела с турнира ещё до плей-офф!

Блестящая Изабелла Хок не помогла сборной Швеции пробиться в 1/8 финала. А кто ещё ярко проявил себя на групповом этапе?

16 команд, которые продолжат борьбу за титул чемпионов мира, мы уже знаем. На старте плей-офф ещё нужно посмотреть на персональную статистику: кто является главным добытчиком очков, кто умело дирижирует своими нападающими, а кто лучше всех обеспечивает приём.

Проще говоря – кто они, главные герои группового этапа?

Лучшие бомбардиры

Интересно, что в тройке самых результативных игроков нет ни одной представительницы команд, пробившихся в плей-офф. Возглавляет же список лучших бомбардиров шведская диагональная Изабелла Хок. В прошлом сезоне волейболистка была признана MVP Лиги чемпионов и Кубка Италии. На её счету 95 очков в трёх матчах, но, к сожалению, Швеция выбыла из борьбы, поэтому мы не узнаем смогла бы она удержать эту высокую планку. Второе место у Бьянки Кугно из Аргентины – 70. Третье – у мексиканки Софии Мальдонадо – 68.

А вот потенциальный фаворит этого зачёта итальянка Паола Эгону пока даже не попадает в десятку сильнейших, а делит 11-ю строчку с китаянкой Чжуан Юйшань. У волейболисток по 55 очков. Однако для них чемпионат ещё продолжается, а это значит, что спортсменки наверняка поднимутся в рейтинге.

Изабелла Хок Фото: volleyballworld.com

Лучшие нападающие

В этом рейтинге учитываются только те очки, который были добыты в атаке. Но тройка лидеров та же: Хок, Кугно и Мальдонадо. Однако мексиканка переместилась на второе место с 64 забитыми мячами, а аргентинская волейболистка – третья с 63 результативными атаками. У диагональной из Швеции – внушительные 85 очков.

Дальше идёт плотная группа преследовательниц из сборных, которые ещё продолжают свой поход к финалу. Но в десятке опять отсутствуют лидеры таких команд-претендентов на медали, как Италия, Бразилия, Турция, США и Япония. Так что основная борьба ждёт нас ближе к финалу.

Лучшие блокирующие

Лучшая блокирующая двух предыдущих розыгрышей Лиги наций Агнешка Корнелюк с 10 очками расположилась пока только на пятом месте, причём делит его сразу с несколькими игроками. Бразильянка Жулия Кудиесс, которая также вошла в символическую сборную ЛН-2025, обошла польскую волейболистку и замкнула тройку лидеров вместе с представительницей Словении Никой Милошич. У спортсменок по 12 набранных на блоке очков. На один блок больше у Хоселун Уриас из Мексики. А на первом месте пока украинская центральная Диана Мелюшкина с 15 выигранными мячами.

Блок игрока сборной Польши на ЧМ-2025 Фото: volleyballworld.com

Лучшие подающие

А вот на подаче в топ-3 попали игроки, которые продолжат борьбу в плей-офф. Эффективнее всех заряжает мяч на подаче польская доигровщица Мартина Чирняньска. Волейболистка 10 раз заставила противниц ошибиться. На втором месте с девятью эйсами французская диагональная Имам Ндиайе. А замыкает тройку с шестью выигранными мячами центральная блокирующая Словении Ника Милошич. У остальных игроков показатели ниже.

Лучшие связующие

Теперь посмотрим, кто из связующих лучше всех ведёт игру. В рейтинг главных дирижёров попали Сара ван Ален из Нидерландов, с передач которой был забит 131 мяч, Ева Павлович Мори из Словении (126 мячей) и Порнпан Гудпард (Таиланд) со 117 идеальными передачами. Неудивительно, что их команды прошли в следующий этап. К тому же лучшие связующие очень активно действуют на сетке, создавая угрозу блокирующим соперника.

Ева Павлович Мори Фото: volleyballworld.com

Лучшие принимающие

Чтобы облегчить работу связующим, нужен качественный приём. И лучше других после подач соперниц обрабатывали мяч волейболистки из Франции, Швеции, Японии и Чехии. У французской сборной сразу два игрока попали в топы: доигровщица Элена Казот и либеро Жюльетт Желен. В команде Швеции – либеро Филиппа Бринк, у японок – капитан Маю Исикава, а в Чехии самый надёжный приём у Даниэлы Дигриновой.

У Бразилии в десятку попали доигровщицы Габриэла Гимараес и Жулия Бергман. В Италии цементирует приём доигровщица Мириам Силла.

Лучшие защитницы

Чешская либеро Даниэла Дигринова сияла ещё и в защите, подняв 48 мячей. Это на один мяч больше, чем у француженки Жюльетт Желен. В тройке ещё одна либеро, но уже из Таиланда – Пиянат Панной и 40 спасений своей команды. На удивление японские волейболистки не смогли пробиться в десятку. Лучшая из них – Маю Исикава – стала 11-й, эффективно сыграв только 31 раз.