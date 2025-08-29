Скидки
Волейбол

Женский ЧМ по волейболу – 2025: Сербия – Нидерланды, 2:3, как чемпионки мира вылетели в 1/8 финала, обзор матча

Крах чемпионок. Сербия вылетела с ЧМ-2025 — что случилось с командой Терзича?
Елена Коваленко
Сербия вылетела с ЧМ-2025
Нельзя сказать, что это было неожиданно.

Действующие чемпионки мира из Сербии не смогли пробиться в четвертьфинал ЧМ-2025. В первом же матче на вылет команда Зорана Терзича уступила сборной Нидерландов в упорном пятисетовом поединке. Сербская команда боролась до конца, отыгравшись со счёта 0:2, но для того, чтобы пройти в следующий этап, просто не хватило сил и Тияны Бошкович.

ЧМ-2025 (ж) . 1/8 финала
29 августа 2025, пятница. 13:00 МСК
Нидерланды
Окончен
3 : 2
Сербия
Нидерланды: Тен Бринке, Герритсен, ван Ален, Бонгартс, ван де Воссе, Вос, Яспер, Далдероп, Кок, Стют, Тиммерман, Ресинк, Дамбринк, Янсен
Сербия: Дангубич, Попович, Миркович, Куртагич, Пушич, Алексич, Узелац, Егдич, Бошкович, Миленкович, Киров, Букилч, Милевич, Иванович

Первые два сета проходили по одинаковому сценарию. Команды по очереди владели инициативой, но в решающие моменты сильнее были нидерландки.

Сара ван Ален загружала всех своих игроков нападения, а связующая сборной Сербии свела всё на крайних Александру Узелац и Ваню Иванович. Подопечные Зорана Терзича отлично выполняли установку, выбивая игроков передней линии на приёме, что позволяло исключать их из атаки. Это приносило результат – сербки ушли на концовку первого сета с разницей «+3» и даже первыми получили сетбол, но реализовать его не получилось.

Во второй партии сербские волейболистки снова имели преимущество в три мяча, но в середине партии – 14:11. И здесь уже тренер Нидерландов Феликс Козловски пошёл ва-банк, сделав двойную замену: вместо ван Ален и Далбероп вышли Николь ван де Воссе и Бритт Бонгартс. И это сработало, Нидерланды выиграли отрезок со счётом 9:3 и первыми добрались до сетбола. Реализовав его со второй попытки, оранжевые закончили партию.

Сборная Нидерландов

Сборная Нидерландов

Фото: volleyballworld.com

Нидерландам оставался один шаг до быстрой победы. Но вовремя включилась магия Терзича. Тренер взял тайм-аут, в котором попросил игроков сыграть не только за себя, но и за Тияну Бошкович, получившую травму во втором матче и готовящуюся помогать команде с 1/4 финала. И девушек словно подменили.

Роль лидера на себя взяла Ваня Иванович, каждый раз умудряясь забивать просто фантастические мячи. А со знаком минус концовку отработала связующая Нидерландов, которая завершила сет неловкой передачей. В четвёртом сете сербки и вовсе летали по площадке, у команды получалось всё: невероятные сейвы в защите, яркие атаки, сочные блоки. А серия классных подач Вани Букилич во многом определила исход партии – 2:2.

Но радость Сербии была недолгой. В пятом сете эмоции захлестнули волейболисток, которые стали допускать глупые ошибки. А сборная Нидерландов охотно ими пользовалась. Подопечные Терзича в тщетной погоне пытались исправить ситуацию, но так и не смогли.

Действующие чемпионки мира складывают свои полномочия и отправляются домой. Сенсация ли это? Нет. Ещё по ходу группового этапа было очевидно, что Сербия испытывает трудности, особенно без получившей травмы Бошкович. А где тонко – там и рвётся. В этом году будет новый чемпион!

