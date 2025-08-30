Не без проблем. Как мужская сборная России по волейболу дважды обыграла Беларусь

Сборная России по волейболу завершила тренировочный сбор и свой достаточно короткий международный сезон товарищескими встречами со сборной Беларуси, которые прошли в Одинцове. Результат получился ожидаемым — две победы. Но если в первой игре преимущество россиян было очевидным, то вторая получилась практически равной.

На самом деле сборная Беларуси могла бы навязать ещё большее сопротивление, будь в её составе Владислав Бабкевич. Звезды у команды Андрея Толочко всего две — Бабкевич и Владислав Давыскиба. И, конечно, после того как команда лишилась одного из лидеров, её мощь заметно снизилась. Тренер белорусов передвинул Давыскибу в диагональ, эта роль номинальному доигровщику знакома по выступлениям за «Модену». Отыграл оба матча Владислав здорово, но вот доигровка у сборной Беларуси ощутимо уступала своим визави из нашей команды. К тому же белорусы провели обе встречи практически одним составом.

Что же до нашей сборной, то Константин Брянский, как и обещал, выставил два разных состава, дав поиграть всем. В первый день на площадке было смешанное сочетание игроков, во второй на площадку вышли динамовские волейболисты, усиленные казанцем Дмитрием Волковым. Интересно, что во второй день матч получился куда более равным, хотя, казалось бы, сыгранность должна была помочь России.

Матч сборной России с Беларусью Фото: volley.ru

В первый день у нашей команды здорово летела подача — шесть эйсов на всего 11 ошибок. К тому же большое преимущество на блоке — 8:2. Пять «чехлов» на счету Ильяса Куркаева. С Давыскибой не справились, дав тому показать 66% в атаке при минимуме ошибок, но и сами атаковали здорово. Максим Сапожков и сменивший его в диагонали в третьей партии Илья Казаченков показали 64% и 70% реализации атак соответственно. Солидные 60% продемонстрировал и Денис Богдан. В каждом сете россияне уходили вперёд ближе к середине партии и спокойно удерживали преимущество.

А вот днём позже всё было куда интереснее. Уже в первом сете белорусы спаслись со счёта 22:24. Следом команда Толочко получила несколько сетболов, которые наша сборная героически отыграла, а затем и довела партию до победы — 34:32. В нужный момент полетела подача у Павла Панкова, а Антон Сёмышев реализовал сложную атаку.

Второй сет был поспокойнее, а вот в третьем случился провал. У россиян не получилась игра в атаке, а подача не выручала. Вообще, во второй игре она летела намного хуже — да, восемь эйсов, но и 24 ошибки, практически сет! Из этих восьми очков с этого элемента ровно половину наша сборная набрала в четвёртой партии, на которую у Беларуси уже не хватило сил. Только здесь получилось выдохнуть. В атаке у нашей команды всё было по-прежнему неплохо, однако создать соперникам проблемы, затруднить приём не получилось. На этот раз и доигровщики у белорусов смотрелись хорошо, и центры в атаке помогали.

Почему так получилось во втором матче? Не будем забывать, что «Динамо» при Константине Брянском всё же сильно зависит от подачи. Но игроки сейчас только готовятся к сезону, поэтому не стоило ждать подвигов. Эта версия сборной более зависима от своих физических кондиций. Однако класс сказался. Он у сборной России по-прежнему высок. И это главный итог этого лета.