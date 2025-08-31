Первая сенсация на чемпионате мира — 2025. Франция прорвалась в топ-8 впервые за полвека!

Французские волейболистки переписали историю волейбола, вырвавшись в четвертьфинал чемпионата мира. В воскресенье, 31 августа, во встрече 1/8 финала ЧМ-2025 «трёхцветные» смели со своего пути крепкую сборную Китая!

В последний раз француженки попадали в восьмёрку сильнейших на чемпионате мира в далёком 1952 году. В Таиланде они уже как минимум повторили свой успех. А с такой игрой, которую команда продемонстрировала с китайской сборной, можно смело замахнуться и на полуфинал.

Вообще, матч начался удивительно. И удивили со знаком минус китайские волейболистки, которые вышли на игру ненастроенными: команда, которая славится чистотой и аккуратностью, допускала огромное количество брака. Тренеру китаянок пришлось использовать оба тайм-аута на серии подач Элены Казот, хотя счёт ещё даже не перевалил за 10 очков. Сняться получилось лишь после смены доигровщиц. Вышедшая Тан Синь забила четыре мяча из пяти и стала в команде лучшей по итогам первой партии. Франция воспользовалась замешательством китаянок и достаточно легко забрала первый сет.

Во второй партии сборная из Поднебесной, казалось, ожила и даже вела в счёте до середины сета. Но французские волейболистки, которые почувствовали вкус победы, не стесняясь обходили высокорослый блок соперниц. И вновь Казот со своей подачей стала для соперниц злым гением. Кроме того, доигровщица фантастически действовала на передней линии.

У Китая был шанс сравнять счёт во встрече: он ушёл на сетбол с разницей в три мяча, однако растерял всё преимущество и в итоге вообще проиграл партию – 0:2.

Игроки сборной Франции Фото: volleyballworld.com

Единственное светлое пятно в игре китайской сборной – это третий сет, который хоть и не без труда, но девушки из Азии всё-таки выиграли.

Казалось, что после успеха в третьей партии Китай наконец-то на правах фаворита завладеет инициативой и уведёт игру на тай-брейк. Однако не тут-то было. Французская сборная стала творить чудеса и сработала как один единый организм: крайние нападающие просто феерили на сетке, надёжно смотрелся и блок. Китай лишь раз смог вернуть интригу, когда сравнял счёт в середине сета, но на этом всё. Франция, почувствовавшая, что может выигрывать, не стала доводить дело до тай-брейка. «Углы» Казот, Ротар и Ндиайе просто разорвали китайский блок и защиту, доведя матч 1/8 финала до логической победы, а заодно отправив шестую команду мирового рейтинга домой.

И это первая настоящая сенсация на чемпионате мира – 2025. Да, пару дней назад турнир покинули действующие чемпионки мира из Сербии, однако перед их матчем плей-офф многие эксперты высказывали опасения, что подопечным Зорана Терзича будет тяжело справиться с командой Нидерландов без своего лидера Тияны Бошкович. Так что поражение не было сенсацией. А на Китай перед битвой с Францией ставили почти все. Но этим и прекрасен спорт: расклады на бумаге – это одно, а игра на площадке – подчас совсем иное.