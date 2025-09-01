Ну и кто остановит итальянский каток? На ЧМ-2025 определились четвертьфиналистки

До момента, когда станет известен новый чемпион мира по волейболу среди женщин, осталась всего неделя. Но сенсации в Таиланде наверняка ещё будут. После матчей 1/8 финала турнир покинули прежние чемпионки мира и одна из сборных-фаворитов. Осталось всего восемь претендентов на трофей.

Японки оставили турнир без хозяек

Японские волейболистки победили команду Таиланда в захватывающем азиатском дерби. Сборная Страны восходящего солнца хоть и выиграла в трёх сетах, однако простым этот матч точно не назовёшь. Фаворитам приходилось бороться не только с командой соперника, но и с мощной поддержкой болельщиков, которые заполнили весь «Stadium Huamark». Японки буквально выцарапывали концовку в каждом из сетов. А привела свою команду к победе капитан Маю Исикава, которая набрала 14 очков. Япония переиграла хозяек площадки в нападении – 47:40 и по количеству эйсов – 4:1. У Таиланда было преимущество лишь на блоке – 5:2. Таким образом, в следующем раунде Япония встретится с Нидерландами.

Чемпионки мира сложили полномочия

Нидерланды, кстати, первыми забронировали себе место в четвертьфинале, переиграв в упорном пятисетовом матче сборную Сербии. А это значит, что чемпионки мира двух последних розыгрышей выбыли из борьбы и освободили трон. Но нужно отдать должное характеру подопечных Зорана Терзича: волейболистки не опустили руки после двух проигранных сетов и в отсутствие своего лидера на площадке. Вернуться в борьбу сербкам помогла яркая игра двух доигровщиц: Узелац забила 31 мяч, Иванович — 24.

Волейболистки сборной Нидерландов Фото: volleyballworld.com

Интересный факт, что Сербия превзошла Нидерланды во всех элементах: атака – 72:63, блок – 13:12 и на подаче – 7:3. Но вот собственные ошибки подвели команду — 32:18. И на тай-брейке нидерландки доминировали.

Италия катком прошлась по Германии

В матче Италии и Германии борьбы не было. Видимо, немки растратили все силы во встрече с Польшей на групповом этапе и не смогли восстановиться. У них было много хороших розыгрышей, однако наслоить их друг на друга не получилось. В третьем сете поймавшие кураж итальянки позволили соперницам набрать всего 11 очков. Паола Эгону набрала треть из 48 общекомандных мячей Италии в атаке. У Германии только Лина Альсмайер сумела достичь двузначной цифры, набрав 10 очков.

Эта победа стала 33-й подряд для Италии в официальных матчах. Серия началась ещё в июне 2024 года. За это время подопечные Хулио Веласко триумфально выиграли Олимпиаду в Париже и дважды победили в Лиге наций. И сейчас команда уверенно движется к очередному трофею.

Польша сломила Бельгию, но дальше — главный фаворит

Сборная Польши еле унесла ноги во встрече с бельгийской командой. Подопечные Стефано Лаварини повторили игру группового этапа с Германией, когда героически спаслись от поражения. У «бяло-червоных» пока не было ни одного матча, когда кто-нибудь не выпадал из игры. Во встрече с бельгийками трудности возникли у доигровщиц, которые за первый сет забили всего два мяча на двоих. Чирняньску по ходу пришлось менять, однако Лукасик позже смогла найти свою игру, став в итоге самой результативной в своей команде с 20 очками.

В сборной Бельгии основную нагрузку взяла на себя доигровщица Бритт Херботс, наколотившая соперникам 23 мяча. У бельгийской команды был шанс на победу, но в концовке подвели передачи Элиз ван Сас. Связующая пыталась задействовать своего главного бомбардира, однако несколько раз навела передачи на сетку, где блокирующим Польши оставалось только перенести руки. Блок и стал главным элементом, который принёс победу. Но дальше — Италия, которая точно не даст разыгрывать пять партий.

Китай вернулся на 15 лет назад

Француженки стали авторами ещё одной сенсации этого раунда, выбив из дальнейшей борьбы команду Китая. Азиатские волейболистки последний раз не проходили эту стадию чемпионата мира 15 лет назад! Ну а Франция и вовсе не играла на таких турнирах более полувека.

При равенстве совершённых ошибок (20:20) и одинаковом количестве выигранных мячей на блоке (9:9) решающим фактором для исторической победы стало нападение. Французские волейболистки сыграли всеми своими крайними игроками атаки: Казот – 22, Ндиайе – 20 и Ротар – 18. У китаянок отличились лишь два игрока, и показатели у них были куда скромнее: Ван Юаньюань – 15, У Мэнцзэ – 13. Это и определило разницу выигранных очков в этом компоненте – 65:57.

Бразильянки забили соперниц подачей

Сборная Бразилии, вечный фаворит любых турниров, в которых принимает участие, выбила из борьбы команду Доминиканской Республики. Бразильянки неудачно начали матч, проиграв стартовый отрезок встречи. Но затем перехватили инициативу и контролировали ситуацию благодаря хорошей подаче. Четыре эйса во втором сете нокаутировали доминиканских волейболисток. Какой-то просвет мелькнул в третьей партии, однако бразильянки быстро нашли новое уязвимое место у соперника, используя скидки. Самым результативным игроком стала Габриэла Гимараеш, набравшая 21 очко и показавшая 82% на приёме. В четвертьфинале Бразилия встретится с Францией, и там команде Зе Роберто желательно включаться с первой партии, если они не хотят отправиться вслед за Китаем.

Американки оказались сильнее в соседском дерби

Сборная США выбила из борьбы сборную Канады. Американские волейболистки подтвердили свой высокий класс, переиграв соперниц в игре на сетке: атака – 42:38, блок – 11:6. И ошибались подопечные Эрика Салливана меньше соперника – 12:19.

Три партии борьбы

Сборная Турция стала последней командой, которая запрыгнула в четвертьфинал. Словенские волейболистки изрядно измотали своих соперниц, передышка случилась только во второй партии. В первом и третьем сетах турчанкам пришлось потрудиться, чтобы добыть себе победу. Словения держала интригу, отыгрывая раз за разом сетболы Турции. Сначала солировала Мелисса Варгас, а в решающем сете роль лидера уже взяла на себя опытная Эда Эрдем. В четвертьфинале крутая вывеска – Турция против США.

2 сентября у команд выходной, а уже 3 сентября начнутся четвертьфинальные матчи.

Расписание второго раунда плей-офф выглядит следующим образом:



3 сентября



13.00 Нидерланды Япония

16.30 Италия – Польша



4 сентября



13.00 Бразилия – Франция

16.30 США – Турция