Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Женский ЧМ-2025 по волейболу: драматичная концовка в матче Япония — Нидерланды, победа Италии

Драма на ЧМ-2025! Нидерландки были в шаге от полуфинала, но японки вытащили концовку
Елена Коваленко
Драма на женском ЧМ-2025 по волейболу!
Аудио-версия:
Комментарии
Италия ожидаемо обыграла Польшу в трёх партиях.

Первые четвертьфинальные встречи на чемпионате мира по волейболу – 2025 среди женских команд в Таиланде получились кардинально разными. Один матч завершился драматичной концовкой, а во втором практически не было борьбы. Япония и Италия идут дальше.

Нидерланды — Япония

Японские волейболистки выстояли во встрече с Нидерландами и первыми забронировали себе место в полуфинале чемпионата мира. Предыдущий раз азиатская команда была в четвёрке лучших в 2010 году, выиграв тогда бронзовые медали. Для нидерландок же четвёртый тай-брейк на турнире стал неудачным и поставил точку в их дальнейшем выступлении.

ЧМ-2025 (ж) . 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 13:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Япония
Нидерланды: Дамбринк - 20, Тиммерман - 18, Яспер - 13, Далдероп - 12, Стют - 12, ван Ален - 2, ван де Воссе - 2, Вос - 1, Тен Бринке, Герритсен, Бонгартс, Кок, Ресинк, Янсен
Япония: Вада - 27, Исикава - 26, Сато - 13, Миябэ - 10, Симамура - 9, Китамадо - 1, Араки, Сэки, Кодзима, Ямада, Фукудомэ, Ивасава, Накагава, Акимото

Матч получился драматичным, обе сборные обменивались сериями удачных розыгрышей, и лидерство переходило от одной команды к другой. Сборная Нидерландов энергично начала встречу, что позволило подопечным Феликса Кословски захватить инициативу. Нидерландки с помощью хорошей нацеленной подачи расшатали приём соперника. Однако японки ответили прекрасной игрой в нападении, показав, что могут атаковать не только с быстрых передач, но и с высокого мяча. Они раз за разом прошивали высокий блок соперниц, а самое главное, делали это в нужный момент. По итогу матча именно азиатская сборная выиграла нападение – 75:61.

Нидерланды — Япония

Нидерланды — Япония

Фото: volleyballworld.com

Нидерланды дважды лидировали по ходу встречи, и команде оставался всего один шаг, чтобы закрепить успех. Только вот дожать вязкую азиатскую сборную европейским волейболисткам оказалось не под силу. Японки смогли сначала отыграть отставание в три мяча в четвёртом сете, переведя игру на тай-брейк. В решающей партии нидерландки вели с преимуществом в те же три мяча, однако его не удержали. У них не нашлось лидера, кто смог бы забить нужные мячи в концовке. У Японии же солировали Юкико Вада (27 очков) и капитан Маю Исикава (25 очков).

Прогнозы на четвертьфиналы ЧМ-2025:
Кто станет лишним? Все расклады на четвертьфиналы ЧМ-2025 по волейболу
Кто станет лишним? Все расклады на четвертьфиналы ЧМ-2025 по волейболу

В полуфинале японки сразятся с сильнейшим в паре США – Турция.

Италия — Польша

Итальянская команда достаточно уверенно прошла стадию четвертьфинала, одолев в трёх сетах сборную Польши.

ЧМ-2025 (ж) . 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 16:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Польша
Италия: Эгону - 20, Фар - 12, Нервини - 9, Силла - 7, Данези - 5, Антропова - 2, Орро - 1, Камби, де Дженнаро, Ферсино, Сартори, Оморуйи, Джованни, Акрари
Польша: Стысяк - 15, Дамаске - 9, Корнелюк - 8, Лукасик - 8, Смажек - 3, Венерска - 1, Юрчик - 1, Грика, Ковалевска, Пясецка, Щигловска, Чирняньска, Штефаник, Лысяк

Действующие олимпийские чемпионки значительно превосходили своих соперниц. Исход встречи был предсказуем. «Бяло-червоные» на протяжении всего турнира так и не смогли показать тот уровень игры, с которым могли бы конкурировать с первой командой мирового рейтинга. Команда Хулио Веласко была сильнее по всем ключевым показателям игры: атака – 48:37, блок – 8:7.

Самыми результативными в матче стали диагональные игроки: у Паолы Эгону – 20 очков, у Магдалены Стысяк -15.

В полуфинале Италия ждёт победителя встречи Франция – Бразилия.

Статистика женского ЧМ по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android