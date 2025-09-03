Драма на ЧМ-2025! Нидерландки были в шаге от полуфинала, но японки вытащили концовку

Первые четвертьфинальные встречи на чемпионате мира по волейболу – 2025 среди женских команд в Таиланде получились кардинально разными. Один матч завершился драматичной концовкой, а во втором практически не было борьбы. Япония и Италия идут дальше.

Нидерланды — Япония

Японские волейболистки выстояли во встрече с Нидерландами и первыми забронировали себе место в полуфинале чемпионата мира. Предыдущий раз азиатская команда была в четвёрке лучших в 2010 году, выиграв тогда бронзовые медали. Для нидерландок же четвёртый тай-брейк на турнире стал неудачным и поставил точку в их дальнейшем выступлении.

Матч получился драматичным, обе сборные обменивались сериями удачных розыгрышей, и лидерство переходило от одной команды к другой. Сборная Нидерландов энергично начала встречу, что позволило подопечным Феликса Кословски захватить инициативу. Нидерландки с помощью хорошей нацеленной подачи расшатали приём соперника. Однако японки ответили прекрасной игрой в нападении, показав, что могут атаковать не только с быстрых передач, но и с высокого мяча. Они раз за разом прошивали высокий блок соперниц, а самое главное, делали это в нужный момент. По итогу матча именно азиатская сборная выиграла нападение – 75:61.

Нидерланды — Япония Фото: volleyballworld.com

Нидерланды дважды лидировали по ходу встречи, и команде оставался всего один шаг, чтобы закрепить успех. Только вот дожать вязкую азиатскую сборную европейским волейболисткам оказалось не под силу. Японки смогли сначала отыграть отставание в три мяча в четвёртом сете, переведя игру на тай-брейк. В решающей партии нидерландки вели с преимуществом в те же три мяча, однако его не удержали. У них не нашлось лидера, кто смог бы забить нужные мячи в концовке. У Японии же солировали Юкико Вада (27 очков) и капитан Маю Исикава (25 очков).

В полуфинале японки сразятся с сильнейшим в паре США – Турция.

Италия — Польша

Итальянская команда достаточно уверенно прошла стадию четвертьфинала, одолев в трёх сетах сборную Польши.

Действующие олимпийские чемпионки значительно превосходили своих соперниц. Исход встречи был предсказуем. «Бяло-червоные» на протяжении всего турнира так и не смогли показать тот уровень игры, с которым могли бы конкурировать с первой командой мирового рейтинга. Команда Хулио Веласко была сильнее по всем ключевым показателям игры: атака – 48:37, блок – 8:7.

Самыми результативными в матче стали диагональные игроки: у Паолы Эгону – 20 очков, у Магдалены Стысяк -15.

В полуфинале Италия ждёт победителя встречи Франция – Бразилия.