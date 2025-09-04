Скидки
Волейбол

Женский чемпионат мира по волейболу — 2025: Турция и Бразилия пробились в полуфинал, подробности

Турция переписала историю волейбола! Команда впервые вышла в полуфинал чемпионата мира
Елена Коваленко
Турция и Бразилия пробились в полуфинал
Аудио-версия:
В Таиланде на ЧМ-2025 определилась четвёрка сильнейших.

Сборные Бразилии и Турции завоевали путёвки в полуфинал чемпионата мира по волейболу – 2025 среди женских команд, который проходит в Таиланде. И если для южноамериканок выход в финальную часть дело привычное, то для турецких волейболисток это исторический прорыв. Никогда ранее они не поднимались выше шестого места.

Как сыграли первые четвертьфинальные пары:
Драма на ЧМ-2025! Нидерландки были в шаге от полуфинала, но японки вытащили концовку
Драма на ЧМ-2025! Нидерландки были в шаге от полуфинала, но японки вытащили концовку

США — Турция

Сборная Турции во главе с Даниэле Сантарелли переписала историю выступлений на чемпионатах мира. Турецкие волейболистки впервые смогли перешагнуть четвертьфинальный рубеж, оставив за бортом сборную США — вице-чемпионок Олимпиады-2024.

Интересный факт, что на ЧМ-2022 именно американские волейболистки преградили путь турчанкам в 1/2 финала, достаточно легко победив в матче в трёх сетах. И теперь Турция в полной мере отыгралась за то обидное поражение, взяв убедительный реванш.

ЧМ-2025 (ж) . 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 16:30 МСК
США
Окончен
1 : 3
Турция
США: Поултер, Скиннер, Франтти, Хенц, Родригес, Скиннер, Иджайд, Реттке, Франклин, Огбогу, Джимерсон, Каахаайна-Торрес, Эгглстон, Самеди
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Баладын, Джек, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Гюнеш, Калач, Эркек, Айдын, Акарчесме, Каракурт

Первая и третья партии прошли как под копирку и даже завершились с одинаковым разгромным счётом — 25:14. Мощная турецкая атака в исполнении Мелиссы Варгас и Эбрар Каракурт словно цунами обрушилась на сторону американской сборной. «Звёздно-полосатые» в этих партиях лишь эпизодически показывали зубы, а нападение сборной США вдребезги разбивалось о турецкий блок. В первом сете из 25 набранных очков турчанки треть заработали именно блоком, а солировала в центре сетки Эде Эрдем Дюндар.

Во второй партии с помощью подачи США всё же удалось «вытащить себя за волосы». Плюс результативно сработала замена диагональных, отлично вошла в матч Стефани Самеди, подтянув нападение американок и серийно задержавшись на подаче. Это заметно облегчило им игру и подарило болельщикам надежду на благоприятный исход. Но радость была недолгой, в третьем сете «отключилась» доигровщица. Эрик Салливан на протяжении всей встречи находился в поиске лучших нападающих.

В заключительном отрезке мастеровитые американки держали напряжение до самой концовки, однако желания и мощи у турчанок всё же было больше. Команды сыграли на балансе, а сделали необходимую разницу в счёте и в историческом успехе Турции две атаки Мелиссы Варгас. В итоге Варгас и Каракурт на двоих наколотили 44 мяча. Турецкие волейболистки переиграли американок на передней линии: атака – 58:41, блок – 19:11.

По сравнению с прошлым чемпионатом Турция врывается в топ-4, а США, наоборот, делает шаг назад. И теперь команде Даниэле Сантарелли на пути к «золотому» финалу нужно обыграть ещё одного обидчика, но уже по Лиге наций – сборную Японии.

Бразилия — Франция

Турнирный расклад снова свёл между собой сборные Бразилии и Франции. Южноамериканки — тяжеловесы мирового волейбола, француженки – команда-сенсация нынешнего чемпионата и сборная, которая последний раз выступала на мировом первенстве в далёком 1974 году. Тогда «трёхцветные» остановились на скромном 20-м месте.

На четвертьфинальный матч Франция выходила более раскованной, нежели соперницы, ведь задачу-максимум команда выполнила, а авторитет Бразилии никак на европейскую сборную не давил. А вот от бразильянок, второй команды в мировом рейтинге, во встрече с таким соперником ждали только победы.

Сборная Бразилии в итоге выиграла, однако в очень напряжённой борьбе. Первая и вторая партии стали настоящим триллером, концовка сетов вышла за пределы привычных 25 очков, а победить могла любая команда.

ЧМ-2025 (ж) . 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 13:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Франция
Бразилия: Бергманн - 17, Гимараес - 13, Монтибеллер - 12, Дуарте - 10, Кудиесс - 10, Ратцке - 2, Карнейро, Виэзел, Неззо, Венк, Насименто, Сантос, Васкес, де Арруда
Франция: Казот - 20, Ндиайе - 15, Ротар - 10, Сильвес - 7, Фангеду - 2, Элуга - 2, Стоилькович - 1, Жикель - 1, Шуих-Барбе, Жардино, Данар-Селосс, Массюэль, Авежен, Желен

В концовке первой партии у Бразилии было преимущество в четыре мяча, которое Франция усилиями своих крайних нападающих ликвидировала. А затем началась перестрелка доигровщиц: Габриэла Гимараес – у Бразилии и Элене Казот – у Франции. На сетбол первыми ушли южноамериканки, но реализовать его получилось лишь с третьей попытки.

Во второй партии ситуация повторилась: Бразилии оставался мяч до того, чтобы забрать сет, однако за француженок сыграла длительная пауза. Соперники выясняли, кто кого меняет и какой должна быть расстановка. Споры шли на повышенных тонах, а когда игра возобновилась, Франция перехватила инициативу. В какой-то момент «трёхцветные» уже праздновали победу в сете, когда судьи зафиксировали аут после бразильской атаки, но видеоповтор оказался в пользу бразильянок. В итоге они и забрали эту энергозатратную партию со счётом 33:31.

В третьем себе напряжение спало, и команда Зе Роберто спокойно довела встречу до победы.

Бразилия превзошла соперниц и в атаке – 54:50, и на блоке – 8:6. Самой результативной в команде Бразилии стала Жулия Бергманн с 17 очками. У Франции таким игроком была Элен Казот – 20.

Таким образом, Бразилия второй чемпионат мира подряд будет играть с Италией на стадии полуфинала. И опять только одна из этих сборных доберётся до «золотого» матча.

5 сентября у команд выходной, а полуфиналы будут сыграны 6 сентября.

Расписание полуфиналов ЧМ-2025:

11:30. Япония — Турция;
15:30. Италия — Бразилия.
